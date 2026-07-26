নিট-এর কারণে প্রথম প্রাণ হারান অনিতা, সিজেপি'র আন্দোলনে তাঁর দাবির কি সমাধান মিলল
মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষার বিরোধিতার প্রধান মুখ ছিলেন অনিতা ৷ নিট-এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের নানাবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন তিনি ।
Published : July 26, 2026 at 6:19 PM IST
চেন্নাই, 26 জুলাই: নিট-এর মতো পরীক্ষায় অনিয়ম রোধ করতে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন নতুন বিল আনছে । নিট বিরোধী আন্দোলনে গর্জে উঠেছে দিল্লির রাজপথ ৷ গত কয়েকদিন ধরে সেখানে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন 'ককরোচ জনতা পার্টি'র (সিজেপি) ডাকে দেশের নানা প্রান্তের ছাত্র-ছাত্রীরা ৷ কিন্তু জানেন কী, প্রায় নয় বছর আগে নিজের জীবন দিয়ে এই আন্দোলনের বীজ বপন করে দিয়ে গিয়েছিলেন এস অনিতা ৷
তিনি সুপ্রিম কোর্টের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ করে আমার মতো যারা দরিদ্র ও সাধারণ বাড়ি থেকে এসেছে, নিট তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন একটি চ্যালেঞ্জ ।" আর অনিতার সেই বক্তব্যের নয় বছর পর নিট বিরোধী আন্দোলন আবারও জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে । চেনেন মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষার বিরোধিতার প্রধান মুখ হয়ে ওঠা অনিতাকে ?
কে ছিলেন অনিতা ?
তামিলনাড়ুর অন্যতম অনগ্রসর জেলা আরিয়ালুরের এক প্রত্যন্ত গ্রাম কুঝুমুরে জন্ম হয় এস অনিতার ৷ 2017 সালে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় 1200-এর মধ্যে 1176 নম্বর পেয়েছিলেন তিনি । তাঁর ভাই মণিরত্নম জানান, ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা ছাড়া কুঁড়েঘরে বেড়ে ওঠা কোনও শিশুর পক্ষে এত ভালো ফলাফল করা সত্যিই এক বিশাল কৃতিত্ব ছিল । নিটের অনিয়মের বিরুদ্ধে আয়োজিত প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিতে দিল্লিতে এসেছিলেন তিনি ৷ 'ইটিভি ভারত'-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় মণিরত্নম বলছিলেন, "অনিতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ডাক্তার হওয়া এবং নিজের পরিবার ও গ্রামের অবস্থার উন্নতি ঘটানো ।"
রাজ্য বোর্ডের পরীক্ষায় অনিতা যে নম্বর পেয়েছিলেন, তা ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল । কিন্তু নিট প্রবেশিকা পরীক্ষায় 720-এর মধ্যে মাত্র 86 নম্বর পাওয়ায় ডাক্তার হওয়ার সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তাঁর । অনিতার মতে, দরিদ্র ও গ্রাম থেকে উঠে আসা শিক্ষার্থীদের তুলনায় ব্যয়বহুল কোচিংয়ে পাঠরত পড়ুয়ারা বাড়তি সুবিধা পায় ।
তারপরেই 2017 সালের 1 সেপ্টেম্বর অনিতা নিজের জীবন শেষ করে দেন । তাঁর মৃত্যু তামিলনাড়ু জুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদের জন্ম দেয় এবং তাঁকে নিট বিরোধী আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত করে । অভিনেতা সি জোসেফ বিজয়, যিনি বর্তমানে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী, অনিতার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ।
ছাত্রদের মনে রয়েছেন অনিতা
নয় বছর পর দিল্লির তরুণ আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনিতা কতটা পরিচিত তা দেখে তাঁর ভাই অবাক হয়েছিলেন । মণিরত্নম বলেন, "দিল্লিতে গিয়ে ভেবেছিলাম আমার বোন সম্পর্কে হয়তো তারা খুব একটা জানে না । কিন্তু অধিকাংশ আন্দোলনকারীই তাঁকে চেনে । যখন তারা অনিতার কথা বলছিল এবং তাঁকে সেই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছিল যিনি সবার আগে রাস্তায় নেমেছিলেন ও নিট-এর বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করেছিলেন, তখন আমার চোখে জল চলে এসেছিল । আমি গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম যে, অনিতার সেই লড়াই বৃথা যায়নি ।"
তবে মণিরত্নমের কথায়, কেবল নিটে অনিয়ম দূর করলেই চলবে না, বরং নিট ব্যবস্থাটিকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো প্রয়োজন । 'ককরোচ জনতা পার্টি' দাবি, তাদের আন্দোলনের সময় উত্থাপিত তিনটি প্রধান দাবি সরকার মেনে নিয়েছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে নিট বাতিলের কারণে যেসব পরিবার তাদের সন্তানকে হারিয়েছে, তাদের এক কোটি টাকা করে আর্থিক সাহায্য করতে হবে । মণিরত্নম ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের বিষয়টিকে নিট ব্যবস্থা বাতিলের বৃহত্তর লক্ষ্যের পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছেন ।
শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তনের দাবি
তামিলনাড়ুর শাসকদল 'তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম' (TVK)-ও নিট-এর প্রতি তাদের বিরোধিতার কথা জানিয়েছে । স্কুল শিক্ষামন্ত্রী এ রাজমোহন নিটকে আইনত বাতিলের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং শিক্ষাকে পুনরায় 'রাজ্য তালিকা'-র (State List) অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলেছেন । DMK-র সংসদীয় দলের নেত্রী কানিমোজিও শিক্ষাব্যবস্থাকে রাজ্যগুলোর হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার এবং উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে রাজ্যগুলোর সাংবিধানিক অধিকারকে সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন ।
তবে অনিতার মৃত্যুর নয় বছর পরেও মূল প্রশ্নটি একই রয়ে গিয়েছে ৷ অনিয়ম সংশোধনই কি যথেষ্ট, নাকি নিট ব্যবস্থাটিকেই নতুন করে বিবেচনা করা প্রয়োজন? তাঁর পরিবার এবং যারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের কাছে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি হয়তো কিছুটা আশার আলো নিয়ে এসেছে । কিন্তু অনিতার সেই মূল দাবি, দরিদ্র ও গ্রাম থেকে উঠে আসা শিক্ষার্থীদেরও ডাক্তার হওয়ার সমান সুযোগ থাকা উচিত-তা ভারতের চলমান নিট বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়ে গিয়েছে ।