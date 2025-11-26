'অরুণাচল ভারতের অখণ্ড-অবিচ্ছিন্ন অংশ', চিনের বিমানবন্দরে তরুণী আটকের ঘটনায় বিদেশমন্ত্রক

'অরুণাচল ভারতের অখণ্ড-অবিচ্ছিন্ন অংশ', চিনের বিমানবন্দরে তরুণী আটকের ঘটনায় বিদেশমন্ত্রক
ভারতীয় তরুণীকে দীর্ঘক্ষণ সাংহাই বিমানবন্দরে আটক করে রাখার ঘটনায় স্পষ্টবার্তা দিল বিদেশ মন্ত্রক ৷ অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে ভারত-চিন দ্বন্দ্ব অব্যাহত ৷
Published : November 26, 2025 at 5:15 PM IST
নয়াদিল্লি ও ইটানগর, 26 নভেম্বর: ভারতের তরুণীকে বিমানবন্দরে আটকে রাখা চিনের স্বেচ্ছাচারিতা, বলল বিদেশ মন্ত্রক ৷ অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন অংশ ৷ অরুণাচলের এক তরুণীকে চিনের সাংহাই বিমানবন্দরে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখার ঘটনায় বেজিংকে স্পষ্ট জবাব দিল বিদেশ মন্ত্রক ৷ এই আটকে রাখার পক্ষে কোনও যথোপযুক্ত কারণ দেখাতে পারেনি চিন কর্তৃপক্ষ বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
গত 21 নভেম্বর এক তরুণী চিনের সাংহাই বিমানবন্দরে নেমে সেখান থেকে বিমান বদলে জাপান যাচ্ছিলেন ৷ হঠাৎ অভিবাসী ও বিমান কর্তৃপক্ষ তাঁকে আটক করে বলে অভিযোগ ৷ ওই তরুণী পেমা ওয়াংজম থংডক এখন লন্ডনে বাস করেন ৷ কিন্তু আদতে তিনি অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা ৷ তাঁর পরিবারের সদস্যরা এখনও অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলার রুপা অঞ্চলে থাকেন ৷
#WATCH | Prema Wangjom Thongdok from Arunachal Pradesh claims that Chinese immigration officials at Shanghai Pudong Airport declared her Indian passport invalid and delayed her travel to Japan.— ANI (@ANI) November 24, 2025
She says, " ... when i tried to question them and ask them what the issue was, they… pic.twitter.com/onL9v1Oe0j
পেমার অভিযোগ, ওই বিমাবন্দরের অভিবাসী দফতরের আধিকারিকরা তাঁকে 18 ঘণ্টা ধরে বিমানবন্দরে আটকে রাখেন ৷ তাঁর পাসপোর্টে জন্মস্থানের জায়গায় অরুণাচল প্রদেশ লেখা দেখে আধিকারিকরা পাসপোর্টটি অবৈধ বলে ঘোষণা করেন ৷ পাসপোর্টটি ভারতীয় নয় বলে দাবি করেন ৷ তাঁদের যুক্তি, অরুণাচল প্রদেশ চিনের এলাকা, ভারতের নয় ৷
লন্ডন থেকে জাপান যাচ্ছিলেন পেমা ৷ তিন ঘণ্টায় গন্তব্যে পৌঁছনোর কথা থাকলেও 18 ঘণ্টা তাঁকে আটকে রাখা হয় বিমানবন্দরে ৷ কেন তাঁকে আটকে রাখা হচ্ছে, তার নির্দিষ্ট কারণ জানাননি আধিকারিকরা ৷
রবিবার একটি পোস্টে পেমা দাবি করেন, "21 নভেম্বর চিনের অভিবাসী দফতর এবং চিনের ইস্টার্ন এয়ারলায়েন্স আমায় সাংহাই বিমানবন্দরে 18 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আটকে রেখেছিল ৷ তারা আমার পাসপোর্টকে অবৈধ বলেছে ৷ কারণ, আমার জন্মস্থান অরুণাচল প্রদেশ ৷ ওদের দাবি এটা চিনের এলাকা ৷"
পেমার অভিযোগ, "আমি তাঁদের কাছে জানতে চাই, কেন আমায় আটকে রাখা হচ্ছে ৷ তাঁরা জানান, অরুণাচল ভারতের অংশ নয় ৷ তাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে বিদ্রুপ করতে শুরু করেন ৷ নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে থাকেন ৷ তাঁরা আমায় বলেন, আপনি চিনের নাগরিক, ভারতীয় নন ৷ চিনের পাসপোর্টের জন্য আবেদন জানান ৷"
