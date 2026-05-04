বদলের নির্বাচনে দক্ষিণেও পরিবর্তনের হাওয়া, বঙ্গে গেরুয়া দাপটের মাঝে অসমে ফের পদ্মই

বদলের নির্বাচনে দক্ষিণেও পরিবর্তনের হাওয়া, বঙ্গে গেরুয়া দাপটের মাঝে অসমে ফের পদ্মই
গেরুয়া রঙে ছেয়ে গিয়েছে বাংলা ৷ পাশাপাশি তামিলনাড়ুতে টিভিকে দাপটে ধরাশায়ী ডিএমকে-এআইডিএমকে ৷ অসমে ফিরেছে বিজেপিই ৷ পুদুচেরিতে সরকার গড়বে এনডিএ জোট ৷
By PTI
Published : May 4, 2026 at 9:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 মে: এই বছর পরিবর্তনের ! এমনটাই বলছে চার রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ৷ বছরের প্রথম অর্ধে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, পুদুচেরি, অসমে ভোট হয়েছে ৷ এর মধ্যে উত্তর-পূর্বের অসম ছাড়া বাকি চারটি রাজ্যেই বদলের ঝোড়ো হাওয়া বইছে ৷
বাংলায় বিজেপি 200 পেরিয়ে সরকার গড়ার পথে এগিয়ে গিয়েছে ৷ কেরলে বামপন্থী জোটের বিদায় নিশ্চিত করেছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউডিএফ জোট ৷ তামিলনাড়ুতে বিজয় ঝড়ে ডিএমকে-এআইডিএমকে শাসক-বিরোধী বাইনারি তছনছ হয়ে গিয়েছে ৷ পুদুচেরিতে কংগ্রেস বিদায় নিয়েছে ৷ জয়ী বিজেপি সমর্থিত অল ইন্ডিয়া এনআর কংগ্রেস (এআইএনআরসি) ৷ ব্যতিক্রম অসমে তৃতীয় বারের জন্য ফিরেছে বিজেপি-ই ৷
তামিলনাড়ুর 234টি আসনের মধ্যে 71টি আসনে জয়ী হয়েছে অভিনেতা-নেতা বিজয়ের টিভিকে ৷ রাত পর্যন্ত এগিয়ে 35টি আসনে ৷ সবমিলিয়ে 106টি আসন তাদের ঝুলিেত ৷ তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে 39টিতে জয়ী, এগিয়ে রয়েছে 20টি আসনে ৷ আর এআইডিএমকে 30টি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ 17টি আসনে এগিয়ে ৷ সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার 117 ৷
কেরলে 140টি আসনের মধ্যে 63টিতে জয়ী কংগ্রেস ৷ সিপিএম 26টি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ আইইউএমএল 22টি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ সিপিআই 8টি আসন এবং কেরল কংগ্রেস 7টি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ এখানে সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার 71 ৷ সেই হিসেবে সরকার গড়তে চলেছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউডিএফ ৷
পুদুচেরিতে 30টি আসনে 10টিতে জয়ী বিজেপি-শাসিত অল ইন্ডিয়া এনআর কংগ্রেস (এআইএনআরসি) ৷ আরও 2টি আসন জয়ের পথে এগিয়ে রয়েছে তারা ৷ ডিএমকে 5টি এবং বিজেপি 4টিতে জয়ী হয়েছে ৷ অভিনেতা বিজয়ের টিভিকে জয়ী হয়েছে 2টি আসনে ৷ কংগ্রেস, এলজেকে, এআইএডিএমকে, এনএমকে প্রত্যেকে 1টি করে আসনে জয়ী হয়েছে ৷ জয়ী হয়েছেন 3 জন নির্দল প্রার্থীও ৷
অসমে তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় এল বিজেপি ৷ 126টি আসনের মধ্যে 81টিতে জয়ী বিজেপি ৷ আরও একটিতে এগিয়ে গেরুয়া শিবির ৷ কংগ্রেস 15টিতে জয়ী, 4টিতে এগিয়ে ৷ বিওপিএফ ও অসম গণ পরিষদ প্রত্যকে 10টি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ এআইইউডিএফ 2টি আসন পেয়েছে ৷ আরজেআরডি 2টি আসন, অসমে একটি আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল ৷