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এসপিজি নিরাপত্তা সত্ত্বেও দু'বার প্রাণঘাতী হামলা থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন রাজীব, স্মৃতিচারণ সোনিয়ার

1987 Assassination Attempts on Rajiv Gandhi: প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী তৈরি হয়েছিল ৷ প্রতিবেদন সৌরভ শুক্লার ৷

Sonia Gandhi
সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী ঘিরে আলোড়ন (ছবি: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2026 at 7:50 PM IST

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নয়াদিল্লি, 15 নভেম্বর: ইন্দিরা গান্ধির হত্যার ঘটনা ভারতকে একটা কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল ৷ তা হল দেশের প্রধানমন্ত্রীর জীবনও কি তাহলে নিরাপদ নয় ?

1984 সালের 31 অক্টোবর নিজের নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান ইন্দিরা ৷ তাঁর মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনা নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুতর খামতি সামনে এনেছিল ৷ সেই ঘাটতি পূরণ করতেই প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সুরক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিল স্পেশাল প্রটেকশন গ্রুপ (এসপিজি) ৷

বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন প্রধানমন্ত্রীকে আমজনতা ও তাঁর সমর্থকদের থেকে আলাদা করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল ৷ সেই কঠিন কাজটাই করত এসপিজি ।

A glimpse from the Congress MP Sonia Gandhi's memoir 'Belonging: A Journey of Love'
সোনিয়া গান্ধির লেখা স্মৃতিকথায় প্রকাশিত স্বামী রাজীব গান্ধির সঙ্গে তাঁর ছবি (ছবি: পিটিআই)

গত 10 নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' ৷ সেখানে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির উপর হামলার দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন ৷

এসপিজি বা বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও রাজীবের উপর প্রাণঘাতী হামলা হয় এবং তিনি কীভাবে কপালজোরে প্রাণে বেঁচেছিলেন সে কথাই সোনিয়া লিখেছেন । তিনি লেখেন, "1984 সালে মিসেস গান্ধির হত্যার ঘটনার পর এগজিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে এসপিজি গঠন করা হয় ৷ পরে এসপিজি গঠনকে 1988 সালে সংসদে আইনের রূপ দেওয়া হয় ৷"

সোনিয়া স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, এসপিজি আধিকারিকদের খুব কঠোর প্রশিক্ষণ নিতে হত ৷ তাঁদের সুরক্ষা বিষয়ক অনুশীলন থেকে শারীরিক ফিটনেস এবং নিখুঁত নিশানার ট্রেনিং দেওয়া হত ৷ প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং জনগণের সঙ্গে দেখা করার সময় একাধিক স্তরে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত থাকত ৷

কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী লিখছেন, "এর ফলে রাজীব গান্ধি যখন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সফর করছিলেন, তখন তিনি অনেক মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারছিলেন না ৷ কিন্তু তাঁর সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছিল ৷"

রাজঘাটে গুলি চলল

এই কঠোর এসপিজি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও 1987 সালের 2 অক্টোবর রাজঘাটে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন রাজীব ৷ স্ত্রী সোনিয়া তাঁর আত্মকথায় স্মৃতিচারণ করছেন, রাজীব গান্ধির সঙ্গে তিনি ভোর ভোর রাজঘাটে গিয়েছেন মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানাতে ৷ হঠাৎই একটা বিকট শব্দ শুনতে পান তাঁরা ৷ গুলি ছোড়ার শব্দ বলে সন্দেহ হয় রাজীবের ৷ কিন্তু এসপিজির নিরাপত্তারক্ষীরা সন্দেহ উড়িয়ে দেন ৷

এদিকে রাজঘাট থেকে বেরিয়ে আসার সময় আরও বেশ কয়েক বার গুলি চলে ৷ একটি গুলি সোনিয়ার নিরাপত্তারক্ষীর কান ঘেঁষে চলে যায় ৷ তিনি লিখছেন, "রাজীব আমার হাতটা শক্ত করে ধরে নিরাপত্তারক্ষীদের উদ্দেশে চিৎকার করতে লাগল, 'ওকে এখুনি গাড়িতে নিয়ে যাও !' আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, আমারও খুব ভয় করছিল !"

