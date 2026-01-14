ইন্দোর জলদূষণ: 15 জনের মৃত্যু ডায়রিয়ায়, অডিট রিপোর্টে স্পষ্ট দূষিত জলপান

ইন্দোর জলদূষণ: 15 জনের মৃত্যু ডায়রিয়ায়, অডিট রিপোর্টে স্পষ্ট দূষিত জলপান
সরকার পরিচালিত মেডিক্যাল কলেজ বিষয়টি খতিয়ে দেখে জেলা প্রশাসনকে অডিট রিপোর্ট দিয়েছে ৷ সেখানেই দেখা গিয়েছে দূষিত জলপানের কারণেই ডায়রিয়ায় মৃত্যু 15 জনের ৷
Published : January 14, 2026 at 10:54 AM IST
ইন্দোর, 14 জানুয়ারি: দেশের সবচেয়ে পরিষ্কার শহর ইন্দোরে দূষিত জল পানে মৃত্যুর ঘটনায় জেলা প্রশাসনের কাছে জমা পড়ল অডিট রিপোর্ট ৷ তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, ভাগীরথপুরা এলাকায় 21 জনের মৃত্যুর মধ্যে 15 জনেরই বমি ও ডায়রিয়ার উপসর্গ ছিল ৷ যা জল দূষণের সঙ্গে সম্পর্কিত ৷ মঙ্গলবার এমনটাই জানা গিয়েছে ৷ সুতরাং, দূষিত পানীয় জল খাওয়াতেই যে বিপত্তি তা আরও স্পষ্ট ৷
এদিকে, স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার একই এলাকা থেকে পাঁচটি নতুন ডায়রিয়ার ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে । এই বিষয়ে ইন্দোরের প্রধান চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য অধিকর্তা (সিএমএইচও) ডাঃ মাধব প্রসাদ হাসানী বলেন,"এই রোগীরা চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েছিলেন এবং বহির্বিভাগে তাদের চিকিৎসা করা হয়েছিল ৷"এখনও পর্যন্ত, জেলা প্রশাসন দূষিত জল পানে বমি ও ডায়রিয়ার কারণে ছয়জনের মৃত্যু সরকারিভাবে নিশ্চিত করেছে ৷ তবে, স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন যে এখনও পর্যন্ত ছয় মাস বয়সি একটি শিশু-সহ 23 জনের মৃত্যু হয়েছে ।
ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে, মধ্যপ্রদেশের সরকার পরিচালিত মহাত্মা গান্ধি মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজের একটি কমিটি ভাগীরথপুরায় 21 জনের মৃত্যুর বিষয়ে প্রশাসনের কাছে একটি অডিট রিপোর্ট জমা দিয়েছে ।মঙ্গলবার প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত সূত্র জানিয়েছে যে, এই মৃত্যুর মধ্যে 15 জনের উপসর্গ বমি এবং ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে ।
মঙ্গলবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিবম ভার্মা জানান, ভগীরথপুরায় মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণের জন্য কলেজের সিনিয়র ডাক্তারদের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল । দলটি ভাগীরথপুরার 21 জনের মৃত্যুর বিষয়টি জেনেছে এবং প্রশাসনের কাছে তাদের ফলাফল জমা দিয়েছে ৷তবে ভার্মা 'মৃত্যু নিরীক্ষা' রিপোর্ট সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেননি ।তিনি জানান, ভগীরথপুরায় কিছু মৃত্যুর ঘটনা সম্ভবত অপরিষ্কার পানীয় জলের কারণে বমি এবং ডায়রিয়ার কারণে ঘটেছে ৷ তবে কিছু রোগীর মৃত্যু এই প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় ।
এছাড়াও, কমিটি আরও কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি বলে জানিয়েছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভার্মা ৷তাঁর কথায়," জেলা প্রশাসন ভাগীরথপুরার 18টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে । কারণ যাই হোক না কেন, ভাগীরথপুরার সকল মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক । আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এবং তাদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছি ৷"
উল্লেখ্য, 29 ডিসেম্বর দূষিত পানীয় জল সরবরাহের ফলে বমি ও ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাবের পর থেকে মোট 436 জন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । আক্রান্তদের মধ্যে 403 জনকে সুস্থ হওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে সিএমএইচও জানিয়েছে ।বর্তমানে, 33 জন রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে আটজন আইসিইউতে ৷