বন্যা বিধ্বস্ত অসমে জমি-কর মকুব করলেন মুখ্যমন্ত্রী, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা
বন্যায় বিপর্যস্ত অসমের দু'টি ক্ষতিগ্রস্ত জেলার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷
Published : August 2, 2026 at 2:56 PM IST
গুয়াহাটি, 2 অগস্ট: বন্যায় বিপর্যস্ত আপার অসম ৷ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিবসাগর ও চরাইদেও জেলার মানুষ ৷ এই দু'টি জেলার বাসিন্দাদের জন্য জমি কর মকুব করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ রবিবার সোশাল মিডিয়ায় তিনি জানিয়েছে, 1 এপ্রিল থেকে এই কর ছাড় লাগু হচ্ছে ৷ উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে এখনও পর্যন্ত বন্যায় 82 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
জুলাই মাসে এই দুই জেলায় 300 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারে কোনও দাম দিতে হবে না গ্রাহকদের ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল (সিএমআরএফ) থেকে এই দাম মেটানো হবে বলে জানিয়েছেন হিমন্ত ৷ তিনি বলেন, "বন্যার জল এখন ধীরে ধীরে নামছে ৷ শিবসাগরে কয়েকটি জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরছে ৷ সারা দিন-রাত ধরে কাজ চলছে ৷ গত কয়েক দিনে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকের সংখ্যা এখন 80 শতাংশে কমে এসেছে ৷"
অসম রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ)-র সাম্প্রতিক বুলেটিন অনুযায়ী, শনিবার অসমের বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এখন 1.78 লক্ষ ৷ যদিও জলের তলায় ডুবে যাওয়া জেলার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 7 ৷ গত 24 ঘণ্টায় কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি ৷
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আরও জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে বিমা কোম্পানিগুলিকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের দাবিদাওয়াগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ বিমা কোম্পানিগুলিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এই দাবিদাওয়া পূরণে ন্যূনতম কাগজপত্র জমা দিতে হবে ৷ পাশাপাশি যে ফর্মটি ক্ষতিগ্রস্তদের পূরণ করতে হবে, তাও একেবারে সহজ-সরল ৷
এর জন্য রাজ্য সরকারের থেকে মৃত ব্যক্তিদের তালিকা সংগ্রহ করবে কোম্পানিগুলি ৷ মৃতের শংসাপত্র জমা দিতে হবে না ৷ শিবসাগর, চরাইদেও, জোরহাট, এবং গোলাঘাট জেলার জন্য বিমা কোম্পানিগুলি একজন নোডাল অফিসার এবং একজন জেলা অফিসার নিয়োগ করবে ৷ এর সঙ্গে 24x7 হেল্পলাইন এবং স্পেশাল হেল্প ডেস্ক চালু থাকবে ৷
ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের জন্য বিস্তীর্ণ এলাকার ভিডিয়ো সার্ভে করা হবে বলেও জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি আশ্বস্ত করেছেন, "যেখানে প্রয়োজন, দাবিদাওয়ার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত না-হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সমঝোতা করে গ্রাহককে টাকা পাইয়ে দেওয়া হবে ৷ আমিও মানুষকে আর্জি জানাচ্ছি, তারা যেন বিমান কোম্পানিগুলির সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করে ৷"
তিনি ঘোষণা করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে 15 হাজার টাকা করে অন্তর্বর্তী ত্রাণ সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে ৷ শিবসাগরে 55 হাজার পরিবার, চরাইদেওতে 20 হাজার, জোরহাটে সাত হাজার এবং গোলাঘাটে তিন হাজার পরিবার এই ত্রাণের টাকা পাবে ৷ 3 অগস্ট থেকে 5 অগস্ট পর্যন্ত এই অর্থ বিতরণের প্রক্রিয়া চলবে ৷
অনেকেরই ঘরদোর এই বন্যায় ধুয়েমুছে গিয়েছে ৷ তাঁদের জন্য আগামী 10 অগস্ট অতিরিক্ত 10 হাজার টাকা মঞ্জুর করা হবে ৷ এছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির মেরামতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী 2-2.5 লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ৷ আগামী 10 অগস্ট থেকে সরকার স্কুলগুলি খোলার চেষ্টা করছে ৷ বন্যায় বিধ্বস্ত এলাকাগুলির স্কুলে বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া হবে ৷ সঙ্গে ইউনিফর্ম কেনার জন্য টাকাও দেওয়া হবে ৷
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, "স্থায়ী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এমন এলাকায় 7 অগস্ট থেকে মূল্যায়নের কাজ শুরু হবে ৷ সমীক্ষা যাঁরা করবেন, জেলায় জেলায় তাঁদের প্রশিক্ষণও খুব শীঘ্রই আরম্ভ হবে ৷" ধেমাজি জেলায় জিয়াধল নদীর জলস্তর বৃদ্ধি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ রাখছেন বলে জানিয়েছেন ৷