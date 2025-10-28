ETV Bharat / bharat

বহুবিবাহ বন্ধে আইন আনছে এই রাজ্য, না-মানলে 7 বছরের জেল !

বহুবিবাহ নিয়ে কড়া সরকার ৷ এই নিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আনছে রাজ্য ৷ বহুবিবাহ রোধে প্রাথমিকভাবে কী বলছে সরকার ?

ASSAM GOVT ON POLYGAMY
প্রতীকী ছবি (RKC)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুয়াহাটি, 28 অক্টোবর: বহুবিবাহ বন্ধের জন্য কড়া পদক্ষেপের ভাবনায় অসমের বিজেপি সরকার ৷ শীঘ্রই এই প্রথার বিরুদ্ধে আইন আনতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ আইন অমান্য করলে 7 বছরের জেলও হতে পারে ৷

নভেম্বর মাসে অসম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে ৷ সেই সময় বহুবিবাহের বিরুদ্ধে একটি বিল বিধানসভায় পেশ করা হবে বলে জানান অসমের মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "বহুবিবাহের বিরুদ্ধে অসমে আমরা শীঘ্রই একটি আইন আনতে চলেছি ৷ আগামী 25 নভেম্বর বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন বিলটি পেশ করা হবে ৷ যদি কোনও ব্যক্তি প্রথম স্ত্রীকে আদালতের মাধ্যমে তালাক না দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেন, তাহলে তাকে সাত বছর বা তার বেশি কারাদণ্ড দেওয়া হবে ৷"

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি মহিলাদের সম্মান রক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর অসম সরকার ৷ এর জন্য ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে সরকারের তরফে ৷ এবার সেই বিষয়ে আরও একধাপ এগিয়ে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে অসম সরকার ৷

বিলের বিধানগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী আইনতভাবে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ না-হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না ৷ আইন না-মানলে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে পারেন অভিযুক্ত ব্যক্তি ৷ এক্ষেত্রে 7 বছর কিংবা তার থেকেও বেশি সময়ের জন্য ওই ব্যক্তির জেল হতে পারে বলে জানান হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যে লিঙ্গ বৈষম্য দূর, নারী অধিকার রক্ষা এবং বিবাহের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে বাল্যবিবাহ রোধও প্রস্তাবিত এই আইনের একটি অংশ বলে জানান তিনি ৷ বৈষম্য দূর করতে এবং ন্যায়বিচারের জন্য ব্যক্তিগত আইন বা সামাজিক রীতিগুলির সঙ্গে সাংবিধানিক নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে চাইছে অসম সরকার ৷ তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ৷ মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই বিলটি সংসদে উত্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে ৷

উল্লেখ্য, বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করতে দেশের কয়েকটি রাজ্যে কঠোর আইন আনা হয়েছে ৷ বিধানসভায় পাস হয়ে গেলে সেই তালিকায় জুড়বে অসমের নামও ৷ অসমের বিজেপি সরকারের দাবি, রাজ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷ সেই সঙ্গে রাজ্যের দরিদ্র পরিবারগুলির সহায়তার জন্য অসম সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷

পড়ুন: অসমে SIR সম্পর্কে একটি পৃথক আদেশ জারি করা হবে: জ্ঞানেশ কুমার

TAGGED:

HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM LAW TO BAN POLYGAMY
অসমে বহুবিবাহর বিরুদ্ধে আইন
অসমে বহুবিবাহ প্রথা
ASSAM GOVT ON POLYGAMY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.