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একাধিক বিয়ে করলে মিলবে না প্রশাসনিক সুবিধা, যাবে সরকারি চাকরিও

শুক্রবার বাজেট পেশ করেন হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকারের অর্থমন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া ৷ সেখানেই এই ধরনের বেশ কয়েকটি ঘোষণা হয় ৷

Himanta Biswa Sarma
একাধিক বিয়ে করলে মিলবে না প্রশাসনিক সুবিধা (প্রতীকী ছবি)
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By PTI

Published : July 10, 2026 at 5:23 PM IST

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গুয়াহাটি, 10 জুলাই: বহুবিবাহ প্রথা যাঁরা মেনে চলেন, তাঁদের জন্য কঠোর সিদ্ধান্ত নিল অসম সরকার ৷ শুক্রবার অসম বিধানসভায় বাজেট পেশ করে হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার ৷ সেখানে প্রস্তাব করা হয়েছে, যাঁরা একের বেশি বিয়ে করবেন তাঁরা রাজ্যের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ৷ পাশাপাশি, কোনও সরকারি কর্মচারী এই প্রথায় জড়িত থাকলে, তাঁকে বরখাস্ত করা হবে।

অসমের অর্থমন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া ৷ তিনি এদিন অসম বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন ৷ সেখানে তিনি জানান, জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলো কেবল প্রকৃত প্রাপকদের কাছে পৌঁছালেই চলবে না, বরং সমাজে ‘অন্তর্ভুক্তি, সততা ও নৈতিক মূল্যবোধ’ও সুনিশ্চিত করতে হবে।

জয়ন্তর কথায়, ‘‘নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার জাস্টিস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একাধিক বিবাহ বা বহুবিবাহ প্রথা পালনকারী কোনও পুরুষ সরকারি কোনও কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না ৷’’ পাশাপাশি বাজেটে ‘অসম সার্ভিসেস (ডিসিপ্লিন অ্যান্ড আপিল) রুলস, 1964’ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সংশোধনী অনুযায়ী, কোনও সরকারি কর্মচারী একাধিক বিয়ে করেছেন বলে প্রমাণিত হলে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।

অসমের অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘সততা ও দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের চর্চা বৃদ্ধি করতে আমি প্রস্তাব করছি, কোনও ফৌজদারি আইনের অধীনে অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিরা যেন সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত না হন ৷’’ তিনি আরও জানান, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সময় পূর্ণাঙ্গ বাজেট না থাকায় অসম সরকার অগস্ট মাস থেকে পুনরায় জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো চালু করবে।

জয়ন্ত বলেন, ‘‘বিভিন্ন স্তরের সুবিধাভোগীদের জন্য আমাদের সরকারের চালু করা অভূতপূর্ব সব জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বিষয়টি নিশ্চয় সকলে সাধুবাদ জানাবেন। আমি এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোর জন্য বিভিন্ন খাতে ছ’হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি ৷" এর সঙ্গেই তিনি জানান, আধারের মাধ্যমে যাচাই করে উপভোক্তাদের সুবিধা দেওয়া হবে ৷ 'ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর ডিবিটি স্কিমস' (ডিআইডিএস)-এর আওতায় একটি সমন্বিত ডিজিটাল পরিকাঠামোর মাধ্যমে এই সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

অসমের অর্থমন্ত্রী 2026-27 অর্থবর্ষের জন্য 2 লক্ষ 85 হাজার 84 কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন এবং ক্ষুদ্র চা-চাষিদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা চার গুণ বৃদ্ধি ও পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর ভ্যাট প্রায় 10 শতাংশ কমানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি গত পাঁচ বছরে চালু করা সমস্ত প্রধান প্রকল্প অব্যাহত রাখার ঘোষণা করেছেন ৷ বাজেট ঘাটতি কমিয়ে 419 কোটি টাকায় নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন।

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TAGGED:

STEP AGAINST POLYGAMY
BUDGET 2026 27
বাজেট ঘোষণায় বহুবিবাহ
HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM GOVERNMENT ON POLYGAMY

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