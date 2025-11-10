ETV Bharat / bharat

রাজ্যে নিষিদ্ধ বহুবিবাহ ! অনুমোদন মন্ত্রিসভার

অসম সরকার চায় মহিলাদের মর্যাদা রক্ষার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে। যার জেরে এই বিল মন্ত্রিসভায় পাশ হল ৷

BILL TO BAN POLYGAMY
ফাইল চিত্র (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : November 10, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
গুয়াহাটি, 10 নভেম্বর: অসমে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হল ৷ এই সংক্রান্ত বিলের অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা ৷ দোষী সাব্যস্ত হলে সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে।

কেউ একাধিক বিয়ে করলে তাঁর কারাদণ্ড এবং জরিমানা- দুটোই হতে পারে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা রবিবার বলেছেন, রাজ্য মন্ত্রিসভা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত বিলে অনুমোদন দিয়েছে। এতে দোষী সাব্যস্তদের জন্য সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

প্রসঙ্গত, অসম সরকারের উদ্দেশ্য, মহিলাদের মর্যাদা রক্ষা করা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত আইনের নামকরণ করা হয়েছে, 'অসম বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ বিল 2025' ৷ আগামী 25 নভেম্বর রাজ্য বিধানসভায় এই বিল পাশ হবে ৷ ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত উপজাতি এলাকাগুলিকে এই বিলের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিসভায় এই বিল পাশের পর সাংবাদিক সম্মেলন করেন হিমন্ত ৷ সেখানে তিনি বলেন, "বহুবিবাহের শিকার মহিলাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটি নতুন তহবিলও তৈরি করবে রাজ্য সরকার ৷ যাতে তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবন চালিয়ে নিয়ে যেতে সমস্যার মধ্যে না-পড়েন। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট মহিলার যদি সন্তান থেকে থাকে তার দেখভালের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা করার কথাও আইনে উল্লেখ করা আছে।" মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, এই মামলায় অভিযুক্ত হলে জামিনও মিলবে না ।

এই বিলে বলা হয়েছে, বিবাহিত অবস্থায় আবার বিয়ে করা ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণিত হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়েছেন, আইনটি সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতাধীন অঞ্চলগুলিতে তাৎক্ষণিকভআবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে ৷ প্রাথমিকভাবে, এই আইন বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অঞ্চল, ডিমা হাসাও এবং কার্বি আংলং-এর মতো উপজাতি অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।" তবে হিমন্ত বিশ্বশর্মার কথায়, "যদি কোনও মুসলমান 2005 সালের আগে ষষ্ঠ তফসিল অঞ্চলে বসবাস করে থাকেন, তাহলে তিনি বহুবিবাহ আইনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থেকেও অব্যাহতি পাবেন।" অর্থাৎ তাঁর উপর এই নয়া আইন কার্যকর হবে না ৷

উল্লেখ্য, বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করতে দেশের কয়েকটি রাজ্যে কঠোর আইন আনা হয়েছে ৷ বিধানসভায় পাস হয়ে গেলে সেই তালিকায় জুড়তে চলেছে অসমের নামও ৷ অসমের বিজেপি সরকারের দাবি, রাজ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷

ASSAM CM HIMANTA BISWA SARMA
অসম মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা
বহুবিবাহ নিষিদ্ধ বিল
BAN POLYGAMY
BILL TO BAN POLYGAMY

