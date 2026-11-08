অযোধ্যায় আসার আগে ক্ষমা চাইতে হবে ! নাম না করে অখিলেশকে তোপ যোগীর

অযোধ্যায় আসার আগে ক্ষমা চাইতে হবে ! নাম না করে অখিলেশকে তোপ যোগীর
Yogi Adityanath: অযোধ্যায় সপা নেতা অখিলেশ যাদবের যাওয়ার কথা 12 ডিসেম্বর ৷ এই সূত্রেই যোগী আক্রমণের সুর চরিয়েছেন বলে ধারণা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের ৷
Published : November 8, 2026 at 11:30 AM IST
অযোধ্যা, 8 নভেম্বর: যারা একসময় রামভক্তদের উপর গুলি চালিয়েছে, সাধুসন্তদের উপর লাঠি চালিয়েছে, তারা সব ভক্ত আর সাধুর কাছে ক্ষমা চাইলে তবেই অযোধ্যায় আসতে পারবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন যোগী আদিত্যনাথ ৷ সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব আগামী 12 ডিসেম্বর অযোধ্যায় আসবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন ৷ সেই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শনিবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷
অযোধ্যায় দশম দীপোৎসবে এসে যোগীর বক্তব্য, "যারা একসময় অযোধ্যাকে অবহেলা ও অপমান করেছে, যারা রামভক্তদের উপর গুলি চালিয়েছে, সাধুসন্তদের উপর লাঠি চালিয়েছে, তারা অযোধ্যায় অবশ্যই আসুক ৷ কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার পর ৷ তারা একবার সব সাধুসন্ত ও রামভক্তদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিক ৷ নিজেদের ভুলের জন্য অনুতাপ করুক ৷" তবে এই বক্তৃতা দেওয়ার সময় যোগী একবারও অখিলেশ বা সমাজবাদী পার্টির নাম করেননি ৷ কিন্তু রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশই মনে করছেন, যোগীর লক্ষ্য অখিলেশ । অযোধ্যা ঘিরে অখিলেশের সাম্প্রতিক সক্রিয়তার কারণেই যোগী আক্রমণের সুর চরিয়েছেন বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা ৷
#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Chief Minister Yogi Adityanath says, "An airport could never be built in Ayodhya in the past. Today, Ayodhya boasts an international airport named after Maharishi Valmiki... I have come here today to assure you of this: those who once neglected and insulted us, who opened fire on the devotees of Lord Ram, and who humiliated and lathi-charged the saints—if they ever visit Ayodhya, they must come only after offering an apology. Let them apologise to the devotees of Lord Ram; let them apologise to the saints. Let them repent for their past actions..."— ANI (@ANI) November 7, 2026
যোগী আরও বলেন, "যারা একদিন অযোধ্যার রাস্তা রক্তে ভিজিয়ে দিয়েছিল, আজ তারা সেই সব দিন ভুলে গিয়েছে ৷ একটা ধর্মীয় আচারের মানেই জানে না ওরা ৷ ওদের দেখে অবাক লাগে আমার ৷ কোনটা 'কথা' (ধর্মীয় পাঠ) আর কোনটা 'মুশায়েরা' (কবিতাপাঠের জমায়েত) সেটাও জানে না ওরা ৷"
ভারতের জাতীয় চেতনা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং আত্মগরিমার মধ্যে ভগবান রামচন্দ্র রয়েছেন, মনে করেন যোগী ৷ তাঁর কথায়, "আজকের সময়টার কথা ভাবুন ৷ রামচন্দ্রের চেতনার শক্তি এরকমই ৷ এটাই ভারতেরও চেতনা ৷ করসেবকরা যার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, শ্রদ্ধেয় সাধুসন্তরা যার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, সেই গরিমা আজ আবার ফিরে পেয়েছে অযোধ্যা ৷"
এই সূত্রে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন প্রধান অশোক সিংঘল এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে যোগী বলেন, "রামচন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করবে না বলে যারা আদালতে আইনজীবীদের লাইন লাগিয়েছিল, তারা আজ তাঁর অস্তিত্ব মানতে বাধ্য হয়েছে ৷ এটা আমাদের মতাদর্শগত জয় ৷ কিন্তু ভগবান রাম সবাইকে মেনে নেন ৷ কিন্তু কেউ যদি মারীচের ছদ্মবেশে আসে, তাকে রামচন্দ্রের তিরের আঘাত সইতে হবে ৷"
যোগীর মতে, মোদির নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে ৷ তাঁর মন্তব্য, "মন্থরা আর মারীচ রাগের ঘরে বসে সারা দেশে নকশাল মতাদর্শ, সন্ত্রাসবাদ আর নৈরাজ্য দিয়ে দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে ৷ এক দশক আগে কেউ ভাবতেও পারত না অযোধ্যায় দীপোৎসব হবে ৷ মহিলারা রাতে একা নির্ভয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে ৷ অযোধ্যায় তখন বিদ্যুতের হাল ছিল খারাপ, সরু সরু রাস্তাঘাট, খারাপ নিকাশি ব্যবস্থা ছিল ৷ আর এখন চার লেন-এর রাস্তা যায় রাম মন্দিরের দিকে ৷ মহর্ষি বাল্মীকির নামে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়েছে ৷ রেলস্টেশনগুলো উন্নত হয়েছে ৷ বন্দে ভারত ও অমৃত ভারতের মতো ট্রেন চলছে সেখানে ৷ অযোধ্যা সৌর শহর হিসেবেও উঠে আসছে ৷"