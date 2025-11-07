চেরি ব্লসম ফেস্টিভ্যালের হাত ধরে সিকিমে শুরু হচ্ছে অ্যাস্ট্রো-ট্যুরিজম
এই উৎসবে নতুন ট্রেকিং রুট, সিকিমের প্রত্যন্ত আদিবাসী জনজাতির লোক-সংস্কৃতি, নাচ-গান ও কৃষ্টিকে তুলে ধরা হবে ।
Published : November 7, 2025 at 2:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 নভেম্বর: এই প্রথম সিকিমে শুরু হতে চলেছে অ্যাস্ট্রো-ট্যুরিজম । আর পাহাড়ি রাজ্যে এই পর্যটনের হাতে-খড়ি হচ্ছে চেরি ব্লসম ফেস্টিভ্যালের মধ্যে দিয়ে ৷ আগামী 9 নভেম্বর থেকে দক্ষিণ সিকিমের টেমি নামফিংয়ে শুরু হতে চলেছে এই উৎসব । ভারত-নেপাল সীমান্তপারের পর্যটনের প্রসার ঘটাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এই উৎসবের মাধ্যমে দক্ষিণ সিকিমের তিনটে প্রত্যন্ত গ্রামের পর্যটনকে তুলে ধরা হবে । 11 নভেম্বর পর্যন্ত চলবে ওই পর্যটন উৎসব ।
এই উৎসবে টেমি নামফিংকে তুলে ধরা হবে । টেমি সিকিমের একমাত্র গ্রাম যেখানে চেরি ফুল ফোটে । তাও মাত্র 15 থেকে 20 দিনের জন্য । ওই সময়েই এই পর্যটন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে । যাতে উৎসবের সময় পর্যটকরাও ওই চেরি ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন ।
এই উৎসবে নতুন ট্রেকিং রুট, সিকিমের প্রত্যন্ত আদিবাসী জনজাতির লোক-সংস্কৃতি, নাচ-গান, কৃষ্টিকেও তুলে ধরা হবে । উৎসবের সূচনা করবেন সিকিমের প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী তথা টেমি নামফিং-এর বিধায়ক বেদু সিং পন্থ ।
টেমি চেরি ব্লসম ফেস্টিভ্যাল গ্যাংচুঙ আদিবাসী গ্রাম থেকে শুরু হবে । ওই গ্রামটি 'ল্যান্ড অফ শেরপাস' নামে পরিচিত । ওই গ্রামে এখনও সেভাবে পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়নি । দ্বিতীয় দিন রাবাংলার খুব কাছে অপরূপ সুন্দর আরেকটি গ্রাম বেনিতে নিয়ে যাওয়া হবে । ওই গ্রাম মূলত অর্গানিক ফার্মিং বা জৈব চাষাবাদের জন্য বিখ্যাত ।
তৃতীয় দিনে ছলমথাং নামে গ্রামে চলবে ওই উৎসব । ওই গ্রামের প্রত্যেক মানুষ নিরামিষাশী । আদিবাসী হলেও ওই গ্রামে কোনও আমিষ খাবার খাওয়ার প্রচলন নেই । আর শেষের দিন টেমি গ্রামে উৎসবের সমাপ্তি হবে । চেরি বা পেয়ুঁ ফুলের জন্য বিখ্যাত ও একমাত্র চা বাগান রয়েছে ওই গ্রামে ।
ওই গ্রামেই রাতে রয়েছে অ্যাস্ট্রো-ট্যুরিজমের আয়োজন । সিকিমের পর্যটন মন্ত্রী নরবু ছেরিং ভুটিয়া তার উদ্বোধন করবেন । টেমির গ্যাংচুঙ গ্রামে লাগানো হবে বড় বড় টেলিস্কোপ । টেলিস্কোপের মাধ্যমে পর্যটকদের সামনে মহাকাশ বিজ্ঞানের নানা অধ্যায় তুলে ধরা হবে । এই উৎসবে নেপাল থেকে 18 জন হোম স্টে সদস্য ও ন্যাট জিও ওয়ার্ল্ডের সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন । এছাড়াও উৎসবে একটা স্পেশাল ট্রেকিং রুটের সূচনা করা হবে । টেনডং থেকে গ্যাংচুঙ গ্রাম পর্যন্ত এই রুট । সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় রঙ্গিত ও তিস্তা নদীকে একসঙ্গে দেখা যাবে ।
এই বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, "সিকিমে এই প্রথম অ্যাস্ট্রো ট্যুরিজম শুরু হচ্ছে । পেয়ুঁ নামে চেরি ফুলের অপরূপ সৌন্দর্য ও তিনটে নতুন সুন্দর গ্রামে পর্যটনের সূচনা হবে ।" পর্যটন উৎসব কমিটির সদস্য অমৃত শর্মা বলেন, "উত্তর সিকিম বাদেও দক্ষিণ সিকিমে অনেক অপরূপ সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে । এই উৎসবের মাধ্যমে তিনটি পর্যটন কেন্দ্র তুলে ধরা হবে । আর এই প্রথম সিকিমে অ্যাস্ট্রো ট্যুরিজম চালু হচ্ছে, যা পর্যটকদের ভালো লাগবে ।"