A glimpse from the Congress MP Sonia Gandhi's memoir 'Belonging: A Journey of Love'.
সোনিয়া গান্ধির স্মৃতিকথা বিলংগিং-এর কয়েকটি ছবি (ছবি: পিটিআই)

সোনিয়া রাজীবকে ছেড়ে একা গাড়িতে উঠতে চাননি ৷ কিন্তু কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষী তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান ৷ তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷ গাড়িতে বসে রাজীবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷ সোনিয়া লিখছেন, "রাজীব ফিরে এসে শান্ত গলায় আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি ঠিক আছি কি না ৷ আমি কাঁপছিলাম, কিন্তু ওঁকে অবিচল দেখে একটু আশ্বস্ত হলাম ৷"

তখন তাঁদের দুই সন্তান বাড়িতে অপেক্ষা করছিল ৷ তাঁরাও ভীত স্বন্ত্রস্ত ৷ এই ঘটনার পরপরই তদন্ত হয় এবং জানা যায় যে, হামলাকারী ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে ছিল ৷ হামলা চালানোর কয়েকদিন আগে থেকেই সে এভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিল ৷ সোনিয়া লিখছেন, "এক কি দু'ফুটের তফাতে সেদিন গুলিটা চলে গিয়েছিল ৷ নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট না-হলে ইতিহাস লেখা হত অন্য ভবে ৷"

আরকটি ঘটনা 1987 সালেরই জুলাই মাসের ৷ শ্রীলঙ্কার সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজীব গান্ধি কলম্বো গিয়েছেন ৷ সঙ্গে স্ত্রী সোনিয়া ৷ লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল এলাম (এলটিটিই) এবং শ্রীলঙ্কার সরকারের মধ্যে দীর্ঘদিনের সংঘর্ষ বন্ধে রাজীব গান্ধি ও শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জেআর জয়বর্ধনে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ৷ তাঁদের সেই সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী প্রচণ্ড উদ্বেগ ছিল, তা স্মৃতিচারণ করেছেন সোনিয়া ৷ এই চুক্তি স্বাক্ষর পর্ব মিটতে রাজীব গান্ধি বিমানবন্দরে প্রথামাফিক গার্ড অফ অনার নিচ্ছিলেন ৷

সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নৌবাহিনীর আধিকারিকদের দেখতে দেখতে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ হঠাৎ শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর এক সেনা তাঁর রাইফেলের বাটটা দিয়ে রাজীব গান্ধির মাথার উপর প্রবল আঘাত করার জন্য উদ্যত হন ৷ রাজীব গান্ধি আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে মাথা সরিয়ে নেন ৷ একটুর জন্য বেঁচে যান ৷

প্রথমটায় সোনিয়া গান্ধি কিছু বুঝতে পারেননি ৷ শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মনে করেছিলেন, প্রচণ্ড গরমে কোনও ক্যাডেট হয়তো জ্ঞান হারিয়েছেন ৷ কিন্তু রাজীব গান্ধি সেখান থেকে বেরিয়ে এয়ারক্রাফ্টে উঠে সোনিয়ার কাছে বিষয়টি খোলসা করেছিলেন ৷

তিনি লিখেছেন, "তিনি (রাজীব) চিকিৎসকের সামনে তাঁর জ্যাকেট ও শার্টটা খুলতেই কাঁধে একটা বিশাল খত এবং ফোলা দেখতে পেলাম ৷"

এরপর বেশ কয়েকদিন ধরে তাঁকে পেনকিলার খেতে হয়েছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীকালে এই চোট তাঁকে মাঝে মাঝে কষ্ট দিত ৷ এর পরবর্তী মাসগুলিতে ভারতের শান্তি বাহিনী এবং এলটিটিই-র মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল ৷ সোনিয়া লিখছেন, এলটিটিই প্রধান ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন 1991 সালে রাজীব গান্ধির হত্যার মধ্যে দিয়ে ৷

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SONIA GANDHI MEMOIR
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সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী
রাজীব গান্ধি হত্যা

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