ভূমিধসে 3 দিন লাচেনে আটকে 700 পর্যটক, উদ্ধার শুরু করল সেনা
Published : April 8, 2026 at 1:04 PM IST
গ্যাংটক, 8 এপ্রিল: উত্তর সিকিমের লাচেনে ভূমিধসের জেরে রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় গত কয়েকদিন ধরে বহু পর্যটক সেখানে আটকে ছিলেন । পর্যটকদের প্রায় 130টির মতো গাড়ি ও অন্তত 700 পর্যটক ভূমিধসের জেরে লাচেনে আটকে পড়েন । প্রায় তিনদিন আটকে থাকার পর পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (BRO) এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগে অবশেষে বুধবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে পর্যটকদের নিরাপদে সরিয়ে আনার কাজ ।
প্রাথমিকভাবে ডংক্যা লা পাস হয়ে উদ্ধারকাজের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হলেও ভারী তুষারপাত ও অনিশ্চিত আবহাওয়ার কারণে সেই রাস্তা ব্যবহারযোগ্য ছিল না । ফলে বিকল্প পরিকল্পনা হিসেবে তারুম অঞ্চলে একটি অস্থায়ী বাঁশের ফুটব্রিজ নির্মাণ করা হয় ৷ সেখান দিয়েই পর্যটকদের একে একে নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হয় ।
মঙ্গনের জেলাশাসক অনন্ত জৈন নিজে ওই অস্থায়ী সেতু পরিদর্শন করে নিরাপত্তা যাচাই করেন । একইসঙ্গে পর্যটন দফতর, লাচেন দজুমসা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরাও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন । প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সব পর্যটকই নিরাপদে রয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য ট্যুর অপারেটর ও হোটেল মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
পরবর্তীতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও BRO-র লাগাতার প্রচেষ্টায় ডংক্যা লা রুট আংশিকভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হয় । এরপর আজ সকাল থেকে লাচেন থেকে পর্যটকদের ধাপে ধাপে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে । এই রুটে ডংক্যা লা শিব মন্দির, জিরো পয়েন্ট, ইয়ুমথাং, লাচুং হয়ে পর্যটকদের নিরাপদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ।
উদ্ধারকাজে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, স্থানীয় লাচেন দজুমসা, যুব সংগঠন, ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন এবং হোটেল মালিকদের সক্রিয় ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে । কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও লাচেনের মানুষের ঐক্য ও সহমর্মিতা এই উদ্ধার অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আগামী দিনগুলিতে দ্রুততার সঙ্গে বাকি পর্যটকদেরও নিরাপদে সরিয়ে আনা হবে ।
উল্লেখ্য, রবিবার সকালে উত্তর সিকিমে ধস নামে । যার ফলে ব্যাহত হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা । প্রশাসন সূত্রে খবর, উত্তর সিকিমের লাচেন যাওয়ার পথে বড়সড় বিপর্যয় ঘটে । আর তার ফলে রবিবার থেকেই লাচেন যাওয়ার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন । পর্যটকদের নিরাপত্তার খাতিরে ওই রুটে সমস্ত যান চলাচল আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে । এদিকে চুংথাং থেকে লাচেনগামী রাস্তার তারামচু এলাকায় ধসের দাপটে রাস্তার বিশাল অংশ কার্যত ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে । পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, সেখানে গাড়ি তো দূরের কথা, হেঁটে যাওয়াও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গত কয়েক দিন ধরে সিকিমে লাগাতার বৃষ্টি চলছিল, তার জেরেই এই ধস নামে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে ।