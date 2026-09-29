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রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে 'গ্লোবাল সাউথ'-এর সঙ্গে যোগাযোগ জোরদার করছে দিল্লি

UNGA: রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে জয়শঙ্করের কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ভারত কোনও একটি নির্দিষ্ট ‘গ্লোবাল সাউথ’ ব্লকের ওপর নির্ভর করছে না ।

UNGA
24 সেপ্টেম্বর 2026-এ পোস্ট করা এই ছবিতে নিউইয়র্কে ভারত-ক্যারিকম (CARICOM) বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এস জয়শঙ্কর (চিত্র: পিটিআই)
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By Aroonim Bhuyan

Published : September 29, 2026 at 7:06 PM IST

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নয়াদিল্লি, 29 সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের (UNGA) 81তম অধিবেশন ভারতের ‘গ্লোবাল সাউথ’ (বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহ) কেন্দ্রিক কূটনীতির একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছে - আর তা হল কোনও কঠোর ভূ-রাজনৈতিক জোটের পরিবর্তে নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক জোট গড়ে তোলা ।

এটি ভারতকে তার সমসাময়িক বিদেশনীতির একটি মূল প্রস্তাবনা এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী মঞ্চ করে দিয়েছে: গ্লোবাল সাউথকে কেবল বৈশ্বিক নীতির ‘বিষয়বস্তু’ বা নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা হিসেবে না থেকে, বরং সেই নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে ।

নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত একের পর এক বৈঠকে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারের দাবির সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন, উন্নয়ন অর্থায়ন, প্রযুক্তি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতার মতো বিষয়গুলোকে যুক্ত করেছেন । তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যেন ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনও ‘দ্বিমুখী বা বাইনারি’ পছন্দের (অর্থাৎ কেবল একটি পক্ষ বেছে নেওয়ার) দিকে ঠেলে দেওয়া না হয় ।

শুক্রবার চলমান অধিবেশনের ফাঁকে ‘রাপচারস অ্যান্ড র‍্যাম্পার্টস: বিল্ডিং ব্রিজেস ফর আ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড’ (বিচ্ছেদ ও প্রতিবন্ধকতা: পরিবর্তনশীল বিশ্বের জন্য সেতুবন্ধন) বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেওয়ার পর জয়শঙ্কর বলেন, রাষ্ট্রসংঘ অপরিহার্য হলেও গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাবে ।

জয়শঙ্কর তাঁর ‘এক্স’ হ্যান্ডেলে লিখেছেন, “আমরা একমত হয়েছি যে রাষ্ট্রসংঘ অপরিহার্য; একইসঙ্গে গ্লোবাল সাউথের আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করার জন্য এতে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও আমরা স্বীকার করেছি ।”

জামাইকার বিদেশমন্ত্রী কামিনা জনসন স্মিথ, ঘানার বিদেশমন্ত্রী স্যামুয়েল ওকুডজেতো আবলাকোয়া, সুরিনামের বিদেশমন্ত্রী মেলভিন বোভা এবং ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টারের প্রেসিডেন্ট সেলেস্তে কনরসের সঙ্গে আলোচনার পর এই মন্তব্য করেন জয়শঙ্কর । তিনি বলেন, “ভূ-রাজনৈতিক বিভাজন, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্যেও গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে । বিশ্ব কেবল ‘দ্বিমুখী পছন্দ’ বা নির্দিষ্ট কোনও এক পক্ষের দ্বারা সংজ্ঞায়িত হবে না । দেশগুলো তাদের নিজস্ব স্বার্থ, মূল্যবোধ এবং আস্থার ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ অব্যাহত রাখবে ।”

নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক ও বহুপাক্ষিক ফোরামগুলোতে জয়শঙ্কর একটি জোরালো যুক্তি তুলে ধরেন: সংঘাত, জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, জলবায়ুজনিত আঘাত, ব্যাহত সরবরাহ শৃঙ্খল, ঋণের বোঝা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; অথচ এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলায় যেসব প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত নেয়, সেখানে তাদের প্রতিনিধিত্ব অপর্যাপ্ত । 22 সেপ্টেম্বর সমমনা ‘গ্লোবাল সাউথ’ভুক্ত দেশ ও তাদের মিত্রদের উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে জয়শঙ্কর যুক্তি দেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো বৈশ্বিক সংকটের পরিণাম ক্রমশ বেশি করে ভোগ করছে; অথচ এসব সংকট সৃষ্টি বা সমাধানের ক্ষেত্রে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর ওপর তাদের প্রভাব অত্যন্ত সীমিত ।

