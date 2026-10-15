অঙ্কিতা খুনের তদন্তে নাম জড়িয়েছে, প্রভাবশালীকে রাজ্যপাল পদে বসানোর বিরোধিতায় পরিবার

অঙ্কিতা খুনের তদন্তে নাম জড়িয়েছে, প্রভাবশালীকে রাজ্যপাল পদে বসানোর বিরোধিতায় পরিবার
Ankita Bhandari Murder Case: রাহুল-প্রি়য়াঙ্কার মতো কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধী দলের বেশ কয়েকজন নেতা এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন ।
Published : October 15, 2026 at 12:39 AM IST
নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর : উত্তরাখণ্ডের তরুণী অঙ্কিতা ভান্ডারির রহস্য-মৃত্যু ঘিরে আরও একবার উত্তাল রাজধানী দিল্লি । ন্যায় বিচারের দাবিতে বুবধার ইন্ডিয়া গেটের বাইরে অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু করেছে অঙ্কিতার পরিবার । যোগ দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে শুরু প্রি়য়াঙ্কা গান্ধি-সহ কংগ্রেসের বহু নেতা-কর্মী । সামিল হয়েছেন ইন্ডিয়া শিবিরের কয়েকটি দলের প্রতিনিধিরাও ।
চার বছর আগে 2022 সালে সেপ্টেম্বর মাসে ঋষিকেশের একটি রিসর্টের কর্মী অঙ্কিতার মৃত্যু হয়। ঘটনায় গ্রেফতার হয় রিসর্টের তিন মালি । তাদের আজীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে নিম্ন আদালত । এই ঘটনায় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির নামও জড়ায় । তবে তিনি কে তা প্রকাশ্যে আনা হয়নি। এবার সেই ভিআইপিকেই নাকি উত্তরপূর্ব ভারতের কোনও একটি রাজ্যের রাজ্যপাল করা হয়েছে । সিবিআই তদন্ত শেষ করার আগে এমন নিয়োগ কী করে হতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অঙ্কিতার পরিবার । রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁদের অনুরোধ অবিলম্বে ওই নিয়োগ বাতিল করা হোক ।
এই দাবিকে সামনে রেখেই বিক্ষোভ শুরু করেছে পরিবার । অঙ্কিতার বাবা বীরেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা এএনআই । তিনি বলেন, "রাষ্ট্রপতির কাছে আমার অনুরোধ- সিবিআই তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এ ধরনের নিয়োগ যেন না করা হয় । যে নিয়োগ হয়ে গিয়েছে সেটিও অবিলম্বে বাতিল করুন রাষ্ট্রপতি । " তিনি আরও জানান, রাজ্যপাল হিসেবে ওই ভিআইপির নিযুক্ত হওয়ার কথা শুনে ভেঙে পড়েন অঙ্কিতার মা সোনি । যেদিন এ কথা তিনি জানতে পারেন সেই রাতে তাঁর ঘুম আসেনি । সোনিও জানান, এমনটা যে হতে পারে তা তাঁদের মাথাতেই আসেনি ।
চার বছর আগের ঘটনা হলেও চলতি বছরের শুরুতেও ঘটনার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যায় । তার আগে উত্তরাখণ্ড পুলিশের বিশেষ তদন্ততকারী দলও তদন্ত করে । মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামী জানান, অঙ্কিতার মৃত্যুর তদন্ত করবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা । সেই তখন থেকেই এই ভিআইপির কথা উঠে আসে । তবে তাঁর পরিচয় আজও প্রকাশ্যে আসেনি ।
এদিকে, ঘটনার পর থেকে অঙ্কিতার পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন রাহুল । এর আগে অগস্ট মাসেও অঙ্কিতার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাহুলের । এবার তাঁদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিলেন কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া ব্লকের বিভিন্ন নেতা ।