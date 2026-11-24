রাম জন্মভূমি থেকে ট্রেনে সীতার জনকপুরী, প্রথম দিনই নেপালে পৌঁছলেন 400 ভক্ত
NEPAL INDIA TRAIN SERVICE: গতকাল ভারত সফরে এসে ভারত-নেপাল সরাসরি ট্রেন পরিষেবার ভার্চুয়ার উদ্বোধন করেছিলেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ৷
By PTI
Published : November 24, 2026 at 9:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 নভেম্বর: স্টেশনে থিকথিক করছে ভিড় ৷ যতদূর দেখা যায় শুধুই কালো মাথা ৷ সোমবার ভারত সফরে আসা নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা থেকে নেপালের জনকধাম পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন পরিষেবায় চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিয়েছেন ৷
তারপর মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা স্টেশনে সরযূ-কমলা এক্সপ্রেস ধরতেই স্টেশনে উৎসুক মানুষের সমাগম ৷ এই ট্রেনটি অযোধ্যা থেকে সরাসরি নেপালের জনকধামে পৌঁছবে ৷ দু'টি জায়গাই রামায়ণের সঙ্গে জড়িত ৷ অযোধ্যা রামের জন্মভূমি ৷ অন্যদিকে জনকপুর তাঁর স্ত্রী সীতার জন্মস্থান ৷ ভারত ও নেপালে অবস্থিত এই দু'টি ক্ষেত্রই হিন্দুদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ৷
গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ ভার্চুয়াল মাধ্যমে ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধন করেন ৷ দুই দেশের মধ্যে পর্যটনের প্রসারই এই ট্রেন পরিষেবা চালুর মূল উদ্দেশ্য ৷ পাশাপাশি দু'দেশের মধ্যে যাতায়াত সহজ করতেও দুই শহরের মধ্যে সরযূ-কমলা এক্সপ্রেস চালু করেছে দুই পড়শি দেশ ৷
অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট থেকে জনকপুর ধাম 604 কিমি দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগে 19 ঘণ্টা ৷ আপাতত সপ্তাহে একদিনই এই ট্রেন পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিভিন্ন শহর ঘুরে নেপালে প্রবেশ করবে সরযূ-কমলা এক্সপ্রেস ৷
সরকারি সূত্রের খবর, মঙ্গলবার এই ট্রেন ভারত থেকে জনকপুর ধাম স্টেশনে পৌঁছতেই সেখানে ভারতীয় ভক্তদের স্বাগত জানান নেপালের যুব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী রামজি যাদব এবং মাধেশ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সরোজ কুমার যাদব ৷ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল নেপালের রেলওয়ে কোম্পানি ৷
ভারতীয় রেলওয়ের প্রতিনিধি এবং যাত্রীদের চিরাচরিত উত্তরীয় ও ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় ৷ স্টেশনেই একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানে নেপাল সরকারের যুব ও শ্রম মন্ত্রী রামজি যাদব জানান, দুই দেশের মধ্যে এই রেল সংযোগ ভারত-নেপালের মধ্যে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষে-মানুষে বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে । পর্যটনের পাশাপাশি এই পরিষেবার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি পাবে ৷ আরও বেশি মানুষ জনকপুরে ঘুরতে আসবে বলে আশা করছেন তিনি ৷
সামনেই বার্ষিক বিবাহ পঞ্চমী উৎসব ৷ এই উৎসবে যোগ দিতে দর্শনার্থীরা সহজেই অযোধ্যা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে জনকপুরে পৌঁছতে পারবেন বলে জানান তিনি ৷ রাম ও সীতার বিবাহের উৎসবকে 'বিবাহ পঞ্চমী' উৎসব হিসেবে পালন করা হয় ৷ নেপালের মাধেশ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সরোজ কুমার যাদব জানান, এই ট্রেন পরিষেবার মাধ্যমে দুই দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাধাকে দুই দেশের মধ্যে মানুষে-মানুষে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনে রূপান্তরিত করতে হবে ৷
প্রত্যেক সোমবার বিকেল 5:50 মিনিটে অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে ছাড়বে সরযূ-কমলা এক্সপ্রেস ৷ মঙ্গলবার নেপালের স্থানীয় সময় 12:40 মিনিটে ট্রেনটি জনকপুর ধামে পৌঁছবে ৷ সফরকালে মনকপুর, বস্তি, গোরখপুর, নারকাটিয়াগঞ্জ, রক্সৌল, সীতামাঢ়ি, শিশো, মধুবনী এবং জয়নগর হয়ে যাবে ট্রেন ৷ ফিরতি পথে প্রতি শনিবার নেপালের স্থানীয় সময় 1:10 মিনিটে জনকপুর ধাম থেকে ট্রেন রওনা হবে এবং রবিবার সকাল 8:10 মিনিটে ভারতের অযোধ্যায় পৌঁছবে ৷