‘এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে যৌথ যাত্রা - ক্ষমতায়িত গ্লোবাল সাউথ-এর অপরিহার্যতা’—এই প্রতিপাদ্য নিয়ে জয়শঙ্করের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে এমন সব দেশ একত্রিত হয়েছিল যারা সংঘাত, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ, অস্থিতিশীল বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রবাহ এবং অপর্যাপ্ত উন্নয়ন অর্থায়নের মতো অভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ।

অংশগ্রহণকারীরা রাষ্ট্রসংঘে ব্যাপক সংস্কার এবং বহুপাক্ষিক ফোরামগুলোতে গ্লোবাল সাউথ-এর দেশগুলোর মধ্যে আরও নিবিড় সমন্বয়ের আহ্বান জানান । তাই জয়শঙ্করের বার্তাটি কেবল সংহতির সাধারণ আহ্বানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না । তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন: যার মধ্যে রয়েছে সরবরাহ শৃঙ্খল, অর্থায়ন ও সংযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করা; জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; খাদ্য, শস্য ও সারের নির্ভরযোগ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; শিল্পায়নের অধিকার রক্ষা করা; সামুদ্রিক সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা এবং আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গ্লোবাল সাউথ-এর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা।

জয়শঙ্করের এই কূটনৈতিক উদ্যোগের সবচেয়ে জোরালো প্রাতিষ্ঠানিক দিকটি হল রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের জন্য নতুন করে জোর প্রচেষ্টা চালানো ।

গত 23 সেপ্টেম্বর, তিনি সেন্ট লুসিয়ার বিদেশমন্ত্রী আলভা ব্যাপটিস্টের সঙ্গে যৌথভাবে নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার বিষয়ক ‘এল.69 পরামর্শমূলক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক’-এ সভাপতিত্ব করেন । ‘এল.69’ গোষ্ঠীটি মূলত আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত, যারা নিরাপত্তা পরিষদের ব্যাপক সংস্কারের পক্ষে ।

জয়শঙ্কর যুক্তি দেন যে, চলমান সংঘাত ও আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি হুমকিগুলো যথাযথভাবে মোকাবিলায় নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে আরও জরুরি করে তুলেছে । সংস্কারের এই এজেন্ডা এগিয়ে নিতে ভারত আফ্রিকান ইউনিয়নের ‘কমিটি অফ টেন’ বা ‘সি-10’-এর সঙ্গেও সমন্বয় করেছে ।

ভারতের ‘গ্লোবাল সাউথ’ কৌশলের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারের বিষয়টি এমন এক ক্ষেত্র যেখানে অধিকতর প্রতিনিধিত্বের নীতিটি শেষ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার প্রশ্নে পরিণত হয় । ভারতের যুক্তি হল, নিরাপত্তা পরিষদের গঠনকাঠামোতে রাষ্ট্রসংঘ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সময়কার ক্ষমতার বিন্যাসের পরিবর্তে সমসাময়িক ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন থাকা উচিত ।

ভারত প্রথাগত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জোটের বাইরের দেশগুলোর কাছ থেকেও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । 21 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্রথম 'ভিসেগ্রাদ গ্রুপ-প্লাস-ইন্ডিয়া' (Visegrad Group-plus-India) মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে, ভিসেগ্রাদ গ্রুপের চারটি দেশ—পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্র - নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে । বিশেষ করে স্লোভাকিয়া ভারতকে 'গ্লোবাল সাউথ'-এর একটি নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে অভিহিত করেছে এবং বলেছে যে রাষ্ট্রসংঘের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় তাদের স্থান থাকা উচিত ।

লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল ভারতের এই কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা বা যোগাযোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । 22 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ভারত-সেলাক (CELAC) বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে জয়শঙ্কর সহ-সভাপতিত্ব করেন ৷ এতে সেলাক-ভুক্ত 33টি দেশের মধ্যে 30টি দেশ অংশগ্রহণ করে, যা এই ফোরামের ইতিহাসে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ । তিনি 'কমিউনিটি অফ ল্যাটিন আমেরিকান অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান স্টেটস' (সেলাক)-কে কেবল একটি আঞ্চলিক জোট হিসেবে নয়, বরং আরও প্রতিনিধিত্বমূলক, ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে তুলে ধরেন ।

