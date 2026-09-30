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লস্করের শীর্ষ জঙ্গি নেতা খতম কাশ্মীরে, বড় সাফল্য সেনার

Indian Army killed terrorist: সেনার শীর্ষ আধিকারিকরা জানান, দুধপাথরির দুর্গম বনাঞ্চলে গোলাগুলির সময় ‘মুসা’কে নিকেশ করা হয়েছে।

Jammu Kashmir TERRORIST KILLED
লস্করের শীর্ষ জঙ্গি নেতা নিকাশ কাশ্মীরে (এএনআই)
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By PTI

Published : September 30, 2026 at 9:49 AM IST

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শ্রীনগর, 29 সেপ্টেম্বর: মধ্য কাশ্মীরের বুদগাঁও জেলার উঁচু পাহাড়ি এলাকায় ভারতীয় সেনাার সঙ্গে সংঘর্ষে হত মোস্ট ওয়ান্টেড লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গি। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের শীর্ষ নেতা হিসাবে পরিচিত ছিল মুসা ৷

মঙ্গলবার, সেনার চিনার কোর এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে জানিয়েছে, "সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ (শ্রীনগর)-এর যৌথ উদ্যোগে ইউসমার্গ এলাকার কোরাগ অঞ্চলে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।" সেই পোস্টে আরও বলা হয়েছে, "সেই সময়ই জওয়ানরা সন্দেহজনক কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন ৷ চ্যালেঞ্জ করলে জঙ্গিরা গুলি চালাতে শুরু করে। পাল্টা গুলি চালায় সেনাও ৷ তীব্র গোলাগুলি বিনিময় হয় দু'পক্ষের মধ্যে ৷ সংঘর্ষে এক জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়।" সেনার তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী ৷

পরে আরও একটি পোস্টে চিনার কোর জানিয়েছে, "'অপারেশন কোরাগ'-এর অংশ হিসেবে পালমাইদান এলাকায় এদিন ভোরবেলা থেকে তল্লাশি চালানোর সময় পাকিস্তান-ভিত্তিক লস্কর-এ-তৈবা (LeT) জঙ্গি মহম্মদ আসিফ ওরফে হাশিম মুসার দেহ এবং আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও অভিযান চলছে ৷" সেনার শীর্ষ আধিকারিকরা জানান, দুধপাথরির দুর্গম বনাঞ্চলে গোলাগুলির সময় ‘মুসা’কে নিকেশ করা হয়েছে। আধিকারিকরা জানান, গত কয়েক বছর ধরে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার উভয় পাশে একাধিক হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে মুসা ‘ওয়ান্টেড’ তালিকায় ছিল ৷

এর আগে চলতি মাসের শুরুর দিকে ইউসমার্গ পাহাড়ের এক সংঘর্ষ চলাকালীন সে পালিয়ে যায় ৷ সেই সময় তাকে ধরতে পারেনি সেনা ৷ উল্লেখ্য, গত 5 সেপ্টেম্বর সেই সংঘর্ষেই মুসার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইয়াসিরের মৃত্যু হয়েছিল। আধিকারিকরা জানান, মুসার মৃত্যু জম্মু ও কাশ্মীরে সক্রিয় লস্কর-ই-তৈবার জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

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ARMY KILLS TERRORIST IN KASHMIR
LASKAR E TAIBA TERRORIST KILLED
লস্করের শীর্ষ জঙ্গি নেতা নিকাশ
কাশ্মীরে জঙ্গির মৃত্যু
JAMMU KASHMIR TERRORIST KILLED

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