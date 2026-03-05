ETV Bharat / bharat

ধর্মান্তর বিরোধী আইনে অনুমোদন মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভার; মামলা হবে জামিন অযোগ্য ধারায়

এই বিল অনুযায়ী, যদি কোনও ব্যক্তি জোর করে, প্রতারণামূলক বা প্রলোভনের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হন, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য অপরাধে মামলা দায়ের করা হবে।

Nitesh Rane
নীতেশ রানে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 5, 2026 at 9:24 PM IST

মুম্বই, 5 মার্চ: জোর করে ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে একটি আইন বাস্তবায়নের জন্য মহারাষ্ট্র সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রিসভা প্রস্তাবিত বিলের খসড়া অনুমোদন করেছে এবং এটিকে আইনে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এই বিল অনুযায়ী, যদি কোনও ব্যক্তি জোর করে, প্রতারণামূলক বা প্রলোভনের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হন, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য অপরাধে মামলা দায়ের করা হবে। তাকে গ্রেফতারও করা যেতে পারে।

জোর করে ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে মন্ত্রী নীতেশ রানে বলেন, “গত বেশ কয়েক বছর ধরে অনেক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এবং সমাজকর্মী জোর করে ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছে। সেই দাবিগুলো মাথায় রেখেই মহারাষ্ট্র সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।” আরও বলতে গিয়ে মন্ত্রী নীতেশ রানে বলেন, “এখন থেকে কেউ কোনও হিন্দু বোনের দিকে খারাপ নজরে তাকানোর সাহস পাবে না। মিশনারিদের মাধ্যমে ধর্মান্তর বা লাভ জিহাদের মতো কাজ আর সহ্য করা হবে না। এর জন্য যারা মিছিল করেছেন, লড়াই করেছেন এবং কেউ কেউ জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের সংগ্রাম আজ সত্যিই জয়ী হয়েছে।”

নীতেশ দাবি করেন যে, মহারাষ্ট্রে প্রস্তাবিত ধর্মান্তর বিরোধী আইন মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাতের মতো রাজ্যের তুলনায় আরও কঠোর হবে। তিনি আরও জানান যে, আইনের সমস্ত দিক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।

নীতেশ রানে বলেছেন, "এই আইন সম্পর্কিত বিলটি বিধানসভায় উত্থাপিত হবে। বিধানসভায় এই বিলটি অনুমোদনের পর, এই বিষয়ে একটি আইন আনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী শীঘ্রই এই আইনের বিধান এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেবেন।"

মুখ্যমন্ত্রী একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এর আগে, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ উল্লেখ করেছিলেন যে, ধর্মান্তরের ঘটনা বাড়ছে। জালিয়াতি, চাপ বা প্রলোভনের মাধ্যমে ধর্মান্তরের ঘটনা রোধ করার জন্য, মহারাষ্ট্র সরকার একটি কমিটি গঠন করেছিল। এই কমিটিকে জালিয়াতি বা জোর করে ধর্মান্তরিতদের বিরুদ্ধে কীভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা দেখার এবং সুপারিশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, কমিটি মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকার এই প্রতিবেদনের নিয়মগুলি বিবেচনা করে দেখার এবং এই বিষয়ে একটি আইন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিবেদনের নিয়মগুলি বিবেচনা করার পর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে ধর্মান্তর সম্পর্কিত আইনের নিয়মগুলি ঠিক করা হবে। সেই অনুযায়ী, এখন এই প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

কঠোর বিধান: জোর করে ধর্মান্তরের মামলা দায়ের করা হলে অভিযুক্তের জামিন পাওয়া কঠিন হবে। এই অপরাধকে জামিন অযোগ্য করা হয়েছে।

সংবিধানের ভিত্তি: আইনি দিকগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ এবং সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের উল্লেখের পরে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সুরক্ষা: ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা যদি তাদের নিজস্ব ধর্মে ফিরে যেতে চান তবে এই আইনের অধীনে তাদের আইনি সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদান করা হবে।

গণ ধর্মান্তর নিয়ন্ত্রণ: চাপ, জালিয়াতি বা প্রলোভনের মাধ্যমে সংঘটিত গণ ধর্মান্তরের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

