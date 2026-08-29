পেঁয়াজের ঝাঁঝে জ্বলছে বাজার, সরকারি গুদামেই পচল 48 হাজার টন !

পেঁয়াজের ঝাঁঝে জ্বলছে বাজার, সরকারি গুদামেই পচল 48 হাজার টন !
প্রশ্ন উঠছে, যে মজুত কৃষকের স্বার্থরক্ষা এবং বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি হয়েছিল, তার সংরক্ষণেই এত বড় গলদ হল কী করে ?
Published : August 29, 2026 at 6:53 PM IST
নাসিক, 29 অগস্ট: বাজারে পেঁয়াজের দাম বাড়ছে হু হু করে । অথচ যে সময় কৃষকের কাছ থেকে কম দামে পেঁয়াজ কিনে সরকারি গুদামে তোলা হয়েছিল, তারই একটা বড় অংশ এখন পচে নষ্ট । নাফেড এবং এনসিসিএফের মজুত করা প্রায় 1 লক্ষ 20 হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজের মধ্যে প্রায় 48 হাজার টন অর্থাৎ, প্রায় 40 শতাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ কৃষক সংগঠনগুলির ।
মহারাষ্ট্রের লাসলগাঁওয়ের গুদামে কোথাও পোকা, কোথাও অঙ্কুর, কোথাও পচন- এমনকি দুর্গন্ধ ছড়ানোরও অভিযোগ উঠেছে । আর এর মধ্যেই বাজারে পেঁয়াজের দাম কুইন্টাল-পিছু প্রায় 4 হাজার টাকার কাছাকাছি পৌঁছতেই সরকারি মজুতের পেঁয়াজ দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন বাজারে পাঠানোর তৎপরতা শুরু হয়েছে । ফলে প্রশ্ন উঠছে, যে মজুত কৃষকের স্বার্থ রক্ষা এবং বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি হয়েছিল, তার সংরক্ষণেই এত বড় গলদ হল কী করে ?
নাফেড এবং এনসিসিএফ- দুই সরকারি সংস্থার মাধ্যমে সাড়ে তিন মাস ধরে পেঁয়াজ কেনা হয়েছিল । কৃষক সংগঠনগুলির দাবি, প্রতি কুইন্টাল 1235 টাকা থেকে 2345 টাকা পর্যন্ত দরে মোট প্রায় 1 লক্ষ 20 হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংগ্রহ করা হয় । উদ্দেশ্য ছিল, বাজারে পেঁয়াজের দাম অতিরিক্ত কমে গেলে কৃষকদের সুরক্ষা দেওয়া এবং প্রয়োজনের সময়ে সেই মজুত বাজারে ছেড়ে দাম নিয়ন্ত্রণ করা । কিন্তু অভিযোগ, নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণের তাড়ায় পেঁয়াজের গুণমান যাচাইয়ে গাফিলতি হয়েছে । ফল, গুদামে ঢোকার পরেই শুরু হয় পচন ।
কৃষক সংগঠনগুলির দাবি, সেখানে দীর্ঘদিন ধরে মজুত থাকা পেঁয়াজের একটা বড় অংশে পোকা এবং অ্যালা দেখা দিয়েছে । অনেক জায়গায় পেঁয়াজ পচে গিয়েছে । গুদামের ভিতরে পচা পেঁয়াজের দুর্গন্ধও ছড়িয়েছে বলে অভিযোগ । প্রশ্ন উঠেছে, এত বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ এক জায়গায় রাখার আগে সংরক্ষণক্ষমতা যাচাই করা হয়েছিল কি না । গুদামের ভিতরে বাতাস চলাচল, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল কি না, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ।
অভিযোগের সুর আরও তীব্র হয়েছে বাজারদর বৃদ্ধির পরে । কৃষক সংগঠনগুলির বক্তব্য, যখন মাঠে পেঁয়াজের দাম কম ছিল, তখন সরকারি সংস্থাগুলি চাষিদের কাছ থেকে পেঁয়াজ কিনে নিয়েছিল । সেই মজুতই এখন বাজারে ছাড়ার প্রস্তুতি চলছে । কিন্তু দীর্ঘদিন গুদামে পড়ে থাকার কারণে মজুতের একটি বড় অংশ যদি নিম্নমানের হয়ে যায়, তা হলে সেই পেঁয়াজ বাজারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিযুক্ত, উঠেছে সেই প্রশ্নও ৷
পেঁয়াজ বিশেষজ্ঞ জয়ন্ত হোলকর বলেন, "অত্যন্ত কম দামে সরকারের তরফে কৃষকদের কাছ থেকে পেঁয়াজ কেনা হয়েছিল । সেই কেনাকাটাতেও গরমিল হয়েছে । খারাপ পেঁয়াজ পর্যন্ত কেনা হয়েছে । এখন দর বাড়ার পরে সেই মজুত পেঁয়াজ বড় শহরগুলিতে পাঠানো হচ্ছে । সরকারি নীতি যদি বাজারে সরবরাহ বাড়িয়ে পেঁয়াজের দর কমানোর দিকে যায়, তা হলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতি হবে পেঁয়াজচাষিদের ।"
