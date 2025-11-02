কী করবেন নিজেই জানেন না... ট্রাম্পকে কটাক্ষ সেনাপ্রধানের
Published : November 2, 2025 at 5:13 PM IST
রেওয়া (মধ্যপ্রদেশ), 2 নভেম্বর: কী করতে চলেছেন তা নিজেই জানেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আর তার জন্য ভারত অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে ৷ এমনটাই মনে করেন, সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ৷
নিজের শহর মধ্যপ্রদেশের রেওয়ায় শ্যাম শাহ মেডিক্যাল কলেজের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে ভারতকে আদামিদিনে কী কী সমস্যায় পড়তে হবে তা নিয়ে মন্তব্য করেন সেনাপ্রধান ৷ তিনি জানাান, আগামিদিনে কী হতে চলেছে তা কারও জানা নেই ৷ বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কী করবেন তা কেউ জানেন না ৷ তিনি নিজেও জানেন না ঠিক পরমুহূর্তে কী করতে চলেছেন ৷
এদিনের অনুষ্ঠান থেকে সেনাপ্রধান আরও দাবি করেন, বর্তমানে ভারত চারটি বড় সমস্যার মুখোমুখি ৷ তার মধ্যে প্রথমেই আছে অনিশ্চয়তা এবং অস্পষ্টতা ৷ তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সামগ্রিক পরিস্থিতি অস্থির এবং জটিল হয়ে উঠেছে -এটাও ভারতের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে বলে মনে করেন সেনাপ্রধান ৷
তাঁর কথায়, "চারপাশের পরিস্থিতি খুবই দ্রুত বদলাচ্ছে ৷ আগামিদিনে কী হতে চলেছে তা আমাদের জানা নেই ৷ ট্রাম্প আজ কী করছেন এবং আগামিদিনে কী কী করবেন-কোনওটাই সহজে বোধগম্য নয় ৷ তিনি নিজেও বিষয়টি জানেন না ৷" এরপরই তিনি বলেন, "এখন সমস্যা এত তাড়াতাড়ি আসছে যে একটি শেষ হওয়ার আগে আরেকটি চলে আসে ৷ " দেশের সেনাবাহিনীকেও একইরকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে জানালেন সেনাপ্রধান ৷ আন্তর্জাতিক সীমান্তের পরিস্থিতি হোক অথবা জঙ্গি হামলা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়-সবকিছু সামাল দিতেই বাহিনীকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে ৷
ভাষণের একটি অংশে তিনি জানান, এখন ভ্রান্ত তথ্য বা মিথ্যা খবরের বিরুদ্ধেও লড়তে হচ্ছে ৷ এ প্রসঙ্গে অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ করেন তিনি ৷ সেনাপ্রধান জানান, সামরিক অপারেশন চলার সময় বিভিন্ন জায়গায় খবর ছড়িয়ে পড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী করাচিতে হামলা করেছে ৷ অথচ এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি ৷ সেনাপ্রধান জানান, এমন কোনও হামলা হয়েছে কি না সেটা তাঁরা নিজেরারও জানার চেষ্টা করছিলেন ৷ তাঁর মন্তব্য, পরিস্থিতি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে ভারতীয় সেনার তিন বাহিনীকে নিজেদের মধ্যে আরও বেশি করে সমন্বয় রেখে একসঙ্গে কাজ করতে হবে ৷