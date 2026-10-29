‘ইন্ডিয়া’ শিবিরের সমাবেশে নির্ভয়ে যোগদানের আহ্বান মমতা-রাহুলের, ক্ষতির আশঙ্কা ব্যবসায়িদের

‘ইন্ডিয়া’ শিবিরের সমাবেশে নির্ভয়ে যোগদানের আহ্বান মমতা-রাহুলের, ক্ষতির আশঙ্কা ব্যবসায়িদের
INDIA Mega Rally: সমাবেশকে কেন্দ্র করে পারদ চড়াচ্ছে বিরোধীরা তখনই পাল্টা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা ৷ ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলেও মত তাদের ৷
Published : October 29, 2026 at 5:58 PM IST
কলকাতা/নয়াদিল্লি, 29 অক্টোবর: 1 নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে 'ইন্ডিয়া' শিবিরের ডাকা ‘মেগা র্যালি’কে কেন্দ্র করে মধ্য দিল্লির ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। যদিও এসআইআর (SIR) এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এই কর্মসূচিতে বিরোধী জোটের সব শরিক দল, বিভিন্ন নাগরিক সমাজ এবং ছাত্র সংগঠনের অংশগ্রহণের কথা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাহুল গান্ধিও বৃহস্পতিবার নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে এই ঐক্যবদ্ধ প্রচার অভিযানে সকলকে এগিয়ে আসার ডাকও দিয়েছেন।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্যান্য রাজ্যে ‘ভোট চুরি’ হয়েছে।" তিনি ছাত্র, যুবসমাজ, মহিলা, শ্রমিক এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের বিরোধী দলগুলির এই লড়াইয়ে শামিল হওয়ার আহ্বানও জানান। পাশাপাশি, রবিবার রামলীলা ময়দানে ‘ইন্ডি’ (INDIA) জোটের সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্যও তিনি সকলকে অনুরোধ করেছেন। সোশাল মিডিয়ার এক পোস্টে মমতা লিখেছেন, “ভোট চুরির বিরুদ্ধে এই লড়াই হলো প্রতিটি ভারতীয়ের ‘নির্বাচনের অধিকার’ রক্ষার লড়াই। বাংলা এবং অন্যান্য রাজ্যে যে ‘ভোট লুঠ’ হয়েছে, তার জবাব চাই— চুপ করে থাকা চলবে না!”
একইভাবে সমাবেশে সকলকে এগিয়ে আসতে বলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিও ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "যারা নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ এবং জ্ঞানেশ কুমারের উপর বিরক্ত, এবং যারা গণতন্ত্রকে বাঁচাতে ও সংবিধান রক্ষা করতে চান— আমি আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। পুলিশ বা লাঠির ভয় করবেন না। বিজেপির এমন কোনও অপচেষ্টা করার সাহস হবে না ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের সঙ্গে পদযাত্রায় শামিল হোন— আমরা একসঙ্গে হাঁটব সংবিধান রক্ষার জন্য, ভারতীয় রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য ৷ আমি সব ছাত্রগোষ্ঠীকে আহ্বান জানাচ্ছি—আপনারা যে রাজনৈতিক মতাদর্শেরই হোন না কেন— যদি মনে করেন ভারত আক্রান্ত, যদি মনে করেন আপনারা আক্রান্ত, আপনাদের মতপ্রকাশ, আপনাদের ধারণা বা চিন্তাধারা আক্রান্ত—তবে আসুন, আমাদের সঙ্গে যোগ দিন ৷"
বিরোধীরা যখন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সমাবেশকে কেন্দ্র করে পারদ চড়াচ্ছে তখনই পাল্টা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা ৷ বিশেষত দীপাবলির আগে এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলেও মত তাদের ৷ রামলীলা ময়দানের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত কমলা মার্কেটের দোকানদাররা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, বিপুল জনসমাগম এবং তার প্রতিক্রিয়ায় প্রশাসনের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ— যেমন ব্যারিকেড বসানো বা যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ—তাদের ব্যবসার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এবং বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় অনেক দোকানদার ওইদিন তাদের দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
দিল্লি ট্রেডার্স ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র কাপুর রামলীলা ময়দানকে ‘প্রতিবাদস্থল’ হিসেবে নির্ধারিত তালিকার বাইরে রাখার দাবি ফের একবার জানিয়েছেন। ব্যবসায়ীদের মতে, এই এলাকার কাছাকাছি বেশ কয়েকটি বড় হাসপাতাল রয়েছে ৷ এর মধ্যে লোক নায়ক হাসপাতাল, মৌলানা আজাদ হাসপাতাল, গুরু নানক আই হসপিটাল এবং গফফার লাল হাসপাতাল অন্যতম। এছাড়া কাছেই রয়েছে নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশন ও পুরনো দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন, বড় পাইকারি বাজার এবং ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকা। এই পরিস্থিতিতে এত বড় মাপের কোনও কর্মসূচির সময় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।
ব্যবসায়ীদের মতে, এর প্রভাব কেবল দোকানদারদের উপরই পড়বে না, বরং রোগী, যাত্রী, স্থানীয় বাসিন্দা এবং উৎসবের কেনাকাটা করতে আসা মানুষজনও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কমলা মার্কেটের ব্যবসায়ী ব্রিজ মোহন ‘ইটিভি ভারত’-কে জানান, দীপাবলির সময়টা স্থানীয় ব্যবসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও জানান, ব্যবসায়ীদের সংগঠন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। সেখানে র্যালিটির তারিখ পরিবর্তনের অনুরোধ জানানো হয়েছে ৷ কারণ, অন্যান্য বাজারের তুলনায় কমলা মার্কেটের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
1 নভেম্বর দোকানপাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ব্যবসায়ীরা বলেছেন, এত বিপুল জনসমাগমের মধ্যে দোকান খোলা রাখলে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে, যার ফলে দোকান ও পণ্যসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
এদিকে, 1 নভেম্বরের জন্য দিল্লি পুলিশ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি শুরু করেছে। পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে অনুষ্ঠানস্থল ও তার আশপাশের এলাকায় পুলিশ মোতায়েন, নজরদারি বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে যান চলাচলের পথে পরিবর্তন আনা। এছাড়া আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন এবং ট্রাফিক ডাইভারশন বা পথ পরিবর্তনের প্রস্তুতিও চলছে।