ভারত ও সেলাক-এর মধ্যেকার এই সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দিকও রয়েছে । ভারত এই অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে চিলি ও পেরুর সঙ্গে আলোচনা এবং দক্ষিণ আমেরিকার শুল্ক ও অর্থনৈতিক জোট 'মারকোসুর' (MERCOSUR)-এর সঙ্গে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণ । ভারত ও সেলাক-এর মধ্যেকার বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ 50 বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে । তবে এই সম্পর্কটি মূলত একে অপরের পরিপূরক উন্নয়ন সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হচ্ছে । ভারত এক্ষেত্রে ওষুধ শিল্প, ডিজিটাল প্রযুক্তি, দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে; অন্যদিকে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, টেকসই জ্বালানি, কৃষি ও খাদ্য সম্পদের ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করছে ।

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের (UNGA) চলমান অধিবেশন চলাকালে ক্যারিবীয় অঞ্চলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । 23 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ভারত-ক্যারিকম (CARICOM) বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে জয়শঙ্কর অর্থনৈতিক, ডিজিটাল এবং গতিশীলতা বা যাতায়াত-সংক্রান্ত (mobility-related) ক্ষেত্রে আরও গভীর সহযোগিতার আহ্বান জানান। তিনি সৌরশক্তি ব্যবহার (সোলারাইজেশন), ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং 'কুইক ইমপ্যাক্ট প্রজেক্ট' বা দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী প্রকল্পের মতো ভারতের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন ।

ভারত ক্যারিবীয় অংশীদারদের ব্যবহারিক সহায়তাও প্রদান করেছে—যার মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন ক্যাম্প, হিমোডায়ালাইসিস ইউনিট এবং 'ভীষ্ম কিউব' (BHISHM Cube) চিকিৎসা ইউনিট স্থাপন—পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিশেষ কর্মসূচিও চালু করা হয়েছে । জয়শঙ্কর ক্যারিবীয় কমিউনিটি (ক্যারিকম)-ভুক্ত দেশগুলোকে 'ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স' (আন্তর্জাতিক সৌর জোট) এবং 'গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স' (বৈশ্বিক জৈব-জ্বালানি জোট)-এর মতো উদ্যোগে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান । প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলটিও ভারতের মনোযোগের আরেকটি প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ।

গত 23 সেপ্টেম্বর জয়শঙ্করের সভাপতিত্বে ‘ইন্ডিয়া-প্যাসিফিক আইল্যান্ডস কো-অপারেশন’ (FIPIC)-এর বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বহু দ্বীপরাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে । বৈঠকে নবায়নযোগ্য শক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, দুর্যোগ সহনশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় ।

ভারত জোর দিয়ে বলেছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপদ্ধতি মূলত সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর চাহিদা-ভিত্তিক, উন্নয়ন-মুখী এবং জন-কেন্দ্রিক । একইসঙ্গে, ভারত ‘প্যাসিফিক আইল্যান্ডস ফোরাম’-এর ‘ব্লু প্যাসিফিক কন্টিনেন্ট’-এর জন্য গৃহীত 2050 সালের কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলোর প্রতিও সমর্থন জানিয়ে আসছে । এছাড়া, নয়াদিল্লি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অংশীদার দেশগুলোকে ‘ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স’ (আন্তর্জাতিক সৌর জোট) এবং ‘কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ (দুর্যোগ-সহনশীল পরিকাঠামো বিষয়ক জোট)-এ অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেছে ।

‘বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন’ নামক থিংক-ট্যাঙ্কের সিনিয়র ফেলো রুচিতা বেরির মতে, ভারত বিশ্বের সকল উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গেই সম্পৃক্ততা বাড়াচ্ছে । কারণ, নয়াদিল্লি বারবারই বলে আসছে যে তারা ‘গ্লোবাল সাউথ’ বা উন্নয়নশীল বিশ্বের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে সমর্থন করে - তা আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা কিংবা ক্যারিবিয়ান—যে অঞ্চলেই তারা অবস্থিত হোক না কেন ।

ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বেরি বলেন, “জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই দেশগুলো বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ‘এল.69’ (L.69) হলো এমন একটি গোষ্ঠী, যাদের সাথে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের বিষয়ে ভারতের একটি নির্দিষ্ট বোঝাপড়া রয়েছে। একইভাবে, ‘সি-10’ (C-10) গোষ্ঠীটিও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করছে ।”

