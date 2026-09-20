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পঞ্জাবে এএসআই খুনে হাত পাক-হ্য়ান্ডলারদের, এনকাউন্টারে নিকেশ অভিযুক্ত

Accused Killed In Encounter : রাত পৌনে 10 টার দিকে চেক পয়েন্টে সন্দেহভাজনদের একজন পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ।

ASI killed
এএসআই হরজিৎ সিং (আএএনএস ফাইল)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2026 at 8:37 AM IST

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চণ্ডীগড়, 20 সেপ্টেম্বর: শনিবার রাতে অমৃতসরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন । তিনি পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর (এএসআই)-কে হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ। নিহত ব্যক্তির নাম দীপক সিং, তিনি অমৃতসরের মুলেচক গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার রাতে ভাগতানওয়ালা শস্য বাজারে এএসআই হরজিৎ সিংকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত বাইক আরোহী দুই ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। অভিযুক্তকে শনাক্ত ও খুঁজে বের করতে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ, প্রযুক্তিগত তথ্য, টাওয়ার-ডাম্প বিশ্লেষণ, স্থানীয় গোয়েন্দা তথ্য এবং নিজস্ব সূত্রের সহায়তা নিয়েছিল।

পঞ্জাব পুলিশ জানিয়েছে, এই অপরাধের পরিকল্পনা করেছিল পাকিস্তানের হ্যান্ডলাররা । তারা অর্থ ও মাদক ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অভিযুক্তকে খুন করতে প্ররোচিত করেছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাত পৌনে 10 টার দিকে চেক পয়েন্টে স্কুটার আরোহী দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে থামতে বলে পুলিশ। সন্দেহভাজনদের একজন পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এবং পরবর্তী চেক পয়েন্টের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তী চেক পয়েন্টে পৌঁছনোর পর তারা আবারও পুলিশকে লক্ষ্য করে চার রাউন্ড গুলি চালায় । জবাবে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে দীপক গুলিবিদ্ধ হন। অমৃতসরের ইসলামবাদ থানা এলাকায় এই ঘটনার পর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, দ্বিতীয় সন্দেহভাজন ব্যক্তি পালিয়ে গিয়েছে । তাকে ধরার সবরকম চেষ্টা চলছে। এছাড়া পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল, দু'টি ম্যাগাজিন ও আটটি কার্তুজ উদ্ধার করেছে। অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার হারমানবীর সিং গিল জানান, শনিবার রাতে থান্দে রোডে একটি পুলিশ চেক পয়েন্টে থামার নির্দেশ অমান্য করে পালানোর সময় পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে নিহত হন দীপক সিং।

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TAGGED:

ASI MURDER ACCUSED KILLED
ENCOUNTER IN CHANDIGARH
এএসআই হরজিৎ সিংকে গুলি
পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে গুলি
ACCUSED KILLED IN POLICE ENCOUNTER

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