তরুণী জানিয়েছেন, এর আগেও তিনি সাংহাই বিমানবন্দর হয়ে অন্যত্র গিয়েছেন ৷ কিন্তু এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি ৷ পেমা ওয়াংজমের কথায়, "আমি আমার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি ৷ এই চূড়ান্ত অপমানজনক অবস্থা আমি সাংহাই ও বেজিংয়ে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করি ৷ এক ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় আধিকারিকরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন ৷ তাঁরা আমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছিলেন ৷ তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর সমস্যার সমাধান হয় ৷ আমি চিন ছেড়ে চলে যাই ৷ দুঃস্বপ্নের 18 ঘণ্টা খুবই দীর্ঘ ছিল ৷"
গতকাল চিনের বিদেশ মন্ত্রকের অন্যতম মুখপাত্র মাও নিং বলেন, "জাংনান চিনের এলাকা ৷ ভারত অবৈধভাবে অরুণাচল প্রদেশ গড়ে তুলেছে ৷ চিন কখনও এই তথাকথিত অরুণাচল প্রদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি ৷" সাংহাই বিমানবন্দরে ভারতীয় তরুণীকে আটক করা বা তাঁকে হেনস্তা করার ঘটনাটি অস্বীকার করেন তিনি ৷
Our response to media queries on statements made by the Chinese Foreign Ministry⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 25, 2025
🔗 https://t.co/3JUnXjIBLc pic.twitter.com/DjEdy7TmTK
এরপর মঙ্গলবার রাতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে স্পষ্ট জানানো হয়, "অরুণাচল প্রদেশের ভারতীয় নাগরিককে আটকে রাখা নিয়ে চিনের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি আমরা দেখেছি ৷ এই আটক চিনের স্বেচ্ছাচারিতা ৷ ওই নাগরিকের কাছে বৈধ পাসপোর্ট ছিল ৷ তিনি সাংহাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে জাপানে যাচ্ছিলেন ৷"
অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাফ জানান, "অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন অংশ ৷ এই তথ্য নিজেই নিজের প্রমাণ ৷ চিন এটা যতই অস্বীকার করুক, এই সত্য তর্কাতীত এবং কখনও বদলাবে না ৷"
In the case of a woman from Arunachal Pradesh transiting in China, Spox of the Ministry of Foreign Affairs of China, Mao Ning, says, " zangnan is china’s territory. the chinese side has never recognised the so-called “arunachal pradesh” illegally set up by india. on the individual… pic.twitter.com/UH3cDEV9Kw— ANI (@ANI) November 25, 2025
তিনি আরও জানান, "এই আটক করার বিষয়টি নিয়ে চিনের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে ৷ চিনের কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি ৷ এর ফলে আন্তর্জাতিক বিমান উড়ানের বেশ কয়েকটি নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে ৷ চিনের নিয়ম অনুযায়ী, যে কোনও দেশের নাগরিক 24 ঘণ্টা পর্যন্ত ভিসা ছাড়া বিমাবন্দরে যাতায়াত করতে পারে ৷ তাই তারা নিজেদের নিয়ম-নীতিও লঙ্ঘন করেছে ৷"
সম্প্রতি লাদাখ সীমান্তের জটিলতার সমাধান হয় এবং ভারত-চিন সম্পর্কের উন্নতি হয়েছিল বলে দুই দেশের মধ্যে বেশ কিছু সদর্থক পদক্ষেপ হয় ৷ ভারত ও চিনের মধ্যে বিমান চলাচল শুরু হওয়া, মানস সরোবর যাত্রার সূচনা তার প্রমাণ ৷ দুই দেশই সীমান্তে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার অঙ্গীকার নিয়েছিল ৷ কিন্তু অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তে চিনের এই আগ্রাসনের সমাধান হয়নি বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