আক্রান্তদেরই কণ্ঠরোধ করে এই সরকার ! অঙ্কিতার বাবা-মাকে আটক করায় তীব্র প্রতিক্রিয়া রাহুলের

আক্রান্তদেরই কণ্ঠরোধ করে এই সরকার ! অঙ্কিতার বাবা-মাকে আটক করায় তীব্র প্রতিক্রিয়া রাহুলের
Ankita Bhandari case: অঙ্কিতার বাবা-মায়ের আটক হওয়ার খবরে সরব হয় বিরোধী রাজনৈতিক মহল ৷ কয়েক ঘণ্টা পরে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁদের ৷
Published : October 15, 2026 at 1:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর: মেয়ের খুনের বিচার চেয়ে ইন্ডিয়া গেটের বাইরে বসে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন অঙ্কিতা ভান্ডারির বাবা-মা ৷ দিল্লি পুলিশ তাঁদেরই আটক করে ৷ পুলিশ হেফাজতে রেখে কয়েক ঘণ্টা পরে অবশ্য তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয় ৷
কিন্তু অঙ্কিতার বাবা-মায়ের আটক হওয়ার খবরে বিরোধী রাজনৈতিক মহলে নতুন করে তীব্র হয়েছে প্রতিবাদের স্বর ৷ সমাজমাধ্যমে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর বক্তব্য, এই সরকারের স্বভাবই হল আক্রান্তদের স্বর রুদ্ধ করা এবং যাঁরা প্রশ্ন করছেন তাঁদের সরিয়ে দেওয়া ৷
सुबह के 4 बजे। जब दुनिया सो रही थी, तब अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत में ले लिया गया। उनका गुनाह? वे इंडिया गेट पर चुपचाप बैठे थे - बोझिल कंधों के साथ, बिना किसी हंगामे के और सिर्फ़ इतना माँग रहे थे कि CBI जाँच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल न बनाया जाए। कल मैं और प्रियंका इन माता-पिता से मिले थे। जिस जाँच का नतीजा आया नहीं, उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ-बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया। इस सरकार की पहचान यही है: पीड़ितों की आवाज़ दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो। पर न्याय की लड़ाई न दबेगी, न रुकेगी। कांग्रेस अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी है, और खड़ी रहेगी - जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। #JusticeForAnkitaBhandari— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 15, 2026
বুধবার সকালে ইন্ডিয়া গেটের কাছে বসে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন অঙ্কিতার বাবা-মা এবং আরও কিছু আন্দোলনকারী ৷ লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়ঙ্কা গান্ধি অঙ্কিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন প্রতিবাদ অবস্থানে ৷ ভোর চারটে নাগাদ পুলিশ হঠাৎই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অঙ্কিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে আরও কয়েক জন বিক্ষোভকারীকে আটক করে ৷ সেই সময় বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি এবং অন্য আন্দোলনকারীরা ঘটনাস্থলেই ছিলেন ৷
অঙ্কিতা ভান্ডারির বাবা-মাকে পুলিশ আটক করায় মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন রাহুল ৷ সোশাল মিডিয়া X-এ তিনি লিখেছেন, "ভোর চারটে সময় সবাই ঘুমোচ্ছে ৷ তখন অঙ্কিতা ভাণ্ডারির বাবা-মাকে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে ৷ ওঁদের অপরাধ ? ইন্ডিয়া গেটের বাইরে ওঁরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান-বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন ৷ কোনও উত্তেজনা ছড়ানো হয়নি ৷ অঙ্কিতার বাবা-মা শুধু চাইছেন, সিবিআই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুষ্যন্ত কুমার গৌতমকে সিকিমের রাজ্যপাল নিয়োগ করা যাবে না ৷ গতকাল অঙ্কিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেছি আমি আর প্রিয়ঙ্কা ৷ তদন্তের ফল সামনে আসার আগেই নিয়োগ হয়ে গেল দ্রুত ৷ বাবা-মা তাই নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বলে তাঁদের ভোররাতে গ্রেফতার করা হল ৷ এটাই এই সরকারের স্বভাব ৷ আক্রান্তদের স্বর রুদ্ধ করা এবং যাঁরা প্রশ্ন করছেন তাঁদের সরিয়ে দেওয়া ৷ বিচারের দাবি এভাবে চেপে দেওয়া যাবে না ৷ "
অঙ্কিতা ভান্ডারির বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে পুলিশি তৎপরতায় ক্ষেপে ওঠেন অন্য বিক্ষোভকারীরাও ৷ সমাজকর্মী যোগিতা ভায়ানা এবং অন্য বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, অঙ্কিতা খুনের মামলায় যত রকমের রাজনৈতিক নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তার বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ অঙ্কিতার বাবা বীরেন্দ্র সিং সরকারের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তাঁদের দাবি মেনে নেওয়া না হলে সারা দেশের মানুষ পথে নামবেন প্রতিবাদ করতে ৷ অঙ্কিতার মায়ের বক্তব্য, তাঁদের দাবি মানা না হলে তাঁরা প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন ৷ আর তাঁদের শান্তিপূর্ণ পথে প্রতিবাদ জানাতে না দেওয়া হলে তাঁরা বাড়িতেই অনশন শুরু করবেন ৷
কংগ্রেস-সহ বেশ কয়েকটি বিরোধী দল অঙ্কিতার বাবা-মাকে আটক করার ঘটনার কড়া নিন্দা করেছেন ৷ কংগ্রেস নেতাদের মতে, ভোরবেলায় পুলিশি সক্রিয়তা অগণতান্ত্রিক এবং বর্বরতার সমান ৷ মেয়ের জন্য বিচার চাইতে আসা এক বাবা-মায়ের প্রতি এই আচরণ লজ্জাজনক ৷ এই দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে এই ঘটনায় ৷
অঙ্কিতা ভাণ্ডারির রহস্য-মৃত্যু নিয়ে কয়েক দিন ধরেই উত্তাল রাজধানী ৷ চার বছর আগে 2022 সালে সেপ্টেম্বর মাসে ঋষিকেশের একটি রিসর্টের কর্মী অঙ্কিতার মৃত্যু হয়। ঘটনায় গ্রেফতার হয় রিসর্টের তিন মালিক । তাদের আজীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে নিম্ন আদালত । এই ঘটনায় প্রভাবশালী ব্যক্তির নামও জড়ায় । তবে তিনি কে, তখন প্রকাশ্যে আনা হয়নি। সেই 'ভিআইপি' অর্থাৎ দুষ্যন্ত কুমার গৌতমকে সিকিমের রাজ্যপাল করা হয়েছে । সিবিআই তদন্ত শেষ করার আগে এমন নিয়োগ কী করে হতে পারে, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে অঙ্কিতার পরিবার । রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁদের অনুরোধ অবিলম্বে ওই নিয়োগ বাতিল করা হোক ।