ভারত সফরে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বাহন বুলেট-প্রুফ লিমুজিন
রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারতে আসার আগে নয়াদিল্লি পৌঁছেছে তাঁর বিশেষ লিমুজিন ৷ সম্প্রতি চিনে এই বিলাসবহুল সুরক্ষিত গাড়িতে তিনি ও প্রধানমন্ত্রী মোদি সওয়ার হয়েছিলেন ৷
Published : December 4, 2025 at 4:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর: এসসিও (সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন) সম্মেলনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এক গাড়িতে সওয়ার হয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ সেটা ছিল চিনের তিয়ানজিন শহরে ৷ প্রধানমন্ত্রী সেই ছবি পোস্ট করেছিলেন ৷ 'বন্ধু দেশ' ভারতে নিজের সুরক্ষিত বুলেট প্রুফ সেই লিমুজিন 'আওরুশ সেনাত'-তে ভরসা রাখছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ৷
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 6.30টা নাগাদ নয়াদিল্লিতে পালাম সেনা ঘাঁটিতে অবতরণ করবে পুতিনের বিশেষ বিমান ৷ তারপর থেকে তিনি তাঁর সশস্ত্র বিলাসবহুল লিমুজিনে যাতায়াত করবেন ৷ মস্কো থেকে ইতিমধ্যে উড়িয়ে আনা হয়েছে বিশেষ লিমুজিনটি ৷
এটাই তাঁর সরকারি গাড়ি ৷ রাশিয়ার সরকারের কাজে ব্যবহারের জন্য 'কোরটেজ' প্রজেক্টের আওতায় এই অস্ত্রশস্ত্র-সহ বিলাসবহু লিমুজিন তৈরি করা হয় ৷ এই প্রজেক্টের ফল রুশ প্রেসিডেন্টের এই 'আওরুশ সেনাত' ৷
এই লিমুজিনের পাশাপাশি রাশিয়া থেকে 50 জন উচ্চস্তরীয় নিরাপত্তা আধিকারিকরা দু'দিন আগে দিল্লি পৌঁছেছেন ৷ সরকারি সূত্রের খবর, বৃহস্পতি-শুক্র- এই দু'দিনের সফরে রুশ প্রেসিডেন্ট যেখানে যেখানে যাবেন, সেই সব জায়গার সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এই রুশ নিরাপত্তা আধিকারিকদের দলের উপর ৷ তাঁরা সেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন ৷
পুতিন দিল্লি পা রাখা থেকে শুরু করে রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার বিমানে ওঠা পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের নিরাপত্তায় নজরদারি চালাবে একাধিক নিরাপত্তা এজেন্সি ৷ এক আধিকারিক বলেন, "আমরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিটি গতিবিধি নিয়ে যোগাযোগ রাখছি ৷" এদিন অবতরণের পর সন্ধ্যা 7টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 7 লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনে নৈশভোজ সারবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত সফরসূচি অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সাড়ে 11টার সময় তাঁর রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর কথা রয়েছে ৷ এরপর নয়াদিল্লিতে হায়দরাবাদ হাউজে 23তম ভারত-রাশিয়া সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে ৷ দুপুর 1.50 মিনিটে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করবেন ৷ বিকেল 3.40 মিনিটে একটি বাণিজ্য অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন পুতিন ৷ সন্ধ্যা 7টায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে নৈশভোজে যোগ দেবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ রাত 9টা নাগাদ ফের রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি ৷
এর মধ্যে রুশ প্রেসিডেন্ট ভারত মণ্ডপমে 'ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'-র একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন ৷
The 23rd Annual Summit between the President of Russia and the Prime Minister of India in the last 26 years begins today. These ties go back even longer.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 4, 2025
Exactly 70 years ago the top two leaders of the USSR came to India.
Nikolai Bulganin and Nikita Khrushchev were here for an…
এই সফর নিয়ে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, "23lc ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলন আজ শুরু হলেও আদতে এর সূচনা হয়েছিল 26 বছর আগে ৷ দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও দীর্ঘ ৷ আজকের এই ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক ভারত-সোভিয়েত অংশীদারির ফল ৷ 1955 সালের দ্বিতীয়ার্ধে এই সম্পর্ককে সিলমোহর দিয়েছিল দুই দেশ ৷" রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন সবমিলিয়ে 27 ঘণ্টা নয়াদিল্লিতে থাকবেন ৷ এর মধ্যে তাঁর একের পর এক ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে ৷ সারা বিশ্ব নয়াদিল্লিতে মোদি-পুতিন বৈঠক ও তার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে ৷