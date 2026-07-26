ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে জলের স্তর নামছে, অসমে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি
রবিবার অসমে বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে ৷ রাজ্যের ছ'টি জেলায় এখনও সাড়ে ছ'লক্ষেরও বেশি মানুষ জলমগ্ন অবস্থায় ৷
By PTI
Published : July 26, 2026 at 2:23 PM IST
গুয়াহাটি, 26 জুলাই: বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে অসমে ৷ শনিবার রাতে বৃষ্টি না-হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ এলাকায় জলের স্তর নামতে শুরু করেছে ৷ তবে, রাজ্যের ছ'টি জেলায় এখনও সাড়ে ছ'লক্ষেরও বেশি মানুষ জলমগ্ন এবং এ বছর বন্যায় মোট 66 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর ৷
অসম রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের (ASDMA) এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আপার অসমের বন্যাদুর্গত এলাকাগুলিতে, বিশেষ করে চরাইদেও, শিবসাগর ও জোরহাট জেলায় জলের স্তর কমছে ৷ তিনি আরও বলেন, "আমরা আশা করছি দিনের বেলা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে ৷ এর ফলে আরও ভালোভাবে ত্রাণ পৌঁছে দিতে পারব ৷"
দৈনিক প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, চরাইদেও, ডিব্রুগড়, গোলাঘাট, জোরহাট, নগাঁও এবং শিবসাগর জেলায় 6 লক্ষ 54 হাজার 800 জনেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এই বন্যায় ৷ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শিবসাগর জেলা (প্রায় 2.9 লক্ষ মানুষ), এরপর রয়েছে চরাইদেও (1.9 লক্ষ) ও জোরহাট (1.3 লক্ষ) ৷ শুক্রবারের তুলনায় রবিবার বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে; সেদিন ন'টি জেলায় 7.05 লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন ৷
অসম রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ মধ্যরাতের বুলেটিনে জানিয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় বন্যায় আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এর ফলে চলতি বছরে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 66 । শিবসাগরে তিনজনের এবং চরাইদেওতে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷
শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসম সরকারকে বন্যা মোকাবিলায় পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ৷ রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ৷
কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বন্যাদুর্গত এলাকার ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন এবং স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য, পানীয় জল ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে এবং প্রশাসন প্রায় সব ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে ৷ সন্ধ্যার পর মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, আপার অসমে বন্যার ফলে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখতে একটি কেন্দ্রীয় দল রাজ্যে এসে পৌঁছেছে ৷ এএসডিএমএ (ASDMA) জানিয়েছে, প্রশাসন ছ'টি জেলায় 274টি ত্রাণ শিবির ও বিতরণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে ৷ বর্তমানে 18 হাজার 902 জন ঘরছাড়া মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন ৷
এএসডিএমএ আরও জানিয়েছে, সেনাবাহিনী, কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এনডিআরএফ (NDRF), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এসডিআরএফ (SDRF), দমকল ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ, পুলিশ এবং বিভিন্ন অসামরিক সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত দলগুলি আপার অসমের বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক মানুষকে উদ্ধার করেছে ৷
গত 24 ঘণ্টায় কর্তৃপক্ষ রাজ্যের বন্যাদুর্গতদের মধ্যে 1,668.68 কুইন্টাল চাল, 286.99 কুইন্টাল ডাল, 83.75 কুইন্টাল লবণ এবং 7,995.01 লিটার সরষের তেল বিতরণ করেছে । এএসডিএমএ-র তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে আসামের 810টি গ্রাম জলমগ্ন এবং 34,970.8 হেক্টর কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷
রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বন্যার জলে বাঁধ, রাস্তাঘাট, সেতু এবং অন্যান্য পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত ৷ বর্তমানে শিবসাগরে দিখৌ নদী এবং নুমালিগড়ে ধানসিঁড়ি নদী বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ৷