তাঁর বক্তব্য, সরকারি সংস্থা বাজারে হস্তক্ষেপ করতেই পারে । কিন্তু সেই হস্তক্ষেপের বোঝা যেন কৃষকের ঘাড়ে না পড়ে । বিশেষ করে নতুন ফসল বাজারে আসতে যখন এখনও কয়েক মাস সময়, তখন সরকারি মজুত থেকে বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ বাজারে এলে তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে নাসিকের চাষিদের উপর ।
মজুতের পরিমাণ এবং পদ্ধতি নিয়েও সরব রায়ত ক্রান্তি সংগঠন । সংগঠনের রাজ্য সভাপতি দীপক পাগারের অভিযোগ, বিভিন্ন এলাকা থেকে কেনা পেঁয়াজ এক জায়গায় বিপুল পরিমাণে জমা করে রাখার ফলেই ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে । তাঁর মতে, প্রতিটি এলাকা থেকে সংগ্রহ করা পেঁয়াজ যদি বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে রাখা হত, তা হলে এক জায়গায় পচন শুরু হলে এত বড় অংশ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমত । দীপকের কথায়, "প্রতিটি এলাকা থেকে যদি প্রায় এক হাজার মেট্রিক টন করে পেঁয়াজ আলাদা জায়গায় রাখা হত, তা হলে পরিস্থিতি এমন হত না । প্রায় 50 হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ এক জায়গায় রাখার ফলেই বড় সমস্যা হয়েছে ।"
তবে, এখানেই শেষ নয় । কৃষক সংগঠনগুলির দাবি, বাজারে এখন পেঁয়াজের দাম বাড়লেও চাষিদের হাতে মজুত পেঁয়াজ খুব বেশি নেই । নতুন পেঁয়াজ বাজারে আসতে এখনও প্রায় আড়াই থেকে তিন মাস সময় লাগতে পারে । ফলে এই সময়ে সরকারি গুদাম থেকে বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ বাজারে ছাড়া হলে সরবরাহ বেড়ে গিয়ে দর ফের নেমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা ।
এর মধ্যেই নাসিক থেকে দক্ষিণ ভারতে পেঁয়াজ পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । মনমাড রেলস্টেশন থেকে প্রায় 800 মেট্রিক টন পেঁয়াজ চেন্নাই পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে । প্রায় 21টি বগির একটি বিশেষ পণ্যবাহী ট্রেনে সেই পেঁয়াজ পাঠানো হবে । জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নাফেড এবং এনসিসিএফের গুদামে থাকা পেঁয়াজ ট্রাকে করে মনমাডে আনা হচ্ছে । তার পরে রেলের বগিতে তোলা হবে ।
সরকারি মজুত থেকে দেশের অন্য প্রান্তে পেঁয়াজ পাঠানোর পিছনে মূল যুক্তি হল সরবরাহের ভারসাম্য বজায় রাখা । যে সব রাজ্যে পেঁয়াজের জোগান কম, সেখানে মজুত পেঁয়াজ পাঠিয়ে বাজারে সরবরাহ বাড়ানো যায় । কিন্তু কৃষক সংগঠনগুলির প্রশ্ন, সরবরাহ বাড়ানোর জন্য যে পেঁয়াজ পাঠানো হচ্ছে, তার মান কতটা ভাল ? গুদামে পচে যাওয়া পেঁয়াজের পরিমাণ যদি সত্যিই এত বেশি হয়, তা হলে বাকি মজুতের মান যাচাই না করে তা বাজারে পাঠানো হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরও প্রয়োজন ।
কারণ এখানে শুধু পেঁয়াজের গুণমানের প্রশ্ন নেই । রয়েছে সরকারি অর্থের প্রশ্নও । কৃষকের কাছ থেকে টাকা দিয়ে কেনা পেঁয়াজ যদি সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে সেই ক্ষতির দায় শেষ পর্যন্ত কার ? আর একই সঙ্গে বাজারে যদি সরকারি মজুত ছেড়ে দেওয়ার ফলে কৃষকের হাতে থাকা পেঁয়াজের দাম কমে যায়, তা হলে ক্ষতির দ্বিতীয় ধাক্কাটিও কি কৃষককেই সামলাতে হবে ?
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সরকারি 'বাফার স্টক'-এর উদ্দেশ্য ছিল বাজারে ভারসাম্য তৈরি করা । কৃষক যাতে দরপতনের সময় কিছুটা সুরক্ষা পান এবং ক্রেতারাও যাতে অস্বাভাবিক দামের ধাক্কা না খান, সেই ভারসাম্যই ছিল লক্ষ্য । কিন্তু নাফেডের মজুতের প্রায় 40 শতাংশ পেঁয়াজ নষ্ট হওয়ার অভিযোগ সত্যি হলে, সেই ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা নিয়েই বড় প্রশ্ন উঠবে ।
এক দিকে মাঠে কম দামে পেঁয়াজ বিক্রি করা কৃষক, অন্য দিকে গুদামে পচে যাওয়া সরকারি মজুত এবং তার পরেই বাজারে সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগ- গোটা ঘটনাপ্রবাহে তাই একই প্রশ্ন বার বার ফিরে আসছে: কৃষকের কাছ থেকে কম দামে কেনা পেঁয়াজ যদি গুদামেই নষ্ট হয়ে যায়, তবে সেই সরকারি মজুতের আসল লাভ কার ?