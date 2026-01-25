ভারতের অর্থনৈতিক ভাগ্য গড়ার লক্ষ্যে পথনির্দেশক নীতি আত্মনির্ভরতা-স্বদেশী: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু
77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, এই দিনটি আমাদের দেশের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ করে দেয়।
নয়াদিল্লি, 25 জানুয়ারি: রবিবার দেশের 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন, "আমরা, দেশ-বিদেশে বসবাসকারী ভারতের জনগণ, উৎসাহের সঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছি। জাতীয় উৎসব প্রজাতন্ত্র দিবসে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। পবিত্র প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে দেশের অবস্থা এবং দিকনির্দেশনা সম্পর্কে আত্মসমালোচনা করার একটি উপলক্ষ। স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তিতে, 1947 সালের 15 অগস্ট থেকে আমাদের দেশের অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছিল। ভারত স্বাধীন হয়েছিল। আমরা আমাদের জাতীয় ভাগ্যের নির্মাতা হয়েছি।"
রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, "1950 সালের 26 জানুয়ারি থেকে, আমরা আমাদের প্রজাতন্ত্রকে সাংবিধানিক আদর্শের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সেই দিনে, আমরা আমাদের সংবিধানকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছি। গণতন্ত্রের মাতৃভূমি ভারত ঔপনিবেশিক নিয়ম-কানুন থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং আমাদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের সংবিধান বিশ্ব ইতিহাসের বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি। আমাদের সংবিধানে নিহিত ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ আমাদের প্রজাতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করে। সংবিধানের প্রণেতারা সাংবিধানিক বিধানের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের চেতনা এবং দেশের ঐক্যের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করেছেন।"
ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, "স্বাধীনতা আন্দোলন 1947 সালের 15 অগস্ট ভারতের ভাগ্য বদলে দেয়। সেই দিন দেশ স্বাধীন হয় এবং ভারত তার নিজস্ব ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে শুরু করে।" তিনি ব্যাখ্যা করেন, সংবিধান সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে ভারত একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় এবং বিদেশী শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতি বলেন, "ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি। এতে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের মতো মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা আমাদের প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এই বিধানগুলির মাধ্যমে সংবিধান প্রণেতারা দেশে জাতীয়তাবাদ এবং ঐক্যের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছেন।"
বন্দে মাতরমের গুরুত্ব
রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বন্দে মাতরমের তাৎপর্য সম্পর্কেও কথা বলেন। তিনি বলেন, "পূজনীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘বন্দে মাতরম’ আমাদের গীতিময় জাতীয় প্রার্থনা। দুই দিন আগে, 23 জানুয়ারি, দেশ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে। 2021 সাল থেকে নেতাজি জয়ন্তী 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে, যাতে দেশের মানুষ, বিশেষ করে যুবসমাজ, তাঁর অদম্য দেশপ্রেম থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে। নেতাজির স্লোগান ‘জয় হিন্দ’ আমাদের জাতীয় গর্বের ঘোষণা।"
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, "গত বছরের 7 নভেম্বর থেকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম' রচনার 150তম বার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে। ভারত মাতার ঐশ্বরিক রূপের স্তোত্র এই গানটি মানুষের হৃদয়ে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে। জাতীয়তাবাদের মহান কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী তামিল ভাষায় 'বন্দে মাতরম ইয়েনবোম', যার অর্থ 'আসুন আমরা বন্দে মাতরম জপ করি' গানটি রচনা করে বন্দে মাতরমের চেতনাকে আরও ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এই গানের অনুবাদও জনপ্রিয় হয়েছিল। শ্রী অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম' ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম' আমাদের জাতীয় স্তোত্রের কণ্ঠস্বর।"
'বাবাসাহেবের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক সচেতনতা প্রদর্শন করছে'
রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, "প্রিয় দেশবাসী, আজ, 25 জানুয়ারি, আমাদের দেশে 'জাতীয় ভোটার দিবস' হিসেবে পালিত হয়। আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকরা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য উৎসাহের সঙ্গে তাদের ভোট দেন। বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে ভোটাধিকার প্রয়োগ রাজনৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করে। আমাদের ভোটাররা বাবাসাহেবের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা প্রদর্শন করছেন।" ভোটদানে নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ আমাদের প্রজাতন্ত্রের একটি শক্তিশালী দিক।
'নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছেন নারীরা'
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, "আমাদের বোনেরা এবং মেয়েরা গতানুগতিক প্রথা ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছেন। দেশের উন্নয়নে নারীরা সক্রিয়ভাবে অবদান রাখছেন। 10 কোটিরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত বোনেরা উন্নয়নকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছেন। নারীরা স্ব-কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে সশস্ত্র বাহিনী পর্যন্ত মাঠে-ঘাটে তাদের ছাপ রেখেছেন এবং বিশ্বব্যাপী তাদের ছাপ ফেলছেন। খেলাধুলার ক্ষেত্রে, আমাদের মেয়েরা বিশ্বব্যাপী নতুন মান স্থাপন করেছেন। গত নভেম্বরে, ভারতের মেয়েরা আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ এবং পরবর্তীতে দৃষ্টিহীনদের মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস তৈরি করেছেন। গত বছর, দুই ভারতীয় মেয়ের মধ্যে দাবা বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উদাহরণগুলি ক্রীড়া জগতে আমাদের মেয়েদের আধিপত্যের প্রমাণ। দেশবাসী এই ধরনের মেয়েদের জন্য গর্বিত। পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় 46 শতাংশ। নারী শক্তি বন্দন আইন, যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে, নারী নেতৃত্বের মাধ্যমে উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে অভূতপূর্ব শক্তি প্রদান করবে। নারী শক্তি একটি উন্নত ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।"
রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, "প্রিয় দেশবাসী, আপনারা আমাদের প্রাণবন্ত প্রজাতন্ত্রকে শক্তিশালী করছেন। আমাদের তিন সশস্ত্র বাহিনীর সাহসী সৈন্যরা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সর্বদা সজাগ। আমাদের নিবেদিতপ্রাণ পুলিশ কর্মী এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আমাদের দেশবাসীর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রস্তুত। আমাদের কৃষক, খাদ্য উৎপাদনকারীরা, আমাদের দেশবাসীর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করেন। আমাদের পরিশ্রমী এবং প্রতিভাবান মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে নতুন মান স্থাপন করছেন।"