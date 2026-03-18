বিধানসভা ভোটে টিকিট নিয়ে ক্ষোভ, 50 বছরের 'নাড়ির টান' ছিন্ন করলেন প্রবীণ নেতা

ভোটের আগে বড় ধাক্কা কংগ্রেসে ৷ দলের প্রবীণ সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে বিজেপিতে যোগ দিলেন ৷

Assam Congress MP Pradyut Bordoloi joins BJP in New Delhi
(বাঁ-দিক থেকে) অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রবীণ কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বড়দোলুই এবং বিজেপির সভাপতি দিলীপ সাইকিয়া (ইটিভি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 18, 2026 at 6:17 PM IST

গুয়াহাটি, 18 মার্চ: প্রায় 50 বছরের টান ছিন্ন করে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ছেড়ে বিরোধী বিজেপিতে যোগ দিলেন অসমের প্রবীণ কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ ৷ সাতের দশকের শেষে ছাত্রাবস্থা থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক, সেই প্রবীণ নেতার দল বদলকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়েছে কংগ্রেস ৷ আর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই ঘটনাকে 'কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা' বলে কটাক্ষ করেছেন ৷

ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধির আক্ষেপ, "হয়তো ভোটে টিকিট পাওয়া নিয়ে তাঁর (প্রদ্যুৎ বরদলৈ) কোনও ক্ষোভ ছিল ৷ আমি যদি ওনার সঙ্গে একবার কথা বলার সুযোগ পেতাম ৷ এটা দুর্ভাগ্যের !"

ছাত্রাবস্থায় কটন কলেজে পড়ার সময়ে কংগ্রেসে হাতেখড়ি হয় প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের ৷ এরপর দলের মুখপাত্র থেকে শুরু করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি ৷ 1998 সালে মার্গেরিটা বিধানসভা আসন থেকে উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়ে প্রথম বার বিধায়ক নির্বাচিত হন বরদলৈ ৷ এরপর চারবার তিনি এই আসন থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ৷

কংগ্রেসের তরুণ গগৈয়ের সরকারে বিদ্যুৎ, শিল্প-বাণিজ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন ৷ ছিলেন ক্যাবিনেট মন্ত্রীও ৷ 2019 সাল থেকে পরপর দু'বার নওগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন ৷

সূত্রের খবর, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে লাহরীঘাটের বিধায়ক আসিফ মহম্মদ নাজারকে টিকিট দেওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন বরদলৈ ৷ নাজারের সঙ্গে বরদলৈয়ের ব্যক্তিগত শত্রুতা রয়েছে এবং এই অসন্তোষের কথা অসম কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন-চার্জ জিতেন্দ্র সিংকে জানিয়েছিলেন তিনি ৷

সোমবার দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি মিটমাটের চেষ্টা করেন অসম কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন-চার্জ জিতেন্দ্র সিং এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ ৷ সংবাদমাধ্যমে তাঁরা দাবি করেছিলেন, এসব নিছকই পরিবারের মধ্যে মতপার্থক্য ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দল ভাঙানোর পরিকল্পনা ৷ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বরদলৈকে রাজনৈতিকভাবে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা ৷ কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ৷

মঙ্গলবার রাতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কাছে ই-মেলে পাঠানো সংক্ষিপ্ত ইস্তফাপত্রে প্রবীণ নেতা বরদলৈ লেখেন, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি দলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি ৷" তারপরই এদিন সকালে দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও অসম বিজেপির সভাপতি দিলীপ শইকীয়া তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন ৷

রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, তাঁর এই ইস্তফায় নওগাঁও লোকসভা আসনটি ফাঁকা হয়ে গেল ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রদ্যুৎকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি ৷ তাই তিনি দলত্যাগ করেছেন ৷ এদিকে প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের ছেলে প্রতীককে মার্গেরিটা বিধানসভা আসন থেকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস ৷

রবিবার পশ্চিমবঙ্গ, অসম-সহ পাঁচ রাজ্যের ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয় ৷ অসমে এক দফায় ভোট হবে 9 এপ্রিল ৷ ভোটগণনা 4 মে ৷ গত 15 মার্চ দিন ঘোষণার আগের দিন অসম কংগ্রেস বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করে ৷

