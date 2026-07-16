ETV Bharat / bharat

একশো বালির রথের মাঝে জগন্নাথ, পুরীর সৈকতে শোভা পাচ্ছে সুদর্শন-ভাস্কর্য

এই বালুশিল্পটি পঞ্চসখা যুগের শ্রদ্ধেয় সাধক-কবি বলরাম দাসের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করে । রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানাতে এই ভাস্কর্যটি তৈরি করেছেন পদ্মশ্রী শিল্পী সুদর্শন ৷

Rath Yatra Special Sand Art in Puri
রথযাত্রার শুভেচ্ছায় পুরীর সৈকতে সুদর্শনের বালুশিল্পে জগন্নাথ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 11:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পুরী, 16 জুলাই: সমুদ্র সৈকতে শত রথ ৷ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে এমনই ভাস্কর্য তৈরি করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বালু-শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক ৷ পুরীর সমুদ্র সৈকতে তাঁর তৈরি 100টি ছোট আকারের বালির রথ দিয়ে অসাধারণ ভাস্কর্য নজর কাড়ছে ।

বুধবার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা এই শিল্পকর্মটিতে ভগবান জগন্নাথের একটি বিশাল বালির মূর্তির পাশাপাশি 100টি ছোট বালির রথ রয়েছে ৷ এতে বার্তা দেওয়া হয়েছে: "জয় জগন্নাথ, রথযাত্রার শুভেচ্ছা ।" এই শিল্পকর্মটি 'পঞ্চসখা'র অন্যতম সাধক-কবি বলরাম দাসের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করে; জগন্নাথের ঐতিহ্য অনুযায়ী, রথযাত্রায় অংশ নিতে না পেরে তিনি সমুদ্রতীরে একটি 'বালি রথ' (বালির তৈরি রথ) নির্মাণ করে মহাপ্রভু জগন্নাথের পূজা করেছিলেন ।

সুদর্শন পট্টনায়েকের রথযাত্রা স্পেশাল বালি ভাস্কর্য, দেখুন ভিডিয়ো (ইটিভি ভারত)

পদ্মশ্রী শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক বলেন, "এই পবিত্র ঘটনাটি অটল ভক্তির এক কালজয়ী প্রতীক এবং উৎসবের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে ।"

ভাস্কর্যটিতে তিনটি বিশাল রথ-সহ ভগবান জগন্নাথকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, আর 100টি ছোট বালির রথ সেই লক্ষ লক্ষ ভক্তের ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রতীক, যারা এই বার্ষিক উৎসবে অংশ নেন । সুদর্শন স্যান্ড আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এটি তৈরি করা হয়েছে ।

শিল্পী আরও বলেন, "গুণ্ডিচা রথযাত্রা কেবল একটি উৎসব নয়; এটি একটি দিব্য যাত্রা যা প্রতিটি ভক্তের হৃদয়কে বিশ্বাস, ভক্তি ও আনন্দে পূর্ণ করে তোলে । এই ভাস্কর্যের মাধ্যমে আমি মহাপ্রভু জগন্নাথের কাছে বিনম্র প্রার্থনা জানাই এবং শান্তি, সমৃদ্ধি ও মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাঁর আশীর্বাদ কামনা করি । জয় জগন্নাথ ।"

Rath Yatra Special Sand Art in Puri
পুরীর সৈকতে শোভা পাচ্ছে সুদর্শনের ভাস্কর্য (ইটিভি ভারত)

পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত সুদর্শন পট্টনায়েক 65টিরও বেশি আন্তর্জাতিক বালুশিল্প প্রতিযোগিতা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করে ভারতের জন্য বহু সম্মান এনেছেন । বালুশিল্পের মাধ্যমে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচার এবং এইচআইভি/এইডস, কোভিড-19, বিশ্ব উষ্ণায়ন, সন্ত্রাসবাদ, প্লাস্টিক দূষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির জন্য তাঁর কাজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ।

বিশ্ববিখ্যাত রথযাত্রা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেশ ও বিদেশে ভগবান জগন্নাথের ভক্তদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "এই মহোৎসবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী জগন্নাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলভদ্র, ভগিনী সুভদ্রা এবং রাজা সুদর্শনের সঙ্গে রথে আরোহণ করে ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হন । ভক্ত ও ঈশ্বরের মিলনের এই উৎসব জগতে বিরল । এই শুভ উপলক্ষে আমি পরমেশ্বরের কাছে দেশ ও তার জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করি ।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রথযাত্রার পবিত্র উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "এটি ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল প্রকাশ । রথযাত্রার সঙ্গে জড়িত ঐতিহ্যগুলি ভারত এবং বিশ্বজুড়ে প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে । এগুলি নম্রতা, সম্মিলিত অংশগ্রহণ এবং নিঃস্বার্থ সেবার প্রতীক ।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "মহাপ্রভু জগন্নাথ সকলকে সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং সমৃদ্ধি দান করুন । তিনি আমাদের সকল প্রচেষ্টার জন্য শক্তি দিন এবং আমাদের সমাজে একতার চেতনাকে আরও গভীর করুন ।"

TAGGED:

RATH YATRA SAND ART SUDARSHAN
RATH YATRA LIVE 2026
রথযাত্রা 2026
পুরীর সৈকতে সুদর্শনের বালুশিল্প
RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.