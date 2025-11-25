'500 বছরের প্রতীক্ষার অবসান', ধর্মধ্বজা উড়িয়ে বিকশিত ভারত গড়ার শপথ মোদির

'500 বছরের প্রতীক্ষার অবসান', ধর্মধ্বজা উড়িয়ে বিকশিত ভারত গড়ার শপথ মোদির
রামমন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ায় বিশেষ ধর্মধ্বজা উত্তোলন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মন্দিরের 191 ফুট উচ্চতায় গেরুয়া রঙের পতাকায় সনাতন ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷
Published : November 25, 2025 at 3:30 PM IST
অযোধ্যা, 25 নভেম্বর: পাঁচশো বছরের পুরনো ক্ষত এবং ব্যথারও অবসান ঘটল ৷ কয়েক শতকের অসমাপ্ত সংকল্পের পূর্তি হল ৷ মঙ্গলবার অযোধ্যার রামমন্দিরে ধর্মধ্বজা উত্তোলন করে এ কথাইবললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিশেষ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামমন্দির নির্মাণের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি রাম মন্দির থেকেই বিকশিত ভারত নির্মাণের শপথও নিলেন তিনি ৷
এদিন শুভ মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথির অভিজিৎ মুহূর্তে বিশেষ এই ধ্বজা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ বাকিরা ৷ মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রতীক হিসেবে এদিন বেলা 11টা 50 মিনিটে 191 ফুট উচ্চতায় গৌরিক ধ্বজা উত্তোলন করেন মোদি ৷ তিনি বলেন, "ইতিহাসের আরও একটি যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী থাকল অযোধ্যা ৷ সমগ্র দেশ এবং বিশ্ব ভগবান রামের প্রতি আস্থাশীল ৷ স্মরণীয় এই মুহূর্ত উপলক্ষে আমি রাম ভক্তদের অভিনন্দন জানাই ৷"
সুপ্রিম কোর্টের 2019 সালে ঐতিহাসিক রায়ের 6 বছর পর অবশেষে রামমন্দির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হল ৷ এদিন ধ্বজা উত্তোলনের পর প্রধানমন্ত্রী জানান এটি কেবলমাত্র একটি পতাকা নয়, বরং ভারতীয় সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের প্রতীক ৷ তিনি বলেন, "গেরুয়া রঙ সূর্ষবংশের প্রতীক, 'ওঁম' শব্দটি এবং পবিত্র কাঞ্চন বৃক্ষ গৌরবময় রামরাজ্যের প্রতীক ৷ দৃঢ় সংকল্প, সাফল্য, সৃষ্টির সংগ্রামের কাহিনি, শত শত বছরের সংগ্রামের একটি বাস্তব রূপ হল এই পতাকা ৷ আগামী হাজার হাজার শতাব্দী ধরে এই পতাকা ভগবান রামের মূল্যবোধ বহন করবে ।"
প্রধানমন্ত্রীর মতে, ভবিষ্যত প্রজন্মের পাশাপাশি বর্তমান সমাজের কথা ভাবা অত্যন্ত জরুরি ৷ তিনি বলেন, "আমাদের যখন কোনও অস্তিত্ব ছিল না তখনও এই দেশ ছিল ৷ আগামিদিনে আমরা যখন থাকবো না, তখনও থাকবে এই দেশ ৷ আমরা একটি প্রাণবন্ত সমাজ ৷ দূরদর্শিতা সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হবে । আগামী কয়েক দশক এবং শতাব্দীর কথা মাথায় রাখতে হবে ৷ এই বিষয়ে ভগবান রামের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে । তাঁর ব্যক্তিত্ব বুঝতে হবে । তাঁর ব্যবহারকে আত্মস্থ করতে হবে আমাদের ৷"
आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष-बिंदु की साक्षी बन रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर ध्वजारोहण उत्सव का यह क्षण अद्वितीय और अलौकिक है। सियावर रामचंद्र की जय! https://t.co/4PPt0rEnZy— Narendra Modi (@narendramodi) November 25, 2025
সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর 2020 সালের 5 ফেব্রুয়ারি শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এরপর সেই বছরই 20 অগস্ট মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ৷ 2022 সালের 22 জানুয়ারি রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় ৷ অবশেষে 2025 সালের 14 জুন ভক্তজদের জন্য রাম দরবার খুলে দেওয়া হয় ৷
এদিন মোদি বলেন, "ভগবান শ্রী রাম ক্ষমতাকে নয়, সহযোগিতাকে মূল্য দেন । আজ আমরা সেই একই চেতনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি । গত 11 বছরে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র, নারী, দলিত, অনগ্রসর শ্রেণি, অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণি, উপজাতি, বঞ্চিত, কৃষক, শ্রমিক এবং যুবসমাজ, উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পেয়েছে ৷ আগামী 2047 সালে স্বাধীনতার 100 বছর পূর্তির আগে আমাদের বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে হবে ।"
ঐতিহ্যশালী ধর্মধ্বজা
প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে জানা গিয়েছে, ত্রিভূজাকার বিশেষ এই পতাকাটির উচ্চতা 10 ফুট এবং দৈর্ঘ্য 20 ফুট ৷ পতাকাটি গুজরাতের আমেদাবাদের প্যারাসুট বিশেষজ্ঞ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে ৷ এর ওজন 2 থেকে 3 কেজির মধ্যে ৷ মন্দিরের 161 ফুট উঁচু চূড়া এবং 84 ফুট উঁচু খুঁটির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে গেরুয়া রঙের পতাকাটিকে বানানো হয়েছে ৷
পতাকাটিতে স্বর্ণাভ সূর্যমুখী প্রতীক, ‘ওঁ’ অক্ষর এবং পবিত্র কাঞ্চন গাছের ছবি আঁকা রয়েছে । যা ভগবান শ্রীরামের সম্মান, সাহস, ঐক্য ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার বার্তা বহন করে ৷ ঐতিহ্যবাহী উত্তর ভারতীয় নগর স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত মন্দিরের শিখরে পতাকাটি উত্তোলন করা হবে ৷ সেই সঙ্গে, স্থাপত্যে বৈচিত্র্য়ের প্রতীক হিসাবে দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মন্দিরের চারপাশে তৈরি 800 মিটার দীর্ঘ পাঁচিল দেওয়া হয়েছে ৷