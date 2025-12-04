ETV Bharat / bharat

ভারত সফরে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বাহন বুলেট-প্রুফ লিমুজিন

রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারতে আসার আগে নয়াদিল্লি পৌঁছেছে তাঁর বিশেষ লিমুজিন ৷ সম্প্রতি চিনে এই বিলাসবহুল সুরক্ষিত গাড়িতে তিনি ও প্রধানমন্ত্রী মোদি সওয়ার হয়েছিলেন ৷

In this pool photograph distributed by Russian state agency Sputnik, a Russian-made limousine Aurus Senat carriyng Russia's president-elect Vladimir Putin leaves for his inauguration ceremony at the Kremlin in Moscow on May 7, 2024
প্রেসিডেন্ট পুতিনের বাহন বুলেট-প্রুফ লিমুজিন (ফাইল ছবি (এএফপি))
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 4, 2025 at 4:45 PM IST

নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর: এসসিও (সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন) সম্মেলনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এক গাড়িতে সওয়ার হয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ সেটা ছিল চিনের তিয়ানজিন শহরে ৷ প্রধানমন্ত্রী সেই ছবি পোস্ট করেছিলেন ৷ 'বন্ধু দেশ' ভারতে নিজের সুরক্ষিত বুলেট প্রুফ সেই লিমুজিন 'আওরুশ সেনাত'-তে ভরসা রাখছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ৷

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 6.30টা নাগাদ নয়াদিল্লিতে পালাম সেনা ঘাঁটিতে অবতরণ করবে পুতিনের বিশেষ বিমান ৷ তারপর থেকে তিনি তাঁর সশস্ত্র বিলাসবহুল লিমুজিনে যাতায়াত করবেন ৷ মস্কো থেকে ইতিমধ্যে উড়িয়ে আনা হয়েছে বিশেষ লিমুজিনটি ৷

এটাই তাঁর সরকারি গাড়ি ৷ রাশিয়ার সরকারের কাজে ব্যবহারের জন্য 'কোরটেজ' প্রজেক্টের আওতায় এই অস্ত্রশস্ত্র-সহ বিলাসবহু লিমুজিন তৈরি করা হয় ৷ এই প্রজেক্টের ফল রুশ প্রেসিডেন্টের এই 'আওরুশ সেনাত' ৷

এই লিমুজিনের পাশাপাশি রাশিয়া থেকে 50 জন উচ্চস্তরীয় নিরাপত্তা আধিকারিকরা দু'দিন আগে দিল্লি পৌঁছেছেন ৷ সরকারি সূত্রের খবর, বৃহস্পতি-শুক্র- এই দু'দিনের সফরে রুশ প্রেসিডেন্ট যেখানে যেখানে যাবেন, সেই সব জায়গার সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এই রুশ নিরাপত্তা আধিকারিকদের দলের উপর ৷ তাঁরা সেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন ৷

পুতিন দিল্লি পা রাখা থেকে শুরু করে রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার বিমানে ওঠা পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের নিরাপত্তায় নজরদারি চালাবে একাধিক নিরাপত্তা এজেন্সি ৷ এক আধিকারিক বলেন, "আমরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিটি গতিবিধি নিয়ে যোগাযোগ রাখছি ৷" এদিন অবতরণের পর সন্ধ্যা 7টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 7 লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনে নৈশভোজ সারবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত সফরসূচি অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সাড়ে 11টার সময় তাঁর রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর কথা রয়েছে ৷ এরপর নয়াদিল্লিতে হায়দরাবাদ হাউজে 23তম ভারত-রাশিয়া সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে ৷ দুপুর 1.50 মিনিটে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করবেন ৷ বিকেল 3.40 মিনিটে একটি বাণিজ্য অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন পুতিন ৷ সন্ধ্যা 7টায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে নৈশভোজে যোগ দেবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ রাত 9টা নাগাদ ফের রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি ৷

এর মধ্যে রুশ প্রেসিডেন্ট ভারত মণ্ডপমে 'ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'-র একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন ৷

এই সফর নিয়ে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, "23lc ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলন আজ শুরু হলেও আদতে এর সূচনা হয়েছিল 26 বছর আগে ৷ দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও দীর্ঘ ৷ আজকের এই ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক ভারত-সোভিয়েত অংশীদারির ফল ৷ 1955 সালের দ্বিতীয়ার্ধে এই সম্পর্ককে সিলমোহর দিয়েছিল দুই দেশ ৷" রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন সবমিলিয়ে 27 ঘণ্টা নয়াদিল্লিতে থাকবেন ৷ এর মধ্যে তাঁর একের পর এক ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে ৷ সারা বিশ্ব নয়াদিল্লিতে মোদি-পুতিন বৈঠক ও তার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে ৷

