'500 বছরের প্রতীক্ষার অবসান', ধর্মধ্বজা উড়িয়ে বিকশিত ভারত গড়ার শপথ মোদির

রামমন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ায় বিশেষ ধর্মধ্বজা উত্তোলন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মন্দিরের 191 ফুট উচ্চতায় গেরুয়া রঙের পতাকায় সনাতন ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷

AYODHYA DHWAJAROHAN UTSAV
অযোধ্যায় ধ্বজারোহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী (ছবি: পিটিআই)
Published : November 25, 2025 at 3:30 PM IST

অযোধ্যা, 25 নভেম্বর: পাঁচশো বছরের পুরনো ক্ষত এবং ব্যথারও অবসান ঘটল ৷ কয়েক শতকের অসমাপ্ত সংকল্পের পূর্তি হল ৷ মঙ্গলবার অযোধ্যার রামমন্দিরে ধর্মধ্বজা উত্তোলন করে এ কথাইবললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিশেষ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামমন্দির নির্মাণের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি রাম মন্দির থেকেই বিকশিত ভারত নির্মাণের শপথও নিলেন তিনি ৷

এদিন শুভ মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথির অভিজিৎ মুহূর্তে বিশেষ এই ধ্বজা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ বাকিরা ৷ মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রতীক হিসেবে এদিন বেলা 11টা 50 মিনিটে 191 ফুট উচ্চতায় গৌরিক ধ্বজা উত্তোলন করেন মোদি ৷ তিনি বলেন, "ইতিহাসের আরও একটি যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী থাকল অযোধ্যা ৷ সমগ্র দেশ এবং বিশ্ব ভগবান রামের প্রতি আস্থাশীল ৷ স্মরণীয় এই মুহূর্ত উপলক্ষে আমি রাম ভক্তদের অভিনন্দন জানাই ৷"

রামমন্দিরে ধর্মধ্বজা উড়িয়ে বিকশিত ভারত গড়ার শপথ মোদির (ভিডিয়ো: ইটিভি ভারত)

সুপ্রিম কোর্টের 2019 সালে ঐতিহাসিক রায়ের 6 বছর পর অবশেষে রামমন্দির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হল ৷ এদিন ধ্বজা উত্তোলনের পর প্রধানমন্ত্রী জানান এটি কেবলমাত্র একটি পতাকা নয়, বরং ভারতীয় সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের প্রতীক ৷ তিনি বলেন, "গেরুয়া রঙ সূর্ষবংশের প্রতীক, 'ওঁম' শব্দটি এবং পবিত্র কাঞ্চন বৃক্ষ গৌরবময় রামরাজ্যের প্রতীক ৷ দৃঢ় সংকল্প, সাফল্য, সৃষ্টির সংগ্রামের কাহিনি, শত শত বছরের সংগ্রামের একটি বাস্তব রূপ হল এই পতাকা ৷ আগামী হাজার হাজার শতাব্দী ধরে এই পতাকা ভগবান রামের মূল্যবোধ বহন করবে ।"

AYODHYA DHWAJAROHAN UTSAV
মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে মোদি (ছবি : পিটিআই)

প্রধানমন্ত্রীর মতে, ভবিষ্যত প্রজন্মের পাশাপাশি বর্তমান সমাজের কথা ভাবা অত্যন্ত জরুরি ৷ তিনি বলেন, "আমাদের যখন কোনও অস্তিত্ব ছিল না তখনও এই দেশ ছিল ৷ আগামিদিনে আমরা যখন থাকবো না, তখনও থাকবে এই দেশ ৷ আমরা একটি প্রাণবন্ত সমাজ ৷ দূরদর্শিতা সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হবে । আগামী কয়েক দশক এবং শতাব্দীর কথা মাথায় রাখতে হবে ৷ এই বিষয়ে ভগবান রামের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে । তাঁর ব্যক্তিত্ব বুঝতে হবে । তাঁর ব্যবহারকে আত্মস্থ করতে হবে আমাদের ৷"

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর 2020 সালের 5 ফেব্রুয়ারি শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এরপর সেই বছরই 20 অগস্ট মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ৷ 2022 সালের 22 জানুয়ারি রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় ৷ অবশেষে 2025 সালের 14 জুন ভক্তজদের জন্য রাম দরবার খুলে দেওয়া হয় ৷

এদিন মোদি বলেন, "ভগবান শ্রী রাম ক্ষমতাকে নয়, সহযোগিতাকে মূল্য দেন । আজ আমরা সেই একই চেতনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি । গত 11 বছরে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র, নারী, দলিত, অনগ্রসর শ্রেণি, অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণি, উপজাতি, বঞ্চিত, কৃষক, শ্রমিক এবং যুবসমাজ, উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পেয়েছে ৷ আগামী 2047 সালে স্বাধীনতার 100 বছর পূর্তির আগে আমাদের বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে হবে ।"

AYODHYA DHWAJAROHAN UTSAV
191 ফুট উচ্চতায় উড়ছে গৌরিক ধ্বজা (ছবি : পিটিআই)

ঐতিহ্যশালী ধর্মধ্বজা

প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে জানা গিয়েছে, ত্রিভূজাকার বিশেষ এই পতাকাটির উচ্চতা 10 ফুট এবং দৈর্ঘ্য 20 ফুট ৷ পতাকাটি গুজরাতের আমেদাবাদের প্যারাসুট বিশেষজ্ঞ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে ৷ এর ওজন 2 থেকে 3 কেজির মধ্যে ৷ মন্দিরের 161 ফুট উঁচু চূড়া এবং 84 ফুট উঁচু খুঁটির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে গেরুয়া রঙের পতাকাটিকে বানানো হয়েছে ৷

AYODHYA DHWAJAROHAN UTSAV
ধ্বজারোহণ অনুষ্ঠানে ভক্তদের ভিড় রামমন্দিরে (ছবি : পিটিআই)

পতাকাটিতে স্বর্ণাভ সূর্যমুখী প্রতীক, ‘ওঁ’ অক্ষর এবং পবিত্র কাঞ্চন গাছের ছবি আঁকা রয়েছে । যা ভগবান শ্রীরামের সম্মান, সাহস, ঐক্য ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার বার্তা বহন করে ৷ ঐতিহ্যবাহী উত্তর ভারতীয় নগর স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত মন্দিরের শিখরে পতাকাটি উত্তোলন করা হবে ৷ সেই সঙ্গে, স্থাপত্যে বৈচিত্র্য়ের প্রতীক হিসাবে দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মন্দিরের চারপাশে তৈরি 800 মিটার দীর্ঘ পাঁচিল দেওয়া হয়েছে ৷

পড়ুন: রাম-সীতার বিবাহ পঞ্চমীর মুহূর্তে অযোধ্যায় বিশেষ ধ্বজা উত্তোলন প্রধানমন্ত্রীর

