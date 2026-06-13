18 বছরের বেশিদের আধার কার্ড দেবে না অসম, থাকছে ব্যতিক্রমও
18 বছর হয়নি এমন কিশোর-কিশোরীদের আধার কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া যেমন চলছে তেমনই চলবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷
By PTI
Published : June 13, 2026 at 4:01 PM IST
গুয়াহাটি, 13 জুন: বয়স 18 বছরের বেশি হলে আর আধার কার্ড পাবেন না অসমের বাসিন্দারা ৷ কোনওভাবে বাংলাদেশি নাগরিকদের হাতে যাতে এই কার্ড চলে না যায় তা নিশ্চিত করতেই এমন সিদ্ধান্ত বলে শনিবার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷
চা-বাগানের বাসিন্দা এবং তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের নাগরিকরা 2027 সালের 1 এপ্রিল পর্যন্ত কার্ড পাবেন ৷ তাছাড়া 18 বছর হয়নি এমন কিশোর-কিশোরীদের আধার কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া যেমন চলছে তেমনই চলবে ৷
এদিন ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পরে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত জানান উত্তর পূর্ব ভারতের বিজেপির এই 'ম্য়ান ফ্রাইডে'৷ এর আগেও অসম সরকার আধার কার্ড ইস্যু করার ব্যাপারে একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করার কথা বলেছিল ৷ অনুপ্রবেশ রুখতে এবং ইতিমধ্যেই যারা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের অসম-ছাড়া করতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার ৷ সেই সূত্রেই আধার নিয়ে আরও একবার কড়া অবস্থান নিল রাজ্য প্রশাসন ৷
অনুপ্রবেশকারীর হাতে আধার চলে গেলে তাকে চিহ্নিত করে দেশ থেকে বের করে দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে ৷ সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মামলাতেও নির্বাচন কমিশন এই আধার কার্ডের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছিল ৷ কমিশন মনে করে আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে না ৷ এই যুক্তিতে তারা এসআইআর প্রক্রিয়ার বৈধ নথি হিসেবে প্রথমে আধার কার্ড নিতে চায়নি ৷ কিন্তু শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয় এটিকেও বৈধ নথি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে ৷
অসম সরকার 18 বছরের চেয়ে বয়স বেশি এমন কাউকে আধার কার্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম থাকছে ৷ কোনও আবেদনকারীর আবেদন পেলে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসককে সেই আবেদনপত্র রাজ্য সরকারকে পাঠিয়ে দিতে হবে ৷ প্রশাসন যদি মনে করে আবেদনকারীর আধার কার্ড পাওয়ার আইনি বৈধতা আছে তাহলে তাঁকে তা দেওয়া হবে ৷
এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই সিদ্ধান্ত কোনও প্রশাসনিক জটিলতার কারণ হবে না ৷ কারণ 18 বছরের চেয়ে বেশি বয়স এমন মানুষদের অধিকাংশই আধার কার্ড পেয়ে গিয়েছেন ৷ কয়েকটি জেলায় পরিমাণটা প্রায় একশো শতাংশ ৷ এমতাবস্থায় সরকার নিশ্চিত করতে চায় যাতে কোনও অনুপ্রবেশকারীর হাতে আধার কার্ড চলে না যায় ৷ আর তাই 18 বছরের চেয়ে বয়স বেশি এমন ব্যক্তিদের আর আধার কার্ড দেবে না অসম সরকার ৷