এসপিজি নিরাপত্তা সত্ত্বেও দু'বার প্রাণঘাতী হামলা থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন রাজীব, স্মৃতিচারণ সোনিয়ার

এসপিজি নিরাপত্তা সত্ত্বেও দু'বার প্রাণঘাতী হামলা থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন রাজীব, স্মৃতিচারণ সোনিয়ার
1987 Assassination Attempts on Rajiv Gandhi: প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী তৈরি হয়েছিল ৷ প্রতিবেদন সৌরভ শুক্লার ৷
Published : November 15, 2026 at 7:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 নভেম্বর: ইন্দিরা গান্ধির হত্যার ঘটনা ভারতকে একটা কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল ৷ তা হল দেশের প্রধানমন্ত্রীর জীবনও কি তাহলে নিরাপদ নয় ?
1984 সালের 31 অক্টোবর নিজের নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান ইন্দিরা ৷ তাঁর মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনা নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুতর খামতি সামনে এনেছিল ৷ সেই ঘাটতি পূরণ করতেই প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সুরক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিল স্পেশাল প্রটেকশন গ্রুপ (এসপিজি) ৷
বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন প্রধানমন্ত্রীকে আমজনতা ও তাঁর সমর্থকদের থেকে আলাদা করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল ৷ সেই কঠিন কাজটাই করত এসপিজি ।
গত 10 নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' ৷ সেখানে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির উপর হামলার দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন ৷
এসপিজি বা বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও রাজীবের উপর প্রাণঘাতী হামলা হয় এবং তিনি কীভাবে কপালজোরে প্রাণে বেঁচেছিলেন সে কথাই সোনিয়া লিখেছেন । তিনি লেখেন, "1984 সালে মিসেস গান্ধির হত্যার ঘটনার পর এগজিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে এসপিজি গঠন করা হয় ৷ পরে এসপিজি গঠনকে 1988 সালে সংসদে আইনের রূপ দেওয়া হয় ৷"
সোনিয়া স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, এসপিজি আধিকারিকদের খুব কঠোর প্রশিক্ষণ নিতে হত ৷ তাঁদের সুরক্ষা বিষয়ক অনুশীলন থেকে শারীরিক ফিটনেস এবং নিখুঁত নিশানার ট্রেনিং দেওয়া হত ৷ প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং জনগণের সঙ্গে দেখা করার সময় একাধিক স্তরে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত থাকত ৷
কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী লিখছেন, "এর ফলে রাজীব গান্ধি যখন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সফর করছিলেন, তখন তিনি অনেক মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারছিলেন না ৷ কিন্তু তাঁর সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছিল ৷"
রাজঘাটে গুলি চলল
এই কঠোর এসপিজি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও 1987 সালের 2 অক্টোবর রাজঘাটে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন রাজীব ৷ স্ত্রী সোনিয়া তাঁর আত্মকথায় স্মৃতিচারণ করছেন, রাজীব গান্ধির সঙ্গে তিনি ভোর ভোর রাজঘাটে গিয়েছেন মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানাতে ৷ হঠাৎই একটা বিকট শব্দ শুনতে পান তাঁরা ৷ গুলি ছোড়ার শব্দ বলে সন্দেহ হয় রাজীবের ৷ কিন্তু এসপিজির নিরাপত্তারক্ষীরা সন্দেহ উড়িয়ে দেন ৷
এদিকে রাজঘাট থেকে বেরিয়ে আসার সময় আরও বেশ কয়েক বার গুলি চলে ৷ একটি গুলি সোনিয়ার নিরাপত্তারক্ষীর কান ঘেঁষে চলে যায় ৷ তিনি লিখছেন, "রাজীব আমার হাতটা শক্ত করে ধরে নিরাপত্তারক্ষীদের উদ্দেশে চিৎকার করতে লাগল, 'ওকে এখুনি গাড়িতে নিয়ে যাও !' আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, আমারও খুব ভয় করছিল !"
সোনিয়া রাজীবকে ছেড়ে একা গাড়িতে উঠতে চাননি ৷ কিন্তু কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষী তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান ৷ তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷ গাড়িতে বসে রাজীবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷ সোনিয়া লিখছেন, "রাজীব ফিরে এসে শান্ত গলায় আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি ঠিক আছি কি না ৷ আমি কাঁপছিলাম, কিন্তু ওঁকে অবিচল দেখে একটু আশ্বস্ত হলাম ৷"
তখন তাঁদের দুই সন্তান বাড়িতে অপেক্ষা করছিল ৷ তাঁরাও ভীত স্বন্ত্রস্ত ৷ এই ঘটনার পরপরই তদন্ত হয় এবং জানা যায় যে, হামলাকারী ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে ছিল ৷ হামলা চালানোর কয়েকদিন আগে থেকেই সে এভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিল ৷ সোনিয়া লিখছেন, "এক কি দু'ফুটের তফাতে সেদিন গুলিটা চলে গিয়েছিল ৷ নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট না-হলে ইতিহাস লেখা হত অন্য ভবে ৷"
আরকটি ঘটনা 1987 সালেরই জুলাই মাসের ৷ শ্রীলঙ্কার সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজীব গান্ধি কলম্বো গিয়েছেন ৷ সঙ্গে স্ত্রী সোনিয়া ৷ লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল এলাম (এলটিটিই) এবং শ্রীলঙ্কার সরকারের মধ্যে দীর্ঘদিনের সংঘর্ষ বন্ধে রাজীব গান্ধি ও শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জেআর জয়বর্ধনে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ৷ তাঁদের সেই সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী প্রচণ্ড উদ্বেগ ছিল, তা স্মৃতিচারণ করেছেন সোনিয়া ৷ এই চুক্তি স্বাক্ষর পর্ব মিটতে রাজীব গান্ধি বিমানবন্দরে প্রথামাফিক গার্ড অফ অনার নিচ্ছিলেন ৷
সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নৌবাহিনীর আধিকারিকদের দেখতে দেখতে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ হঠাৎ শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর এক সেনা তাঁর রাইফেলের বাটটা দিয়ে রাজীব গান্ধির মাথার উপর প্রবল আঘাত করার জন্য উদ্যত হন ৷ রাজীব গান্ধি আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে মাথা সরিয়ে নেন ৷ একটুর জন্য বেঁচে যান ৷
প্রথমটায় সোনিয়া গান্ধি কিছু বুঝতে পারেননি ৷ শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মনে করেছিলেন, প্রচণ্ড গরমে কোনও ক্যাডেট হয়তো জ্ঞান হারিয়েছেন ৷ কিন্তু রাজীব গান্ধি সেখান থেকে বেরিয়ে এয়ারক্রাফ্টে উঠে সোনিয়ার কাছে বিষয়টি খোলসা করেছিলেন ৷
তিনি লিখেছেন, "তিনি (রাজীব) চিকিৎসকের সামনে তাঁর জ্যাকেট ও শার্টটা খুলতেই কাঁধে একটা বিশাল খত এবং ফোলা দেখতে পেলাম ৷"
এরপর বেশ কয়েকদিন ধরে তাঁকে পেনকিলার খেতে হয়েছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীকালে এই চোট তাঁকে মাঝে মাঝে কষ্ট দিত ৷ এর পরবর্তী মাসগুলিতে ভারতের শান্তি বাহিনী এবং এলটিটিই-র মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল ৷ সোনিয়া লিখছেন, এলটিটিই প্রধান ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন 1991 সালে রাজীব গান্ধির হত্যার মধ্যে দিয়ে ৷