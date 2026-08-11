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কাঁদছে অসম ! বন্যায় মৃতের সংখ্যা একশো পার, ক্ষতিগ্রস্থ 1.26 লক্ষেরও বেশি মানুষ

চারিদিকে শুধু জল আর জল ৷ অসমের ভয়াবহ বন্যায় এখনও বিপর্যস্ত বহু এলাকা। চলতি বন্যায় মোট মৃতের সংখ্যা পৌঁছে গেল 101-এ ৷

ASSAM FLOOD DEATH TOLL
জলমগ্ন গ্রাম, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ এবং বিদ্যুতের অভাবে দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন বহু মানুষ (ইটিভি ভারত ও এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 12:37 PM IST

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গুয়াহাটি, 11 অগস্ট: অসমে ভয়াবহ প্লাবনের তাণ্ডব অব্যাহত। প্রতিনিয়ত বাড়ছে দুর্গত মানুষের ভোগান্তি। চওড়া হচ্ছে মৃত্যু-মিছিল। জলমগ্ন গ্রাম, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ এবং বিদ্যুতের অভাবে দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন লাখো লাখো মানুষ। গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতিতে মৃত্যু সংখ্যা 100 পেরোল ৷ ক্ষতিগ্রস্থ প্রায় 1.26 লক্ষেরও বেশি মানুষ ৷

প্রশাসন সূত্রে খবর, অসমের বন্যা পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বৃষ্টি কমলেও রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি এখনও যথেষ্ট আশঙ্কাজনক (Assam flood relief camps)। চরইদেও, দারাং, গোলাঘাট, জোরহাট, কার্বি আংলং, নগাঁও এবং শিবসাগর এলাকার মানুষ চরম জলযন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

ASSAM FLOOD DEATH TOLL
বিপর্যস্ত বহু এলাকা (ইটিভি ভারত)

অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ) কর্তৃক জারি করা সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সোমবার শিবসাসাগরের আমগুড়িতে নতুন করে একজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে ৷ সেই হিসেবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 101 ৷

ASSAM FLOOD DEATH TOLL
অসমে বন্যা (এএনআই)

সরকারি বুলেটিনে জানানো হয়েছে, 1.26 লক্ষেরও বেশি মানুষ এখনও বন্যার কবলে পড়েছেন।

  • সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলা গোলাঘাট ৷ 71 হাজরেররও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।
  • এরপরেই রয়েছে শিবসাগর, যেখানে 21 হাজারেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ ৷
  • তৃতীয় স্থানে জোরহাট, যেখানে 13 হাজারেরও বেশি মানুষ জলযন্ত্রণার কবলে ৷ তবে গত শনিবার থেকে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমায় কয়েকটি এলাকায় জল ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে, যা সামান্য স্বস্তি দিয়েছে প্রশাসনকে।

সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী, চরাইদেও, দরং, গোলাঘাট, জোরহাট, কার্বি আংলং, নগাঁও এবং শিবসাগর জেলা মিলিয়ে 1 লক্ষ 26 হাজার 431 জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ৷ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও গবাদি পশু রক্ষা করার জন্য বাড়ির উপরের অংশে থাকছেন ৷ আবার কেউ কেউ প্রশাসনের তৈরি ত্রাণ শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন ৷

ASSAM FLOOD DEATH TOLL
ক্ষতিগ্রস্থ বহু মানুষ (ইটিভি ভারত)

এএসডিএমএ জানিয়েছে, প্রশাসন 6টি জেলায় 89টি ত্রাণ শিবির ও ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র চালাচ্ছে ৷ 24 হাজার মানুষের দেখভাল করা হচ্ছে। এএসডিএমএ আরও জানায়, বর্তমানে অসমজুড়ে 458টি গ্রাম জলমগ্ন এবং 11 হাজার 287.04 হেক্টর ফসলের জমি জলের তলায় ৷ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বন্যার জলে বাঁধ, রাস্তা, সেতু ও অন্যান্য পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে গোলাঘাট ও নুমালিগড়ে ধানসিড়ি এবং শ্রীভূমিতে কুশিয়ারা নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ৷

ASSAM FLOOD DEATH TOLL
চারিদিকে শুধু জল আর জল (ইটিভি ভারত)

কৃষিকাজের পাশাপাশি, প্রাণী সম্পদেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এই বন্যায়। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, জলমগ্ন হয়ে ও বন্যায় ভেসে গিয়ে রাজ্যে হাজার হাজার (31 হাজার 877টি) গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির মৃত্যু হয়েছে। ফলে ত্রাণকাজের পাশাপাশি, জলবাহিত রোগের হাত থেকে দুর্গতদের রক্ষা করা এবং গৃহপালিত পশুদের প্রাণ বাঁচানোও এখন প্রশাসনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

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ASSAM FLOOD NEWS
অসমে ভয়াবহ বন্যা
বন্যায় মৃত বেড়ে 101
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ASSAM FLOOD DEATH TOLL

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