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স্ত্রী-সন্তানের মাথা কেটে 3টি বস্তায় বন্দি দেহ ! পুলিশের চোখ বঙ্গের বাসিন্দা স্বামীর দিকে

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মৃতরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ৷ আট্টাপ্পাডি অঞ্চলের স্থানীয় এস্টেটগুলিতে কাজ করতেন ওই মহিলা।

double murder Kerala
কেরলে স্ত্রী-সন্তানকে গলা কেটে খুন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 2:32 PM IST

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পালাক্কাদ (কেরল), 7 সেপ্টেম্বর: কেরলের আট্টাপ্পাডিতে জোড়া খুনের ঘটনায় নয়া তথ্য সামনে এসেছে। আট্টাপ্পাডির চিরাক্কাদাভুতে ভবানী নদীর পাড়ে তিনটি প্লাস্টিকের বস্তায় এক মহিলা ও পাঁচ বছরের এক শিশুর দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, দেহগুলির মধ্যে একজন আনুমানিক 30 বছর বয়সি মহিলা ও অন্যজন শিশু ৷ তাদের দু'জনেরই ধর থেকে মাথা কাটা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, মৃতরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ৷ আট্টাপ্পাডি অঞ্চলের স্থানীয় এস্টেটগুলিতে কাজ করতেন ওই মহিলা। তদন্তকারীদের জোরালো সন্দেহ, ওই মহিলার স্বামীই এই খুনের সঙ্গে যুক্ত ৷ পারিবারিক বিবাদের জেরে এই খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছে পুলিশ ৷ ঘটনার পর সন্দেহভাজন ব্যক্তি কেরল থেকে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছেন বলে মনে করছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, এই পরিবারটি প্রায় 20 দিন আগে কেরলে এসেছিল।

আট্টাপ্পাডি ও পালাক্কাদ এলাকা বা তামিলনাড়ুর সীমান্তবর্তী জেলাগুলি থেকে সাম্প্রতিক সময়ে কেউ নিখোঁজ হয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত হতে পুলিশ নিখোঁজ সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি খতিয়ে দেখছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের ভিত্তিতে পুথুর পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর 103(1) ধারায় খুনের মামলা রুজু করেছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ওই মহিলা ও শিশুর মাথা কাটার জন্য সম্ভবত কোনও যন্ত্র বা যান্ত্রিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছিল। পুথুর পুলিশ জানিয়েছে, অত্যন্ত নৃশংসভাবে বস্তায় ভরার আগে দেহগুলির কিছু অংশ কেটে ফেলা হয়েছিল ৷ সেগুলি প্লাস্টিকের মধ্যে মোড়ানো ছিল। রবিবার বিকেলে নদীর তীরে গবাদি পশু চড়ানোর সময় স্থানীয় বাসিন্দারা সন্দেহজনক বস্তাগুলি দেখতে পায় ৷ এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।

পালাক্কাদ-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্তোষ সিআর বলেন, "সাইবার সেলের সহায়তায় প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, অপরাধ ঘটানোর পর সন্দেহভাজন ব্যক্তি কেরল থেকে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছেন। তিন দিন আগে ভবানী নদীতে প্রবল স্রোত ছিল, দেহগুলি সেখানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তামিলনাড়ু সীমান্তবর্তী এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অভিযুক্তকে ধরতে আমরা অন্যান্য রাজ্যের পুলিশের সঙ্গেও কথা বলছি।"

সন্দোষ জানান, মনে হচ্ছে দেহগুলি চার থেকে পাঁচদিন আগের ৷ সেগুলিকে ত্রিশূর সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। বিএনএস-এর 103(1) ধারায় খুনের মামলা দায়ের করা হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে মৃত্যুর সঠিক সময় ও আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে।"

পুথুর পুলিশের অনুমান, এই নৃশংস অপরাধের সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি জড়িত ছিল। ফরেনসিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, গলা কাটার জন্য যান্ত্রিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছিল ৷ এরপর দেহগুলির কোমর বাঁকিয়ে ও হাত-পা বেঁধে প্লাস্টিকে মুড়িয়ে বস্তায় ভরা হয়। পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস, সহযোগীদের সহায়তা ছাড়া কোনও এক ব্যক্তির পক্ষে এমন নৃশংসভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো সম্ভব ছিল না। সম্ভবত অন্য কোনও জায়গায় হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছিল ৷ চার-পাঁচ দিন আগে নদীতে দেহগুলি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। আগালি ডেপুটি এসপি আর অশোকনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল তদন্ত করছে।

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ATTAPPADI DOUBLE MURDER
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কেরলে স্ত্রী সন্তানকে গলা কেটে খুন
কেরল জোড়া খুন
DOUBLE MURDER KERALA

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