তিনি জানান যে, উন্নত বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা বা 'গ্লোবাল গভর্নেন্স'-এর বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য জয়শঙ্কর এই গোষ্ঠীগুলোর সাথে পৃথকভাবে বৈঠক করছেন। বেরি আরও বলেন, "তিনি বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা সংস্কারের মতো বড় বিষয়টিতে সমমনা দেশগুলোকে উদ্বুদ্ধ করছেন; পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বহুপাক্ষিক ফোরামে 'গ্লোবাল সাউথ'-এর (উন্নয়নশীল বিশ্বের) কণ্ঠস্বর কীভাবে তুলে ধরা যায়, সে বিষয়েও আলোচনা এগিয়ে নিচ্ছেন ।"

'গ্লোবাল সাউথ' নিয়ে জয়শঙ্করের বার্তাটি ভারতের 'সংস্কারকৃত বহুপাক্ষিকতা' (reformed multilateralism)-র বৃহত্তর আহ্বানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত । গত 21 সেপ্টেম্বর ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তার সঙ্গে যৌথ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'পার্টনার্স ফর মাল্টিল্যাটেরালিজম, ইন্টারন্যাশনাল ল, পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি' (বহুপাক্ষিকতা, আন্তর্জাতিক আইন, শান্তি ও সমৃদ্ধির অংশীদার) শীর্ষক উদ্বোধনী সম্মেলনে জয়শঙ্কর যুক্তি দেন যে, ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, সংঘাত এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যবস্থা চাপের মুখে রয়েছে।

তিনি আরও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানান। একই সাথে তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা, জলবায়ু ন্যায়বিচার, উদীয়মান প্রযুক্তি, উন্নয়ন অর্থায়ন, সন্ত্রাসবাদ দমন, সরবরাহ শৃঙ্খল (supply chains), দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা এবং মহামারি প্রস্তুতির মতো বিষয়গুলোকে এমন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন যেখানে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে ।

'গ্লোবাল সাউথ'-এর জন্য এই যুক্তির তাৎপর্য হল - এখানে সংস্কারকে কেবল আন্তর্জাতিক সংস্থায় আসন পাওয়ার বিষয় হিসেবে নয়, বরং তার চেয়েও বড় কিছু হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে । ভারত প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে এমন সব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করছে যেমন—কারা নিয়মকানুন নির্ধারণ করে, কাদের উন্নয়ন অর্থায়নে প্রবেশাধিকার রয়েছে, কারা গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ও সরবরাহ শৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ করে এবং বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলার সময় কাদের স্বার্থকে বিবেচনায় নেওয়া হয় ।

জয়শঙ্করের বার্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল - শুধুমাত্র পরস্পরবিরোধী ভূ-রাজনৈতিক শিবিরের ভিত্তিতে গঠিত বিশ্বব্যবস্থাকে ভারতের প্রত্যাখ্যান । শুক্রবারের আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশগুলো তাদের স্বার্থ, মূল্যবোধ ও আস্থার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে । তাঁর এই বক্তব্য ভারতের সেই বৃহত্তর কূটনৈতিক প্রচেষ্টারই অংশ, যার লক্ষ্য হল কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে অংশীদারিত্বের পরিধি বাড়ানো ।

'গ্লোবাল সাউথ'-এর দেশগুলোর কাছে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে । অনেক উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গেই একাধিক প্রধান শক্তির অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা বা ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা পরস্পরবিরোধী কোনও ব্লকের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে অনিচ্ছুক । ভারতের এই অবস্থান নয়াদিল্লিকে 'গ্লোবাল সাউথ'-এর সক্রিয় ভূমিকা বা সক্ষমতা (agency) বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলার সুযোগ করে দেয় - অথচ একে কোনওভাবেই পশ্চিমা-বিরোধী বা নির্দিষ্ট কোনও শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত উদ্যোগ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় না ।

সুতরাং, রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে (UNGA) ভারতের বার্তাটি তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে । প্রথমত, বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে হবে । দ্বিতীয়ত, জ্বালানি, খাদ্য, অর্থায়ন, বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিঘ্ন মোকাবিলার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । এবং তৃতীয়ত, ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর দেশগুলোর ওপর ভূ-রাজনৈতিক মেরুকরণের কোনও নির্দিষ্ট বলয়ে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ না করে, বরং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা থাকা উচিত ।

TAGGED:

GLOBAL SOUTH
S JAISHANKAR
রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ
এস জয়শঙ্কর
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