বিধানসভা ভোটে টিকিট নিয়ে ক্ষোভ, 50 বছরের 'নাড়ির টান' ছিন্ন করলেন প্রবীণ নেতা

বিধানসভা ভোটে টিকিট নিয়ে ক্ষোভ, 50 বছরের 'নাড়ির টান' ছিন্ন করলেন প্রবীণ নেতা
ভোটের আগে বড় ধাক্কা কংগ্রেসে ৷ দলের প্রবীণ সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে বিজেপিতে যোগ দিলেন ৷
Published : March 18, 2026 at 6:17 PM IST
গুয়াহাটি, 18 মার্চ: প্রায় 50 বছরের টান ছিন্ন করে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ছেড়ে বিরোধী বিজেপিতে যোগ দিলেন অসমের প্রবীণ কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ ৷ সাতের দশকের শেষে ছাত্রাবস্থা থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক, সেই প্রবীণ নেতার দল বদলকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়েছে কংগ্রেস ৷ আর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই ঘটনাকে 'কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা' বলে কটাক্ষ করেছেন ৷
ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধির আক্ষেপ, "হয়তো ভোটে টিকিট পাওয়া নিয়ে তাঁর (প্রদ্যুৎ বরদলৈ) কোনও ক্ষোভ ছিল ৷ আমি যদি ওনার সঙ্গে একবার কথা বলার সুযোগ পেতাম ৷ এটা দুর্ভাগ্যের !"
ছাত্রাবস্থায় কটন কলেজে পড়ার সময়ে কংগ্রেসে হাতেখড়ি হয় প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের ৷ এরপর দলের মুখপাত্র থেকে শুরু করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি ৷ 1998 সালে মার্গেরিটা বিধানসভা আসন থেকে উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়ে প্রথম বার বিধায়ক নির্বাচিত হন বরদলৈ ৷ এরপর চারবার তিনি এই আসন থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ৷
আজি নতুন দিল্লীত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰীযুত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত নগাওঁ লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ তথা কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা শ্ৰীযুত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া সহিতে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে… pic.twitter.com/S9xskquJdu— BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) March 18, 2026
কংগ্রেসের তরুণ গগৈয়ের সরকারে বিদ্যুৎ, শিল্প-বাণিজ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন ৷ ছিলেন ক্যাবিনেট মন্ত্রীও ৷ 2019 সাল থেকে পরপর দু'বার নওগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন ৷
সূত্রের খবর, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে লাহরীঘাটের বিধায়ক আসিফ মহম্মদ নাজারকে টিকিট দেওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন বরদলৈ ৷ নাজারের সঙ্গে বরদলৈয়ের ব্যক্তিগত শত্রুতা রয়েছে এবং এই অসন্তোষের কথা অসম কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন-চার্জ জিতেন্দ্র সিংকে জানিয়েছিলেন তিনি ৷
সোমবার দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি মিটমাটের চেষ্টা করেন অসম কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন-চার্জ জিতেন্দ্র সিং এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ ৷ সংবাদমাধ্যমে তাঁরা দাবি করেছিলেন, এসব নিছকই পরিবারের মধ্যে মতপার্থক্য ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দল ভাঙানোর পরিকল্পনা ৷ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বরদলৈকে রাজনৈতিকভাবে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা ৷ কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ৷
মঙ্গলবার রাতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কাছে ই-মেলে পাঠানো সংক্ষিপ্ত ইস্তফাপত্রে প্রবীণ নেতা বরদলৈ লেখেন, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি দলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি ৷" তারপরই এদিন সকালে দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও অসম বিজেপির সভাপতি দিলীপ শইকীয়া তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন ৷
রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, তাঁর এই ইস্তফায় নওগাঁও লোকসভা আসনটি ফাঁকা হয়ে গেল ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রদ্যুৎকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি ৷ তাই তিনি দলত্যাগ করেছেন ৷ এদিকে প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের ছেলে প্রতীককে মার্গেরিটা বিধানসভা আসন থেকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস ৷
রবিবার পশ্চিমবঙ্গ, অসম-সহ পাঁচ রাজ্যের ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয় ৷ অসমে এক দফায় ভোট হবে 9 এপ্রিল ৷ ভোটগণনা 4 মে ৷ গত 15 মার্চ দিন ঘোষণার আগের দিন অসম কংগ্রেস বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করে ৷