তুষারপাতে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারে সেনা, সতর্কতা জারি প্রশাসনের
রাতভর তুষারপাতে বিপর্যস্ত রাস্তা ৷ পিচ্ছিল ও বরফে ভরা রাস্তায় আটকে যাওয়া গাড়ি থেকে পর্যটকদের উদ্ধার করল সেনাবাহিনী ৷
Published : January 29, 2026 at 2:04 PM IST
গ্যাংটক, 29 জানুয়ারি: ভারী তুষারপাতের জেরে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারে নামল সেনা ৷ বুধবার জিরো পয়েন্টের দিকে যাওয়া পর্যটকদের তিনটি গাড়ি তুষারপাত কারণে রাস্তায় আটকে পড়ে ।
পরিস্থিতি খারাপ দেখে প্রথমে গাড়ি চালকরা ভারতীয় সেনাকে জানায় । খবর পেয়ে গাড়িতে থাকা 13 জন পর্যটককে নিরাপদে উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি শিবমন্দিরে পৌঁছে দেয় সেনার দল ৷ এই উদ্ধারকাজে সেনার পাশাপাশি সাহায্যে নামে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন, সিকিম পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন ৷ তারপর সেখান থেকে তাদের স্থানীয় আর্মি রেসকিউ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ক্যাম্পে সেনার তরফে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় । বৃহস্পতিবার তাদের আবার গ্যাংটকে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয় বলে জানা গিয়েছে । সব পর্যটকই সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছেন এবং তাঁদের স্বাস্থ্যের অবস্থা স্বাভাবিক বলে জানানো হয়েছে সেনার তরফে ।
পর্যটকদের উদ্ধারের পাশাপাশি এদিন আটকে থাকা গাড়িগুলো উদ্ধারের কাজ শুরু হয় । বিআরও এবং প্রশাসনের দল আর্মি ট্রাক, জেসিবি ও আর্থ মুভারের সাহায্যে বরফ সরিয়ে রাস্তা দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করেছে । আবহাওয়ার সামান্য উন্নতির পর উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে ।
এদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যটকদের অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে তাঁরা আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনা করে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলেন এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর নির্দেশ মেনে চলেন । অব্যাহত তুষারপাতের কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া ও যানবাহন আটকে পড়ার আশঙ্কা এখনও রয়েছে ।
উত্তর সিকিমের জনপ্রিয় পর্যটন এলাকাগুলোতে বুধবার থেকে ভারী তুষারপাত শুরু হয়েছে ৷ তার ফলে পুরু বরফের চাদরে মুড়ে গিয়েছে রাস্তা ৷ চলাচলের অনুপযোগী রাস্তায় বৃহস্পতিবার সকালে আটকে পড়ে পর্যটকদের গাড়ি ৷ পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে পড়ে ৷
বিশেষ করে উত্তর সিকিমের লাচুং, লাচেন এবং বিশ্ব বিখ্যাত জিরো পয়েন্ট এলাকায় হঠাৎ ব্যাপক তুষারপাত হয় । যে কারণে রাস্তাগুলো অত্যন্ত পিচ্ছিল হয়ে পড়ে । যার ফলে পর্যটকদের গাড়ি আটকে পড়ে ।
আগামী পাঁচদিন পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ দার্জিলিং ও তার পার্শ্ববর্তী কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় এক-দু পশলা হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । শনিবার সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যেতে পারে ।