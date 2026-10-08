আইফোন চুরি করে পাসওয়ার্ডের জন্য মেসেজ চোরের ! সাহস দেখে তাজ্জব মালিক

আইফোন চুরি করে পাসওয়ার্ডের জন্য মেসেজ চোরের ! সাহস দেখে তাজ্জব মালিক
Thief Messaging iPhone Owner For Password: চোরের অদ্ভুত কাণ্ড ! ফোন চুরির একমাসের পর নিজেই মেসেজ করে পাসওয়ার্ড জানতে চাইল চোর ৷ ব্যাপারটা কী ?
Published : October 8, 2026 at 4:36 PM IST
দেরাদুন, 8 অক্টোবর: চোরের কাণ্ডে তাজ্জব আইফোনের মালিক ৷ দেরাদুনের একটি বাড়ি থেকে আইফোন চুরি করে এক চোর মালিককে মেসেজ করে পাসওয়ার্ড জানতে চায় ৷ একমাস আগে ফোন চুরির পর বারবার চোর মেসেজ পাঠাচ্ছে পাসওয়ার্ড চেয়ে ৷ কীরকম কাণ্ড যেন...
দেরাদুনের ওই ভুক্তভোগী তথা অভিযোগকারিণী জানিয়েছেন, আইফোন চুরি হওয়ার পর এক ব্যক্তি বারবার তাঁর পাসওয়ার্ড চায় ৷ তাতে তাঁর সন্দেহ, আইফোনটি চুরি করেছে ওই ব্যক্তিই ৷ সিসিটিভি ফুটেজ ও মেসেজ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ এব্যাপারে স্পিকটি নট বলে অভিযোগ করেছেন মহিলা ৷ এদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে ৷ এখন দেরাদুনের ক্লেমেন্ট টাউনের ওই পরিবার ফোনটি ফেরত পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে ৷ তাঁদের প্রত্যাশা পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের ৷
পুলিশ জানিয়েছে, ফোনটি খুঁজে পাওয়ার করার চেষ্টা চলছে। সিটি পুলিশ সুপার শেখর সুয়াল বলেন, "তিনি সার্কেল অফিসারের কাছে হারানো মোবাইলটির বিষয়ে তথ্য চেয়েছেন। ফোনটি যেদিন থেকে নিখোঁজ হয়েছে, সেদিন থেকেই তার খোঁজ করার জন্য পুলিশ পোর্টালে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখবেন এবং বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন।"
ক্লেমেন্ট টাউনের সানশাইন এনক্লেভের বাসিন্দা কৌশিকী ধ্যানী সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে চুরির ঘটনা এবং এর পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, সিসিটিভি ফুটেজ, সন্দেহভাজনের ছবি এবং মেসেজের স্ক্রিনশট দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ কেন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি ৷ কৌশিকীর কথায়, "ভাই সক্ষম গত 12 সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ছ'টার দিকে শেষবার আইফোনটি ব্যবহার করেছিল। বেলা পৌনে ন'টা নাগাদ ফোনটি ঘর থেকে উধাও হয়ে যায়। তাঁরা যখন বিল্ডিংয়ের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করেন, তখন দু'জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বাড়ির সামনে থেকে চলে যেতে দেখেছেন। সেই সময় ঘরটির দরজা খোলা ছিল।"
কৌশিকী আরও বলেন, "সক্ষম ঘটনার পরদিন, অর্থাৎ 13 সেপ্টেম্বর পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ কিন্তু যখন ফোন ফেরত পাওয়ার অপেক্ষায়, তখন অভিযুক্তের কাছ থেকে পাসওয়ার্ড চেয়ে মেসেজ পেয়েছি ৷ তাই আমার মনে হয় যে ফোনটি নিয়ে থাকুক না কেন, সে ব্যবহারের জন্য এখনও আনলক করতে পারেনি।" বারবার মেসেজ আসায় কৌশিকী পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ঘটনাটি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। তিনি অভিযোগ করেন, "যখন পাসওয়ার্ড চেয়ে একটি মেসেজ আসে, রাত প্রায় 10টার দিকে থানায় যাই ৷ কিন্তু আমাকে পরের দিন সকালে আসতে বলা হয়।"
ভুক্তভোগীর অভিযোগ, পুলিশের কাছে যদি সিসিটিভি ফুটেজ, সন্দেহভাজনের ছবি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের এক সদস্যকে পাঠানো বার্তা থাকে, তাহলে কেন কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ? কৌশিকী জানান, তিনি পুলিশকে স্ক্রিনশট এবং অন্যান্য তথ্য এবং যুক্তি দিয়েছেন, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অভিযুক্তের মেসেজ পাঠানো গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে। তাই পুলিশের গাফিলতি রয়েছে ৷