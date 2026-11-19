বিয়ের আগে তিলক অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, বিহারে 3 নাবালক-সহ 6 জনের মৃত্যু
Araria Road Accident: একই গ্রামের সাতজন বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন । তাঁদের মধ্যে ছ'জনের মৃত্যুতে গ্রামে স্বজন হারানোর কান্না ।
Published : November 19, 2026 at 2:34 PM IST
আরারিয়া, 19 নভেম্বর: বিয়ের আগে তিলক অনুষ্ঠানের আনন্দে মেতেছিলেন সকলে । অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু থেকে গভীর জলে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই স্করপিও । ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন নাবালক-সহ 6 জনের । গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও একজন । বুধবার গভীর রাতে বিহারের আরারিয়া জেলার তারাবাড়ি থানা এলাকার বিড়ি সেতুর কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ও আহতেরা সকলেই বিহারের সুপৌল জেলার পিপরা থানা এলাকার থুমহা গ্রামের বাসিন্দা । বুধবার আরারিয়া জেলার সিকটি ব্লকের ভাপটিয়া গ্রামে একটি তিলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । বিয়ের আগে পাত্রের বাড়িতে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন কনের পরিবারের সদস্যেরা । অনুষ্ঠান শেষে গভীর রাতে স্করপিও গাড়িতে চেপে নিজেদের গ্রামে ফিরছিলেন তাঁরা ।
বৈরগাছি-সিকটি প্রধান সড়কের উপর তারাবাড়ি থানা এলাকার বিড়ি সেতুর কাছে একটি বাঁকে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারান চালক । মুহূর্তের মধ্যে সেতু থেকে গভীর জলে পড়ে যায় গাড়িটি । দুর্ঘটনার অভিঘাতে গাড়ির ভিতরে থাকা যাত্রীরা কার্যত আটকে পড়েন ।
ताराबाड़ी थाना क्षेत्र में बीड़ी पुल के समीप स्कॉर्पियो के अनियंत्रित होकर नहर में गिरने के संबंध में। #BiharPolice #Araria #ArariaPolice #dial112 #HaiTaiyaarHum #bihar_police #IPRD_Bihar #BiharHomeDept #simanchalnews https://t.co/zEVtBIozn0— Araria police (@ArariaP) November 18, 2026
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় শুরু হয় উদ্ধারকাজ । গাড়ির সাতজন যাত্রীকেই উদ্ধার করে আরারিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে চিকিৎসকেরা 6 জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । বাকি একজনের চিকিৎসা চলছে । তাঁর পরিবারের সদস্যেরাও হাসপাতালে পৌঁছেছেন ।
পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মৃতেরা হলেন যশ কুমার (16), সৌরভ কুমার (15), আদিত্য আমন (20), মুন্না কুমার (22), আরিয়ান (15) এবং গাড়ির চালক কুন্দন যাদব (28) । মৃতদের মধ্যে তিন জনের বয়স 18 বছরের কম । সকলেই সুপৌল জেলার থুমহা গ্রামের বাসিন্দা ।
মৃতদের এক আত্মীয় সঞ্জয় কুমার জানিয়েছেন, তাঁরা পাত্রের বাগদান বা তিলক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভাপটিয়া গ্রামে গিয়েছিলেন । ফেরার পথে সেতুর কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জলে পড়ে যায় । তাঁর কথায়, গাড়িতে মোট সাতজন ছিলেন । তাঁদের মধ্যে ছ'জনের মৃত্যু হয়েছে । মৃতদের অধিকাংশই অল্পবয়সি ।
আরারিয়ার সদর হাসপাতালের চিকিৎসক এবং পুলিশের সদর দফতরের ডিএসপি রজনীশ কুমারও দুর্ঘটনায় ছ'জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন । ডিএসপি জানান, তিলক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফেরার সময় বিড়ি সেতুর কাছে স্করপিওটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জলে পড়ে যায় ।
একই গ্রামের সাতজন একসঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন । তাঁদের মধ্যে ছ'জনের মৃত্যুতে থুমহা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে । যে বাড়িতে বিয়ের আগে আনন্দ-উৎসব চলছিল, সেখানে এখন স্বজন হারানোর কান্না । দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃতদের পরিবারের সদস্যেরা হাসপাতালে ছুটে আসেন ।
পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহগুলি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । কী কারণে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।