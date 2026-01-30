ETV Bharat / bharat

কাশ্মীরের কিশতওয়ারে লুকিয়ে জইশ জঙ্গিরা, ইন্টারনেট বন্ধ রেখে অভিযান নিরাপত্তা বাহিনীর

জঙ্গিদের মধ্যে যোগাযোগ রুখতে বারামুলার সিংপোরা, কিশ্তওয়ারের ছত্রু ও চিঙ্গম এলাকায় ইন্টারনেট বন্ধ রয়েছে।

Anti Terror Operation Kashmir
কাশ্মীরের কিশতওয়ারে লুকিয়ে জঙ্গিরা, অভিযানে বাহিনী (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 30, 2026 at 2:55 PM IST

জম্মু, 30 জানুয়ারি: জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলায় বরফে ঢাকা ছত্রু এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি ৷ আর তাদের খুঁজে বের করে শেষ করার জন্য শুক্রবার সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান জোরদার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী ৷

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অভিযানের সময় দেশবিরোধী শক্তিরা যাতে কোনওভাবেই ওই জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না-পারে তার জন্য সিংপোরা, চিঙ্গম এবং ছত্রু এলাকাজুড়ে 6 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে ৷

গত 18 জানুয়ারি এই এলাকায় অভিযান শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা ৷ সে সময় মান্দ্রাল-সিংপোরা সংলগ্ন সোনার জঙ্গলে জঙ্গিদের সঙ্গে সেনার তীব্র গোলাগুলি চলে ৷ এতে একজন প্যারাট্রুপার শহিদ এবং 7 জন সেনা আহত হয়েছেন বলে খবর।

যদিও প্রাথমিকভাবে জঙ্গিরা ঘন জঙ্গল এবং দুর্গম এলাকার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল ৷ তীব্র তুষারপাতের ফলে দুই ফুটের বেশি বরফ জমেছে ইতিমধ্যেই ৷ তারপরেও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান জারি রাখে ৷ 22 জানুয়ারি মালি ডানা টপ এবং 25 জানুয়ারি জানসীর-কান্দিওয়ারে সেনাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে আরও দু'টি সংঘর্ষ হয় ৷ কিন্তু ফের জঙ্গিরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যায়।

জম্মু ও কাশ্মীর স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকার উল্লেখ করা আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সিংপোরা, চিংগাম এবং ছত্রুতে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিতের মেয়াদ 30 জানুয়ারি রাত 11টা 59 মিনিট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে । এই অভিযানের জেরে 23 জানুয়ারি এই এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছিল ।

2024 সালের টেলি যোগাযোগ পরিষেবা সাময়িক স্থগিত হওয়ার বিধি অনুযায়ী অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে জম্মু জোনের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) এই স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেন। আধিকারিকরা জানান, দেশবিরোধী শক্তিরা হাই স্পিড মোবাইল ডেটা পরিষেবা যাতে ব্যবহার করতে না-পারে এবং ইন্টারনেটের সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধ করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ ইন্টারনেট বন্ধ না-করা হলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারত বলেও মত প্রশাসনের।

পুঞ্চ জেলার সুরানকোট এলাকার পাজ্জা মোরহ, নবান্না টপ এবং সংলগ্ন এলাকায় দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তির উপস্থিতির তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে । আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যায়নি ৷ সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অভিযান চলছে ।

