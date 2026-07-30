ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত অসম, মৃত বেড়ে 78, ঘরছাড়া কয়েক লক্ষ

ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত অসম, মৃত বেড়ে 78, ঘরছাড়া কয়েক লক্ষ
উত্তর-পূর্ব অসমে উপরের দিকের জেলাগুলি বন্যায় প্লাবিত ৷ এখনও পর্যন্ত 78 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ জল কমলেও মানুষ বাড়ি ফিরতে পারছে না ৷
By PTI
Published : July 30, 2026 at 3:29 PM IST
গুয়াহাটি, 30 জুলাই: ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত অসম ৷ উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে এখনও পর্যন্ত 78 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ সাতটি জেলার 3 লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ৷ বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে ফোন করে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, অনেক জায়গায় বন্যার জল নেমেছে ৷ কিন্তু মানুষ এখনও ঘরে ফিরতে পারছে না ৷ জল সরলেও ঘরবাড়ি বাড়িঘর ভেঙেচুরে গিয়েছে এবং এলাকা কাদায় ভর্তি ৷
উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের বন্যা অবস্থা জানতে গত সাত দিনে দু'বার হিমন্তকে ফোন করলেন শাহ ৷ এদিকে মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, আগামী তিন দিন প্রতিবেশী রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ ও নাগাল্যান্ডে ভারী থেকে অতি ভারী এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে ৷ অসমের সীমানায় অবস্থিত এই দুই রাজ্যে প্রবল বৃষ্টির প্রভাব পড়তে পারে অসমের তিনসুকিয়া, ধেমাজি এবং লখিমপুর জেলায় ৷
তিনসুকিয়া জেলার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর ৷ এছাড়া নাগাল্যান্ডের মন, মোকোকচুং এবং ওখা জেলার জন্যও একই সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ এই অঞ্চলে বৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে চরাইদেও, শিবসাগর, জোরহাট এবং গোলাঘাট ৷ প্রবল বৃষ্টিতে হড়পা বান, ধস, জল জমার আশঙ্কার কথা আগাম জানিয়ে দিয়েছে আইএমডি ৷
কেন্দ্রের তরফে আন্তঃমন্ত্রকের একটি দল চারদিন ধরে বন্যা-কবলিত অঞ্চলগুলি ঘুরে দেখে ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান নিয়েছেন ৷ রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন ৷ এর পাশাপাশি রাজ্যের বিজেপি কর্মীরা ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, "বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে ৷ কারণ, 21 জুলাইয়ের পর আর ভারী বৃষ্টিপাত হয়নি ৷ কিন্তু এর মধ্যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ মানুষ ঘরছাড়া হয়ে রয়েছে ৷ তারা ফিরতে পারছে না ৷ কারণ তাদের বাড়িঘর ভেঙে গিয়েছে, রাস্তাঘাট জলকাদায় ভর্তি ৷ এখনও কিছু কিছু এলাকায় রাস্তায় কাদার পুরু স্তর রয়েছে ৷ নাগাল্যান্ড থেকে জলের সঙ্গে এই কাদা এখানে এসেছে ৷"
তিনি আশ্বস্ত করেছেন, বন্যার জল অনেকটা কমেছে ৷ ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হবে ৷ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথায়, "এবার আমরা কীভাবে মানুষের দুর্দশা দূর করতে পারি, সেটা গুরুত্বপূর্ণ ৷" এই অবস্থায় কি আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে সাহায্য চাইবেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের কোনও আন্তর্জাতিক সাহায্যের দরকার নেই ৷ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই অবস্থা সামলে নিতে পারবে ৷"
বন্যা দুর্গতদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের নির্দেশ অনুযায়ী এদিন অসমের সব ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন তিনি ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন ৷