তুঙ্গে ট্রাম্পের রাজনৈতিক কেরিয়ার, পতনের শুরু চলতি বছরেই; ভবিষ্যদ্বাণী বারাণসীর জ্যোতিষীর

তুঙ্গে ট্রাম্পের রাজনৈতিক কেরিয়ার, পতনের শুরু চলতি বছরেই; ভবিষ্যদ্বাণী বারাণসীর জ্যোতিষীর
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একের পর এক সিদ্ধান্তে বিশ্ব রাজনীতি-অর্থনীতিতে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে ৷ কিন্তু তাঁর এই হম্বিতম্বি বেশিদিন নয়, জানিয়েছেন এক জ্যোতিষী ৷
Published : January 15, 2026 at 8:11 PM IST
বারাণসী, 15 জানুয়ারি: সময় কারো সমান যায় না ! সে যেই হোন না কেন ! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্যও এই প্রবাদ সত্যি ৷ হ্যাঁ, এরকমটাই জানিয়েছেন বারাণসীর জ্যোতিষী পণ্ডিত সৌরভ দুবে ৷ হোয়াইট হাউসের সিংহাসনে বসার পর থেকে তিনি খবরের শিরোনামে ৷ বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংঘাতে তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে ৷
সম্প্রতি তাঁর নির্দেশে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে মার্কিন সেনা বিমানে তুলে নিউইয়র্কে নিয়ে গিয়েছে ৷ এরপর ইরানে সরকার-বিরোধী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে মদত জোগানোর অভিযোগ উঠেছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৷ আর ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক চাপানো তো রয়েইছে ৷ ভারত-আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এর আগে এত তিক্ত হয়ে ওঠেনি বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন কার্যকলাপের কারণ কী ? তাঁর সময়ে কি এরকম ঘটনা ঘটে যাবে ? এমন সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদির লোকসভা কেন্দ্রের জ্যোতিষী পণ্ডিত সৌরভ দুবে ৷ তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ৷
ডোনাল্ড ট্রাম্পের কুণ্ডলি
1946 সালের 14 জুন জন্মগ্রহণ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তাঁর জন্মের তারিখ ও ক্ষণ অনুযায়ী, তিনি বৃশ্চিক রাশির জাতক ৷ তাঁর লগ্ন সিংহ এবং চতুর্থে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র রয়েছে ৷ ট্রাম্পের লগ্নপতি সূর্য ৷ আর সূর্য গ্রহদের রাজা ৷ লগ্নপতি দশম ভাবে অবস্থান করছে ৷ এই ভাব পদ-প্রতিষ্ঠার ভাব ৷ রাজনৈতিক দিক দিয়ে প্রেসিডেন্টের কুণ্ডলি খুবই শক্তিশালী ৷ এই জন্যে তিনি দ্বিতীয় বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছেন ৷ কিন্তু এর নেতিবাচক প্রভাবও আছে ৷ সূর্যের সঙ্গে রাহুর সংযোগ হলে গ্রহণ যোগ শুরু হবে ৷ সেই যোগের প্রস্তুতি চলছে ৷ তখন সমস্যায় পড়বেন প্রেসিডেন্ট ৷
আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মধ্যে 'অহম ব্রহ্মাস্মি' ভাব
পণ্ডিত দুবে জানিয়েছেন, কুণ্ডলি অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যতদিন মসনদে থাকবেন, ততদিন তাঁর সঙ্গী বিতর্ক-বিবাদ ৷ তাঁর প্রথম শাসনকাল তাই ছিল ৷ দ্বিতীয়বারের জমানায় তেমনটাই ঘটে চলেছে এবং হবেও ৷ এর কারণ, তাঁর লগ্নপতি সূর্য ৷ এর সঙ্গে মঙ্গল আবার লগ্নে বসে আছে ৷ এই যোগের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এত আক্রমণাত্মক, একগুঁয়ে ৷ তাঁর মধ্যে এই 'যা করছি, সব ঠিক করছি' মানসিকতা ৷ তিনি কারও কথা শোনেন না ৷ কুণ্ডলির চতুর্থ ভাবে চন্দ্রের সঙ্গে কেতু যুক্ত হয়েছে ৷ চন্দ্র বৃশ্চিক রাশিতে নীচস্থ ৷ তাই নীচ রাশির ভঙ্গ যোগ নিশ্চিত ভাবে তৈরি হচ্ছে ৷ পাশাপাশি কেতুর সঙ্গে গ্রহণ যোগও হচ্ছে ৷ এই চন্দ্র-কেতু যোগের জন্য ট্রাম্পের মধ্যে এত অস্থিরতা ৷
ট্রাম্পের সামনে অনেক সমস্যা
এখন তিনি যাই করুন, আগামী দিন খুব একটা সুখের নয় বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন জ্যোতিষী পণ্ডিত সৌরভ দুবে ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নানাবিধ শারীরিক সমস্যায় ভুগবেন ৷ এর সঙ্গে বিরোধীদের নিয়েও নাজেহাল হতে হবে তাঁকে ৷ এর জন্য কোথাও না কোথাও ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই দায়ী বলে জানিয়েছেন বারাণসীর জ্যোতিষী ৷ এর কারণ তাঁর কুণ্ডলির দশমে শুক্রের অবস্থান ৷ এই শুক্র দ্বাদশভাবে শনির সঙ্গে বসে আছে এবং অষ্টমে দৃষ্টি দিচ্ছে ৷ গুরু বৃহস্পতিতে শুক্রের অন্তর্দশা চলছে, যা 2027 সালের মে মাস পর্যন্ত থাকবে ৷ এর সঙ্গে আবার ট্রাম্পের সিদ্ধা যোগিনী দশাও চলছে ৷ কিন্তু 2026 সালের জুনে সিদ্ধায় সঙ্কটের অন্তর্দশা আসবে ৷ যখনই যোগিনীর অন্তর্দশায় বদল হবে, ট্রাম্পের এই অবস্থাও পালটে যাবে ৷ তাঁকে তখন পাল্টা সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে ৷ দেশের অভ্যন্তরে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে সামিল হবেন বিরোধীরা ৷ এমনটাও হতে পারে যে ট্রাম্পের কুর্সি নিয়েই টানাটানি শুরু হল ৷
এর থেকে বাঁচার উপায় হিসাবে পণ্ডিত সৌরভ দুবে জানিয়েছেন, চন্দ্র-কেতুর নেতিবাচক প্রভাব থেকে রেহাই পেতে ভারতের প্রাচীন সমাধান ধ্যান ৷ তাই আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে নিয়মিত ধ্যান করার পরামর্শ দিয়েছেন বারাণসীর জ্যোতিষী ৷ এর থেকে ভালো কোনও পন্থা নেই বলেই জানিয়েছেন তিনি ৷ এছাড়া প্রতিকার হিসাবে তিনি হিরে ধারণ করতে পারেন এবং মাছেদের খাওয়াতে হবে ৷ এসব উপায় করে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তিনি কি শুনবেন জ্যোতিষীর কথা ?