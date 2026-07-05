রাম মন্দির অনুদানে বিপুল অর্থ নয়ছয়ে জড়িত শিক্ষক থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী

রাম মন্দির অনুদানে বিপুল অর্থ নয়ছয়ে জড়িত শিক্ষক থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী
রাম মন্দিরের অনুদানের বিপুল টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে ৷ এই টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে আট জনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ ৷ তারা কারা ?
By PTI
Published : July 5, 2026 at 9:35 PM IST
অযোধ্যা, 5 জুলাই: ভগবান রামচন্দ্রের জন্য ভক্তদের দেওয়া অনুদান নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে আট জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ অভিযুক্তদের কেউ স্কুল-শিক্ষক, কেউ একসময় গাড়ি মেরামতির কাজ করতেন, কেউ বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী ৷ এর মধ্যে রয়েছে রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের এক শীর্ষ কর্তার সহকারীও ৷ সমাজের বিভিন্ন পেশা এবং নানা শ্রেণির মানুষ এই অনুদানের টাকা নয়ছয়তে জড়িত বলে অভিযোগ ৷
অযোধ্যা পুলিশের অভিযোগ, বাইরের বেসরকারি এজেন্সিগুলি থেকে ভাড়া নেওয়া চুক্তিভিত্তিক কর্মীরাই প্রধানত এই অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করেছে ৷ বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে এর তদন্ত চলছে ৷ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, ঠিক কত টাকা কোথায় কীভাবে লেনদেন করা হয়েছে ৷
ধৃতদের মধ্যে একজন অবিনাশ শুক্লা প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক ৷ তার দায়িত্ব ছিল অনুদানের নগদ অর্থ মেলানো ৷ এদিকে তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ 20 লক্ষ টাকা, বিদেশি মুদ্রা এবং মূল্যবান গয়না উদ্ধার হয়েছে ৷ বাজেয়াপ্ত হওয়া অর্থ-সামগ্রীর মধ্য়ে এটাই সবচেয়ে বেশি ৷
জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে, সিসিটিভিতে যে জায়গাগুলি দেখা যায়, নগদ টাকা গোনার সেই সব জায়গাগুলি থেকে সে টাকা সরিয়ে প্রাথমিকভাবে শৌচাগারে টাকা লুকিয়ে রেখেছিল ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, অযোধ্যায় যোগা কেন্দ্রে সে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বাস করত ৷
আরেক অভিযুক্ত অনুকল্প মিশ্র একজন চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল ৷ সেও রাম মন্দিরের গণনা কেন্দ্রে কাজ করছিল ৷ অযোধ্যার মিল্কিপুর এলাকার বাসাওয়ান গ্রামের বাসিন্দা ছিল ৷ মাসে 15 হাজার টাকা আয় হত ৷ তার একটি বাড়ি আছে, যার মূল্য প্রায় 65 লক্ষ টাকা ৷ অনুকল্পের গ্রামে খামার বাড়ি থেকে একটি দামি বাইক এবং একটি দামি খেলার গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ পুলিশের দাবি, এই সম্পত্তি আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ৷ এছাড়া 16.8 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে ৷ তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ট্রাস্টের অছি পরিষদের সদস্য অনিল মিশ্র এবং আরেক অভিযুক্ত শ্যালক লবকুশ মিশ্রের সম্পর্কও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
লবকুশ মিশ্রকেও একটি বেসরকারি এজেন্সি মন্দিরের অনুদান গোনার কাজে নিয়োগ করেছিল ৷ এর আগে সে একটি গাড়ি মেরামতি করে মাসে 10 থেকে 12 হাজার টাকা আয় করত ৷ মিনাপুর ফাগৌলি গ্রামের বাসিন্দা লবকুশ দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ বলে জানা গিয়েছে ৷ সে অনুদানে পাওয়া টাকা এদিক-ওদিক করেছে ৷ তদন্ত চালিয়ে তার কাছ থেকে 14.25 লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷
অনুদানের অর্থ গোনায় কাজ করত রামশঙ্কর মিশ্র ৷ তাকেও চুক্তিভিত্তিক কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ সুরক্ষিত নগদ গোনার কেন্দ্রের অভ্যন্তরে সে অনুদানের নগদ টাকা নয়ছয় করেছে বলে অভিযোগ ৷ পুলিশ জানিয়েছে, তার কাছ থেকে 7.3 লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে ৷ যদিও তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব কিছু জানা যায়নি ৷ সূত্রের খবর, রামশঙ্কর যাদবকে টিন্নু যাদব বলেই লোকে বেশি চেনে ৷ এই অনুদান প্রতারণায় সে অন্যতম মূল অভিযুক্ত ৷
প্রথমে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পৎ রাইয়ের ব্যক্তিগত গাড়িচালক ছিল ৷ পরে ট্রাস্টের প্রশাসন ও ভিআইপি ম্যানেজমেন্টের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হয়ে ওঠে সে ৷ পুলিশের অভিযোগ, তার কাছে অনুদানের টাকা জমা পড়ার ঘরের চাবি ছিল ৷ সেই চাবিটি নকল ৷ এছাড়া অনুদানের বাক্সও সে নাড়াচাড়া করতে পারত ৷ নগদ অর্থ গোনার সময় জালিয়াতি করেছিল বলে অভিযোগ ৷ তার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট খতিয়ে দেখতে তদন্তকারী দল ৷ টিন্নুর এক সহযোগী ছিল মণীষ কুমার যাদব ৷ সেও নগদ গোনার দলে ছিল ৷
পুলিশ সূত্রে অভিযোগ, সে পরিবার সূত্র কাজে লাগিয়ে অনুদানের টাকা জমা পড়ার ঘরে গিয়ে নগদ অর্থ সামলাত ৷ তল্লাশি অভিযানের সময় নগদ টাকাও পাওয়া গিয়েছে ৷ তার আর্থিক লেনদেনে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী সুভাষ চন্দ্র শ্রীবাস্তব ভক্তদের ফেসিলিটি সেন্টারের জমা পড়া অনুদানে নজরদারি চালাতেন ৷ নিজেদের ব্যাঙ্কে কাজ করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সে অনুদান গোনার কাজকর্মের তদারকি করতেন ৷ এছাড়া তাকে স্থানীয় আরএসএস নেতা বলেও চিনত লোকজন ৷ পুলিশের অভিযোগ, সে এইসব বেনিয়মে মোকাবিলা করতে পারেনি ৷ বরং, টাকা নয়ছয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে শ্রীবাস্তবের ৷
করুণেশ পাণ্ডে আরেকজন চুক্তিভিত্তিক কর্মী ৷ তাকে কোনও একটি বেসরকারি এজেন্সি থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ অনুদানের বাক্স খোলা, টাকাপয়সা গোনার কাজ করত সে ৷ পুলিশের অভিযোগ, সেও এই বিপুল অর্থ নয়ছয়ে জড়িত ৷ তল্লাশি চালিয়ে 18 লক্ষেরও বেশি টাকা উদ্ধার হয়েছে ৷