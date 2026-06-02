নতুন দল গঠনের জল্পনার মাঝে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে আন্নামালাই
তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আবহে নয়া জল্পনা আন্নামালাইকে ঘিরে ৷ এদিন নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷
Published : June 2, 2026 at 6:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 জুন: নতুন দল গড়ার জল্পনা আরও উসকে নয়াদিল্লিতে 'শাহী দরবার'-এ তামিলনাড়ুর নেতা কে আন্নামালাই ৷ মঙ্গলবার রাজধানীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷ এছাড়া দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ বিজেপি নেতা বিএল সন্তোষের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি ৷ কয়েকটি সূত্রের দাবি, বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীনের সঙ্গে দেখা করে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস আন্নামালাই ৷ কিন্তু সরকারি সূত্রে এমন কোনও তথ্য নিশ্চিত করে জানা যায়নি ৷
সূত্রের খবর, তামিলনাড়ু বিজেপির নেতা কে আন্নামালাই দল ছাড়তে পারেন এবং নিজের নতুন দলের সূচনা করবেন খুব শীঘ্রই ৷ এদিন অমিত শাহের সঙ্গে তিনি প্রায় 30 ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন ৷ কিন্তু, তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে, সেই বিষয়ে কোনও কথা জানা যায়নি ৷ এমনকী তামিল নেতা নিজেও সাংবাদিকদের কাছে কিছু বলতে চাননি ৷ দলের একটি সূত্র বলেছেন, "তিনি পদত্যাগ করেননি ৷"
গত বছরের এপ্রিলে আন্নামালাইকে সরিয়ে নাইনার নগেন্দ্রনকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি করে ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ এই পদক্ষেপের পরই 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এআইএডিএমকে'র সঙ্গে জোট বেঁধে বিধানসভা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় ৷
অন্য একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, "তামিলনাড়ুর প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি কে আন্নামালাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ তিনি বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন এবং প্রবীণ নেতা বিএল সন্তোষের সঙ্গেও দেখা করেছেন ৷ তিনি দল থেকে ইস্তফা দেওয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন ৷ যদিও কে আন্নামালাই এখনও ইস্তফাপত্র জমা দেননি ৷ আজ রাতে বিজেপির সভাপতি নিতিন নবীন এবং কে আন্নামালাই হয়তো এই বিষয়ে আবারও আলোচনায় বসতে পারেন ৷ আগামিকাল অথবা তারপরের দিন আন্নামালাই তামিলনাড়ুতে একটি সাংবাদিক বৈঠক করবেন ৷"
এর আগে গতকালই আন্নামালাই সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, "অপেক্ষা করুন ৷ আর দু'দিনের মধ্যেই খবর পাবেন ৷" আগামী 4 তারিখ কে আন্নামালাইয়ের জন্মদিন ৷ তার আগে চেন্নাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে সার দিয়ে 'আমাদের নেতা, আমাদের নেতৃত্ব দিন' লেখা পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে ৷ সম্প্রতি নবম শ্রেণিতে সিবিএসই'র তিনটি ভাষা কার্যকর করার বিরোধিতা করেন আন্নামালাই ৷ এই নোটিশ প্রত্যাহার করার দাবি জানান ৷
গত 23 এপ্রিল তামিলনাড়ুতে 234টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ গত 4 মে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয় ৷ থালাপতি বিজয়ের টিভিকে জয়ী হয়েছে 108টি আসনে ৷ ডিএমকে-কংগ্রেস জোটের ডিএমকে 59, কংগ্রেস 5টি আসন পেয়েছে ৷ এছাড়া ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল), সিপিআই, সিপিআই(এম), এবং ভিসিকে- প্রত্যেকে 2টি করে আসন এবং ডিএমডিকে একটি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ এআইএডিএমকে জোটের এআইডিএমকে 47টি, পিএমকে 4টি আসন, বিজেপি এবং এএমএমকে 1টি করে আসন দখল করতে পেরেছে ৷ এই ভোটে টিভিকে 34.92 শতাংশ, ডিএমকে 24.19 শতাংশ, এআইডিএমকে 21.21 শতাংশ ভোট পেয়েছে ৷
এরপর কংগ্রেস, ভিসিকে-র সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গড়েছেন অভিনেতা রাজনৈতিক নেতা বিজয় ৷ গত 10 মে তিনি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন ৷ অভিনেতা বিজয়ের টিভিকের জয় দক্ষিণী রাজ্যের ডিএমকে ও এআইডিএমকে-র এই বাইনারি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে ৷