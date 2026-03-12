NSG-জেড প্লাস নিরাপত্তা ভেদ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে গুলি
20 বছর ধরে টার্গেট ছিলেন ফারুক আবদুল্লা ৷ এবার কাছ থেকে সুযোগ পেয়েও ব্যর্থ ৷ জেরায় স্বীকারোক্তি অভিযুক্তের ৷
Published : March 12, 2026 at 7:01 AM IST
জম্মু, 12 মার্চ: বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লার উপর প্রাণঘাতী হামলা ৷ অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি ফারুক আবদুল্লা ৷ গ্রেফতার অভিযুক্ত ৷
এনএসজি সুরক্ষা ভেদ করে খুব কাছ থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে গুলি ছোড়া হয় বলে খবর ৷ যদিও নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় নিশানা ব্যর্থ হয় ৷ তবে এই হামলার ঘটনায় ফের একবার প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে হেভিওয়েটদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷
সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, কমল সিং জামওয়াল (68) নামে এক প্রৌঢ় পিস্তল দিয়ে খুব কাছ থেকে ফারুক আবদুল্লাকে গুলি করার চেষ্টা করে ৷ তবে সেই নিশানা ব্যর্থ হয় ৷ অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন ফারুক ৷ তিনি অক্ষত অবস্থায় রয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ তবে এই ঘটনার জেরে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ফারুক আবদুল্লার ছেলে ওমর আবদুল্লা ৷ এনএসজি নিরাপত্তা বলয়ে থাকা একজনকে এত কাছ থেকে গুলি করা হল কীভাবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওমর ৷
Allah is kind. My father had a very close shave. The details are sketchy at the moment but what is known is that a man with a loaded pistol was able to get within point blank range & discharge a shot. It was only the close protection team that deflected the shot & ensured that… https://t.co/hYBe64Eigl— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 11, 2026
এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "আল্লার কৃপা ! বাবাকে খুব কাছ থেকে নিশানা করা হয়েছিল । এই মুহূর্তে বিস্তারিত তথ্য মেলেনি ৷ তবে জানা গিয়েছে, লোডেড পিস্তলধারী এক ব্যক্তি খুব কাছ থেকে গুলি চালিয়েছিল । তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সুরক্ষা বলয়ে থাকা নিরাপত্তা কর্মীরা সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে । এই মুহূর্তে উত্তরের চেয়ে বেশি প্রশ্ন রয়েছে ৷ কেউ একজন জেড প্লাস (Z+) এবং NSG নিরাপত্তায় থাকা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এত কাছে যেতে পারল কী করে ?"
একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন, "ঘটনার সময় আমার বাবার সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং নাসির সোগামি ৷ তাঁরাও নিরাপদে আছেন । সর্বশক্তিমান তাঁদের সকলকেই রক্ষা করেছেন ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে জম্মুর গ্রেটার কৈলাস এলাকার রয়েল পার্ক ব্যাঙ্কোয়েট হলে ৷ সেখানে ফারুক আবদুল্লা ন্যাশনাল কনফারেন্সের এক নেতার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরী এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ সেখানেই আচমকা ফারুকের উপর এই গুলি চালানোর ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা-কর্মীরা ৷
অন্যদিকে, পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷ কেন সে ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতিকে গুলি করে তা নিয়ে তাকে লাগাতার জেরা করা হচ্ছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত কমল সিং জামওয়াল জেরায় জানান, তিনি গত 20 বছর ধরে ফারুক আবদুল্লাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন ৷ এদিন সুযোগ পেয়েও ব্যর্থ হলেন ।
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা নাসির আসলাম ওয়ানি বলেন, "লোকটি তার নিজের রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে ফারুক আবদুল্লাকে খুনের চেষ্টা করেছিল । সর্বশক্তিমান ফারুক সাহাবকে বাঁচিয়েছেন ৷ এই ঘটনায় কেউ আহত হননি ।" তিনি আরও জানান, পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে ৷ উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরী এই ঘটনাকে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড় ত্রুটি বলে দাবি করেছেন ৷ তিনি বলেন, "ঘটনার সময় সেখানে কোনও পুলিশ কর্মী বা নিরাপত্তা কর্মীরা কেউই ছিলেন না ।"
জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এই বিষয়ে এক বিবৃতি জারি করে বলেছে, "জম্মুর রয়েল পার্ক গ্রেটার কৈলাসের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা ৷ সেখানেই তাঁকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল । তাঁর নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকা জেকেপি এবং এনএসজির কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে সেই চেষ্টা ব্যর্থ করেন । এছাড়াও, অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, সে জম্মুর পুরানি মান্ডির বাসিন্দা ৷ তার নাম কমল সিং ৷ অপরাধে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটিও অভিযুক্তের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে । তদন্ত শুরু চলছে ৷"