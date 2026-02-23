ETV Bharat / bharat

'সরকার নজর ঘোরানোর চেষ্টা করছে', পকসো মামলায় সব অভিযোগ ওড়ালেন অভিমুক্তেশ্বরানন্দ

উত্তরপ্রদেশ পুলিশ স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর বাসভবনে পৌঁছায় যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করতে। পুলিশের বিরোধিতা করবেন না, তাদের সহযোগিতা করবেন বলে জানান তিনি।

Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati
পকসো মামলায় সব অভিযোগ ওড়ালেন অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী (ছবি: এএনআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 23, 2026 at 6:04 PM IST

বারাণসী, 23 ফেব্রুয়ারি: সোমবার স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে করা মামলাকে 'গোহত্যা নিষিদ্ধের দাবি' থেকে মানুষের মনোযোগ সরাতে সরকারের একটি 'কৌশল' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরকারকে শঙ্করাচার্যদের উপর 'আক্রমণ' করার অভিযোগ করেছেন। তিনি আরও জানান যে, পকসো মামলার অন্যান্য অভিযুক্তরা তাঁর গুরুকুলের সঙ্গে যুক্ত নন।

স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ বলেন, "আমরা মাঝে মাঝে জনসাধারণের সঙ্গে দেখা করি। এই সরকার চায় যে, আমরা ধর্মীয় নেতা এবং সরকার উভয়ই হই। দেশে চারজন শঙ্করাচার্য আছেন যারা সর্বদা সনাতন ধর্মকে রক্ষা করেছেন। এখন সরকার তাদের উপর আক্রমণ শুরু করেছেন। সত্যের বিনাশ নেই; এটি সর্বদা থেকে যায়। গোহত্যা নিষিদ্ধ করার জন্য আওয়াজ উঠেছে এবং আমরা এই আওয়াজ আরও জোরদার করব। এই লোকেরা জনসাধারণের মনোযোগ অন্য কিছুতে সরিয়ে দিতে চায়।"

তিনি বলেন, "দেশের মানুষ গো-রক্ষা করতে চায়। চারটি পীঠের শঙ্করাচার্যদের সঙ্গে দেখা করে, আমরা গো-মাতা রক্ষার জন্য এই আন্দোলন করছি ৷ যে ছাত্রদের কথা বলা হচ্ছে তারা আমাদের গুরুকুলের নয়।"

সোমবার সকালে, উত্তরপ্রদেশ পুলিশ স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর বাসভবনে পৌঁছায় যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করতে। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অভিমুক্তেশ্বরানন্দ দাবি করেন যে, তিনি কোনওভাবেই পুলিশের বিরোধিতা করবেন না এবং তাদের সহযোগিতা করবেন।

স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা কোনওভাবেই পুলিশের বিরোধিতা করব না; আমরা তাদের সহযোগিতা করব। পুলিশ যাই করুক না কেন, জনসাধারণ সবকিছু দেখছে। দেখুন, আমাদের জন্য তিনটি আদালত রয়েছে। একটি নিম্ন আদালত, একটি মধ্য আদালত এবং একটি সুপ্রিম কোর্ট। নিম্ন আদালত হল জনসাধারণ - জনগণ সবকিছু দেখছে, এবং তারাই রায় দেবে। মধ্য আদালত হল আমাদের নিজস্ব বিবেক - আমরা নিজেরা জানি আমরা ভুল কি না। তৃতীয়টি হলেন ঈশ্বর, সুপ্রিম কোর্ট... তিনিও দেখছেন কে ভুল এবং কে সঠিক। তাই এই পরিস্থিতিতে, তিনটি আদালত থেকেই আমাদের ' ক্লিন চিট' রয়েছে।" তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি সিসিটিভি ফুটেজ এবং উল্লেখিত সিডি জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করার দাবি জানান।

উল্লেখ্য, শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মুক্তি নির্মাণ ট্রাস্ট এবং শাকুম্ভরী পীঠাধীশ্বরের সভাপতি আশুতোষ ব্রহ্মচারী, যে আশ্রমে কর্মরত ছিলেন, সেই আশ্রমের প্রধান স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন। 28 জানুয়ারি, তিনি 173 (4) ধারার অধীনে অভিযোগ দায়েরের জন্য প্রয়াগরাজ আদালতে একটি আবেদন দায়ের করেন। আবেদনের শুনানি শেষে, ধর্ষণ এবং পকসো বিশেষ আদালত তার সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করে। অভিযোগকারী আশুতোষ ব্রহ্মচারীর বক্তব্য আদালতে রেকর্ড করা হয়েছে।

আশুতোষ ব্রহ্মচারী অভিযোগ করেছিলেন যে, মাঘ মেলার সময়, একটি নাবালক এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক তাঁর কাছে এসে স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের গুরুতর অভিযোগ তোলে। তবে, শিশুটি এখন প্রাপ্তবয়স্ক এবং তাকে নাবালক থাকাকালীন ধর্ষণ করা হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছিল যে স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর শিষ্যরা তাদের গুরুর সেবা করার নামে এই শিশুদের যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চাপ দেয়।

আশুতোষ ব্রহ্মচারীর মতে, ভুক্তভোগী শিশুদের বক্তব্য এবং গুরুতর ও দৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে, তিনি প্রথমে ঝুনসি থানায় মামলা দায়েরের জন্য অভিযোগ দায়ের করেছিলেন৷ কিন্তু পুলিশ মামলা দায়ের করতে অস্বীকার করলে তাঁকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। আশুতোষ ব্রহ্মচারী অভিযোগ করেছেন যে, তিনি স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার প্রায় 20 জন নাবালক শিশুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর কাছে প্রমাণ রয়েছে যে শুধু নাবালক, শিশুরাই ধর্ষণের শিকার হয়নি, বরং তাঁর কাছে নারীদের যৌন নির্যাতনের সিডিও রয়েছে যা তিনি আদালতে জমা দিয়েছেন।

সম্পাদকের পছন্দ

