একশো বালির রথের মাঝে জগন্নাথ, পুরীর সৈকতে শোভা পাচ্ছে সুদর্শন-ভাস্কর্য
এই বালুশিল্পটি পঞ্চসখা যুগের শ্রদ্ধেয় সাধক-কবি বলরাম দাসের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করে । রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানাতে এই ভাস্কর্যটি তৈরি করেছেন পদ্মশ্রী শিল্পী সুদর্শন ৷
Published : July 16, 2026 at 11:10 AM IST
পুরী, 16 জুলাই: সমুদ্র সৈকতে শত রথ ৷ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে এমনই ভাস্কর্য তৈরি করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বালু-শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক ৷ পুরীর সমুদ্র সৈকতে তাঁর তৈরি 100টি ছোট আকারের বালির রথ দিয়ে অসাধারণ ভাস্কর্য নজর কাড়ছে ।
বুধবার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা এই শিল্পকর্মটিতে ভগবান জগন্নাথের একটি বিশাল বালির মূর্তির পাশাপাশি 100টি ছোট বালির রথ রয়েছে ৷ এতে বার্তা দেওয়া হয়েছে: "জয় জগন্নাথ, রথযাত্রার শুভেচ্ছা ।" এই শিল্পকর্মটি 'পঞ্চসখা'র অন্যতম সাধক-কবি বলরাম দাসের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করে; জগন্নাথের ঐতিহ্য অনুযায়ী, রথযাত্রায় অংশ নিতে না পেরে তিনি সমুদ্রতীরে একটি 'বালি রথ' (বালির তৈরি রথ) নির্মাণ করে মহাপ্রভু জগন্নাথের পূজা করেছিলেন ।
পদ্মশ্রী শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক বলেন, "এই পবিত্র ঘটনাটি অটল ভক্তির এক কালজয়ী প্রতীক এবং উৎসবের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে ।"
ভাস্কর্যটিতে তিনটি বিশাল রথ-সহ ভগবান জগন্নাথকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, আর 100টি ছোট বালির রথ সেই লক্ষ লক্ষ ভক্তের ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রতীক, যারা এই বার্ষিক উৎসবে অংশ নেন । সুদর্শন স্যান্ড আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এটি তৈরি করা হয়েছে ।
শিল্পী আরও বলেন, "গুণ্ডিচা রথযাত্রা কেবল একটি উৎসব নয়; এটি একটি দিব্য যাত্রা যা প্রতিটি ভক্তের হৃদয়কে বিশ্বাস, ভক্তি ও আনন্দে পূর্ণ করে তোলে । এই ভাস্কর্যের মাধ্যমে আমি মহাপ্রভু জগন্নাথের কাছে বিনম্র প্রার্থনা জানাই এবং শান্তি, সমৃদ্ধি ও মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাঁর আশীর্বাদ কামনা করি । জয় জগন্নাথ ।"
পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত সুদর্শন পট্টনায়েক 65টিরও বেশি আন্তর্জাতিক বালুশিল্প প্রতিযোগিতা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করে ভারতের জন্য বহু সম্মান এনেছেন । বালুশিল্পের মাধ্যমে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচার এবং এইচআইভি/এইডস, কোভিড-19, বিশ্ব উষ্ণায়ন, সন্ত্রাসবাদ, প্লাস্টিক দূষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির জন্য তাঁর কাজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ।
বিশ্ববিখ্যাত রথযাত্রা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেশ ও বিদেশে ভগবান জগন্নাথের ভক্তদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "এই মহোৎসবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী জগন্নাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলভদ্র, ভগিনী সুভদ্রা এবং রাজা সুদর্শনের সঙ্গে রথে আরোহণ করে ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হন । ভক্ত ও ঈশ্বরের মিলনের এই উৎসব জগতে বিরল । এই শুভ উপলক্ষে আমি পরমেশ্বরের কাছে দেশ ও তার জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করি ।"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রথযাত্রার পবিত্র উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "এটি ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল প্রকাশ । রথযাত্রার সঙ্গে জড়িত ঐতিহ্যগুলি ভারত এবং বিশ্বজুড়ে প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে । এগুলি নম্রতা, সম্মিলিত অংশগ্রহণ এবং নিঃস্বার্থ সেবার প্রতীক ।"
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "মহাপ্রভু জগন্নাথ সকলকে সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং সমৃদ্ধি দান করুন । তিনি আমাদের সকল প্রচেষ্টার জন্য শক্তি দিন এবং আমাদের সমাজে একতার চেতনাকে আরও গভীর করুন ।"