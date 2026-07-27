ওরা কি উগ্রপন্থী ? AK-47 কাণ্ডে মোদির ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি রাহুলের

ওরা কি উগ্রপন্থী ? AK-47 কাণ্ডে মোদির ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি রাহুলের
সিওয়ানের এসপি বলেন, গুলি চালানোর ঘটনায় কেউ হতাহত হননি ৷ প্রতিবাদ মিছিলে যাতে ফায়ারিং না-করা হয়, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷
Published : July 27, 2026 at 4:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 জুলাই : আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন AK-47 ৷ নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে গত 25 জুলাই বিহারের সিওয়ানে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করছিলেন পড়ুয়ারা ৷ তাদের সামনে AK-47 তাক করে গুলি চালানোর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে ৷ সেই ইস্যুতে এবার বিজেপিকে তুলোধনা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর সঙ্গে তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ শানিয়েছে অন্য বিরোধী দলগুলিও ৷
সোমবার রাহুলের চাঁচাছোলা মন্তব্য, "ওরা কি উগ্রপন্থী!" এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ একইসঙ্গে পড়ুয়াদের উপর আক্রমণকারীদের কঠোর শাস্তি চেয়েছেন রাহুল ৷ যদিও ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই আসরে নামে জেলা পুলিশ ৷ সাসপেন্ড করা হয়েছে অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবলকে ৷ সিওয়ানের এসপি পূরণ কুমার ঝা বলেন, "গুলি চালানোর ঘটনায় কেউ হতাহত হননি ৷ আমরা তদন্ত শুরু করেছি ৷ প্রতিবাদ মিছিলে যাতে ফায়ারিং না-করা হয়, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷"
রাহুলের আক্রমণ
এক্স (X) পোস্টে এদিন রাহুল লেখেন, পুরো সিস্টেমই পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে নৃশংস আচরণ করছে ৷ খবর আসছে, বিহারের শতাধিক পড়ুয়াকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং বহু এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ এরপরেই পোস্টে মোদিকে ব্যঙ্গ করেন রাহুল ৷ লিখেছেন, মোদিজি, আপনি বলেছিলেন, পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হবে না, সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে ৷ পরিবর্তে তাদের উপর নৃশংসভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে ৷ কোথায় গেল আপনার প্রতিশ্রুতি ? পশ্চিমবঙ্গ, বিহার হোক বা দিল্লি-ধরনটা কিন্তু একই ৷
আসরে প্রিয়াঙ্কা ও কংগ্রেস সাংসদরা
কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও বলেছেন, পড়ুয়ারা সন্ত্রাসবাদী নয় ৷ শুনছি, প্রতিবাদে শামিল হওয়া এক মেয়ের বাবা-মাকে ফোন করা হচ্ছে ৷ তাঁদের বলছে, কেন বাড়ির মেয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে ? মেয়েদের কি প্রতিবাদ করার অধিকার নেই ?
দলের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল আবার এবিষয়ে আক্রমণ শানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ৷ সংসদ চত্বর থেকে তাঁর প্রশ্ন, অমিত শাহ কী লুকোতে চাইছেন ? কে পেলেট গান ও AK-47 ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, তার ব্য়াখ্যা দিতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই ৷
শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে পেলেট গান বা AK-47 চালানো কি যুক্তিযুক্ত, সেই মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেসের আরেক সাংসদ মনীশ তিওয়ারি ৷ যদিও সুপ্রিম কোর্ট এদিন সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে ৷ শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়েছে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বল প্রয়োগ করা যায় না ৷ প্রথমে সতর্ক করতে হবে ৷ তারপর খুব প্রয়োজন হলে জলকামানের ব্যবহার ৷ তাতেও কাজ না-হলে সেক্ষেত্রে লাঠিচার্জ করা বা কাঁদানে গ্যাসের প্রয়োগ ৷ চরম অশান্তির ক্ষেত্রে ফায়ারিংয়ের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে, তবে সেটাও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে ৷