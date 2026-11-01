ETV Bharat / bharat

স্কুলে ক্লাসরুমে বৈদ্যুতিক করাতের কোপ কাকার ! ডান হাত কেটে বাদ দিলেও স্থিতিশীল ছাত্রী

Andhra School Attack: জখম মেয়েটিকে যথাযথ চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুর বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্ত কাকাকে ৷

Andhra School Chainsaw Attack
হামলার সময় ব্যবহার করা হয়েছিল এই করাত ৷ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2026 at 11:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

অমরাবতী, 1 নভেম্বর: সরকারি স্কুলের মধ্যে ঢুকে হঠাৎ দশম শ্রেণির ছাত্রীর উপর করাত নিয়ে চড়াও হয়েছিলেন কাকা ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলায় ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে ৷ জখম মেয়েটিকে যথাযথ চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুর বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷

ডান হাত কেটে বাদ দেওয়া হলেও আপাতত তার অবস্থা স্থিতিশীল ৷ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্ত কাকাকে ৷ কেন এভাবে ভাইঝিকে আক্রমণ করলেন তিনি, জানার চেষ্টা চলছে ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে অনন্তপুরের রাপতাড়ু এলাকার জেলা পরিষদ হাইস্কুলে এসে হঠাৎই ভাইঝির ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েন তার কাকা ৷ হাতে ছিল বৈদ্যুতিক করাত ৷ ক্লাসরুমে কাকার আচমকা উপস্থিতিতে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই করাত নিয়ে ভাইঝিকে আক্রমণ করেন 21 বছর বয়সি কাকা ৷ গুরুতর জখম হয় মেয়েটি, তাকে বাঁচাতে গিয়ে আঘাত পেয়েছে আরও এক সহপাঠী ৷

অন্ধ্রপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্য কুমার যাদব জানিয়েছেন, গুরুতর জখম ছাত্রীকে প্রথমে অনন্তপুর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসকেরা তার অস্ত্রোপচার করেন ৷ বিপন্মুক্ত না হওয়ায় দশম শ্রেণির ছাত্রীকে গ্রিন করিডর করে মেডিক্যাল টিম-এর সঙ্গে পাঠানো হয় বেঙ্গালুরুর বেসরকারি হাসপাতালে ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, মেয়েটির দেহে বেশ কয়েকটি গুরুতর আঘাত রয়েছে ৷ তার ডান হাত কেটে বাদ দিতে হয়েছে, গলা ও মুখেও রয়েছে গভীর ক্ষত ৷ খুলি এবং হাড়েও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে ৷ ক্ষতি হয়েছে রক্তনালিরও ৷ দুই কাঁধেও গুরুতর আঘাত পেয়েছে সে ৷ সার্ভাইকাল স্পাইনে ফ্র্যাকচার হয়েছে ৷

অন্ধ্র সরকারের আর এক মন্ত্রী নর লোকেশ জানান, গুরুতর আহত মেয়েটিকে স্থানান্তরিত করার আগে তাকে 10 বোতল রক্ত দিতে হয়েছে ৷ কারণ, তার আগে ওই মারাত্মক আঘাতে শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল প্রচুর রক্ত ৷ রক্তপাত বন্ধ করতে দ্রুত অস্ত্রোপচার করা হয় ৷ মেয়েটির বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়েই রাজ্য সরকার তাকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর এবং বেঙ্গালুরু পুলিশ ওই ছাত্রীকে দ্রুত বেসরকারি হাসপাতালে পৌঁছতে সাহায্য করে ৷ মেয়েটির বাবা-মাকে জানানো হয়েছে, গুরুতর জখম ছাত্রীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার ৷

মারাত্মকভাবে জখম হলেও মেয়েটির মনের জোর দেখে বিস্মিত মন্ত্রী ৷ তিনি জানিয়েছেন, এত আঘাত সহ্য করেও মেয়েটি সম্পূর্ণ সচেতন ছিল ৷ তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় কেমন আছে, এক হাতে থাম্বস আপ দেখিয়েছে ৷ যারা টানা মেয়েটিকে নজরে রেখে যত্ন করেছেন, সেই চিকিৎসক দল, সরকারি আধিকারিক, পুলিশ-সহ সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছেন মন্ত্রী ৷ শিক্ষাক্ষেত্রে এমন ঘটনায় সকলেই স্তম্ভিত এবং ব্যথিত বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুও মেয়েটির স্বাস্থ্যের খোঁজ রাখছেন বলে জানিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি অভিযুক্তের কড়া শাস্তি নিশ্চিত করতে বলেছেন পুলিশকে ৷

দ্বিতীয় যে ছাত্রী বান্ধবীকে বাঁচাতে গিয়েছিল, আঘাত পেয়েছে সে ৷ তার গোড়ালির বিভিন্ন অংশে কেটে গিয়েছে এবং একটি জায়গায় ফ্র্যাকচার হয়েছে ৷ তারও চিকিৎসা চলছে এখন ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সাহসিকতার পুরস্কারের জন্য দ্বিতীয় মেয়েটির নাম প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠানো হবে ৷

TAGGED:

ANDHRA SCHOOL CHAINSAW ATTACK
GIRL STUDENT SAFETY
গুরুতর জখম ক্লাস টেনের পড়ুয়া
অন্ধ্রপ্রদেশের স্কুলে করাত হামলা
MAIN ACCUSED ARRESTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.