অসমে SIR সম্পর্কে একটি পৃথক আদেশ জারি করা হবে: জ্ঞানেশ কুমার

স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ 4 নভেম্বর গণনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুরু হবে এবং 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।

CEC Gyanesh Kumar
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : October 27, 2025 at 10:36 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 27 অক্টোবর: সোমবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছেন যে, অসমে নাগরিকত্ব আইনের পৃথক বিধান প্রযোজ্য এবং রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ আদেশ জারি করা হবে।

4 নভেম্বর থেকে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু করার পরিকল্পনা ঘোষণা করা 12টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে অসম নেই। "নাগরিকত্ব আইনের অধীনে, অসমে নাগরিকত্বের জন্য পৃথক বিধান রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া প্রায় শেষের দিকে। 24 জুনের SIR আদেশ সমগ্র দেশের জন্য ছিল। এই পরিস্থিতিতে, এটি অসমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়," কুমার সাংবাদিকদের বলেন।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্য অসমে নাগরিকত্ব আইনের ধারা 6কে-এর অধীনে নির্দিষ্ট নাগরিকত্ব বিধি রয়েছে। এই বিধিতে 1966 সালের 1 জানুয়ারি থেকে 1971 সালের 25 মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে অসমে অস ব্যক্তিদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 1971 সালের 25 মার্চের পর যারা অসমে এসেছেন, তাদের অবৈধ অভিবাসী হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হবে। এই সিদ্ধান্তগুলি স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষভাবে গঠিত একটি ইব্যুনাল স্থির করে। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে অসমে জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, যা সে সময় যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, "অসমের জন্য পৃথক সংশোধন আদেশ জারি করা হবে এবং SIR-এর জন্য পৃথক তারিখ ঘোষণা করা হবে।" স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ 4 নভেম্বর গণনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুরু হবে এবং 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। নির্বাচন কমিশন 9 ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে এবং 7 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

এনআরসি বিতর্ক প্রক্রিয়াটিকে জটিল করে তুলেছে। অসমের জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) ইতিমধ্যেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। 2019 সালের তালিকা থেকে 19 লক্ষেরও বেশি লোক বাদ পড়েছিল, যার ফলে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন এখন চায় না যে এনআরসি প্রক্রিয়া আবারও এই ধরণের বিতর্ক তৈরি করুক।

এসআইআরের দ্বিতীয় ধাপ 12টি রাজ্যে শুরু হবে। এসআইআরের দ্বিতীয় ধাপ লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরালা, পুদুচেরি, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে শুরু হবে। 4 নভেম্বর ঘরে ঘরে ভোট গণনা শুরু হবে এবং 9 ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। চূড়ান্ত তালিকা 7 ফেব্রুয়ারি, 2026 তারিখে প্রকাশিত হবে।

