যুদ্ধ থেকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, প্রযুক্তি নির্ভর রণকৌশল তৈরির দায়িত্বে সিমলার 'আর্মি ট্রেনিং কমান্ড'

যুদ্ধ থেকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, প্রযুক্তি নির্ভর রণকৌশল তৈরির দায়িত্বে সিমলার 'আর্মি ট্রেনিং কমান্ড'
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা হয়েছিল 'আর্মি ট্রেনিং কমান্ড' থেকে ৷ বর্তমানে এখান থেকেই তৈরি হয় বাহিনীর সকল নীতি ৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 6, 2026 at 4:18 PM IST
সিমলা (হিমাচলপ্রদেশ), 6 সেপ্টেম্বর: একসময় পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা হয়েছিল হিমাচলপ্রদেশের সিমলা শহরের কোলে অবস্থিত সেনা দফতর থেকে ৷ পরবর্তী সময়ে সেই সেনা দফতর পরিণত হয় দেশের তিন বাহিনীর কৌশল ও রণনীতি তৈরির প্রধান কার্যালয় 'আর্মি ট্রেনিং কমান্ড'-এ ৷ সেই কমান্ডের আওতায় রয়েছে আর্মি হেরিটেজ মিউজিয়াম ৷ এই আর্মি হেরিটেজ মিউজিয়াম ঘুরলে অনেকটাই বোঝা যাবে তিন বাহিনী অর্থাৎ, সেনা, বায়ুসেনা ও নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও আধুনিকীকরণ কীভাবে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছে ৷
শান্ত পরিবেশে সুশৃঙ্খল নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে এই আর্মি হেরিটেজ মিউজিয়াম ৷ মিউজিয়াম দেখলে বোঝা যায়, সেনার তিন বাহিনী চিরাচিত যুদ্ধ পদ্ধতিকে পিছনে ফেলে 'অপারেশন সিঁদুর যুগ'-এ এগিয়ে চলেছে ৷ যেখানে যুদ্ধ কৌশল অনেকটাই প্রযুক্তি নির্ভর ৷ দেশের যে কোনও প্রান্তের সীমান্ত নিরাপত্তা, ভূখণ্ড রক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৌশল তৈরি করে সেনাবাহিনীর এই থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'আর্মি ট্রেনিং কমান্ড' ৷
সেনার এক মুখপাত্র জানাচ্ছেন, দেশ জুড়ে থাকা এই কমান্ডের অধীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে সামরিক বাহিনীর তিনটি শাখার প্রশিক্ষণ হয় ৷ বন্ধু রাষ্ট্রের সেনা আধিকারিক-জওয়ান, ভারতের আধাসামরিক বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নানা বিভাগের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় ৷ এর মধ্যে রয়েছে কমান্ডো কোর্স, জঙ্গল ওয়ারফেয়ার কোর্স, স্পেশাল ফোর্সেস কোর্স, হেলিকপ্টার ওড়ানো ও প্রি-কমিশন ট্রেনিং ৷
দেশের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সমতল, হিমাচলপ্রদেশ, লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর কিংবা সেভেন সিস্টারের মতো কৌশলগতভাবে স্পর্শকাতর সীমান্ত, সর্বত্র মোতায়েন সেনার প্রতিটি স্তরের আধিকারিক ও জওয়ানদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানোই এখন এই কমান্ডের লক্ষ্য ৷ 1993 থেকে সিমলায় অবস্থিত এই থিঙ্ক ট্যাংক কমান্ড ৷ গোটা দেশের 24টি জায়গায় ছড়িয়ে থাকা 32টি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর আওতাধীন ৷
সেনার তরফে আরও জানানো হয়, বেশকয়েক বছরে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সব শাখায় মহিলাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর শতাধিক ইউনিটের নেতৃত্বে রয়েছেন মহিলা আধিকারিকরা ৷ সামরিক কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI, ড্রোন টেকনোলজি দেশের নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং প্রতিপক্ষের যেকোনও ধরনের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে 'আর্মি ট্রেনিং কমান্ড' নতুন নতুন সেনানীতি বা 'ডকট্রিন' তৈরি করছে ৷
পাইন বনে ঘেরা মিউজিয়াম আছে দেশের তিন বাহিনীর পতাকা ৷ পাশাপাশি, তিন বাহিনীর সমস্ত শাখার পতাকা, বাহিনীর বিভিন্ন পদের প্রতীক ও পদক আছে ৷ আছে পুরোনো ও আধুনিক অস্ত্রের রেপলিকা ৷ আছে থ্রি-ডি প্রজেক্টরের মাধ্যমে কার্গিল যুদ্ধ দেখার সুযোগ ৷ আছে বাঙ্কার থেকে সীমান্ত দেখার সুযোগ ৷ গুলি চালনার অনুভূতি নেওয়া-সহ আরও অনেক কিছুই আছে এই 'আর্মি ট্রেনিং কমান্ড'-এর হেরিটেজ মিউজিয়ামে ৷