পঞ্জাবে তীর্থযাত্রীবাহী দু'টি বাসের সংঘর্ষে মৃত 4, আহত 18
Punjab's Tarn Taran bus accident: মোটরবাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
By ANI
Published : November 15, 2026 at 11:24 AM IST
চণ্ডীগড়, 15 নভেম্বর: পঞ্জাবের তারন তারনে তীর্থযাত্রীবাহী দু'টি বাসের সংঘর্ষে অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও 18 জন আহত হয়েছেন। উল্টোদিক থেকে আসা এক মোটরসাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।
এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর ‘এক্স’ হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, “পঞ্জাবের তারন তারনে এক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি শোকাহত। যাঁরা এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।”
তারন তারনের পুলিশ সুপার সুরেন্দ্র লাম্বা জানান, উল্টো দিক থেকে আসা এক মোটরসাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে চালক বাসটি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন। ঠিক সেই মুহূর্তে বিপরীত দিক থেকে আসা আরও একটি বাসের সঙ্গে সেটির সংঘর্ষ হয়। সুরেন্দ্র বলেন, “আমরা খবর পাই তীর্থযাত্রীবাহী দু'টি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, মোটরসাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে বাসের চালক গাড়িটি ঘুরিয়ে দেন। তাতেই দুর্ঘটনা ঘটে ৷”
পুলিশ সুপার জানান, এই ঘটনায় মোট 22 জন আহত হন ৷ তাঁদের মধ্যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহতদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য অমৃতসরের একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি 13 জন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
এঁদের মধ্যে আটজনের আঘাত সামান্য বলে জানা গিয়েছে। বাকিদের বিভিন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাঁদের আরও উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হবে, তাঁদের উপযুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানো হবে।
পুলিশ সুপার বলেন, "পরিস্থিতি সামাল দিতে ও সমন্বয়ের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বাহিনী এবং জনপ্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন।"
তিনি আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি-র তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন এই ঘটনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ৷ আহত ব্যক্তিরা যাতে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পান, তাও নিশ্চিত করা হয়েছে।
তারন তারনে জেলার ডেপুটি কমিশনার নির্মল ওসেপ্পাচান জানান, এই দুর্ঘটনায় মৃত চারজনের মধ্যে তিনজন তীর্থযাত্রী এবং একজন মহিলা যিনি মোটরবাইকে ছিলেন। ডেপুটি কমিশনার বলেন, “এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক একটি ঘটনা। সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে।”