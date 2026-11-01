স্কুলে ক্লাসরুমে বৈদ্যুতিক করাতের কোপ কাকার ! ডান হাত কেটে বাদ দিলেও স্থিতিশীল ছাত্রী
Andhra School Attack: জখম মেয়েটিকে যথাযথ চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুর বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্ত কাকাকে ৷
Published : November 1, 2026 at 11:07 AM IST
অমরাবতী, 1 নভেম্বর: সরকারি স্কুলের মধ্যে ঢুকে হঠাৎ দশম শ্রেণির ছাত্রীর উপর করাত নিয়ে চড়াও হয়েছিলেন কাকা ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলায় ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে ৷ জখম মেয়েটিকে যথাযথ চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুর বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷
ডান হাত কেটে বাদ দেওয়া হলেও আপাতত তার অবস্থা স্থিতিশীল ৷ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্ত কাকাকে ৷ কেন এভাবে ভাইঝিকে আক্রমণ করলেন তিনি, জানার চেষ্টা চলছে ৷
Update from Manipal Hospital, Bengaluru: The medical team stabilised the condition with blood transfusions and supportive treatment. Doctors have successfully controlled the major bleeding in the OT. The child's BP is now being maintained. Our sincere appreciation to all the doctors, medical teams and officials who worked tirelessly in coordinating the emergency care. The child continues to receive close medical attention. We remain hopeful for a full recovery.— Lokesh Nara (@naralokesh) October 31, 2026
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে অনন্তপুরের রাপতাড়ু এলাকার জেলা পরিষদ হাইস্কুলে এসে হঠাৎই ভাইঝির ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েন তার কাকা ৷ হাতে ছিল বৈদ্যুতিক করাত ৷ ক্লাসরুমে কাকার আচমকা উপস্থিতিতে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই করাত নিয়ে ভাইঝিকে আক্রমণ করেন 21 বছর বয়সি কাকা ৷ গুরুতর জখম হয় মেয়েটি, তাকে বাঁচাতে গিয়ে আঘাত পেয়েছে আরও এক সহপাঠী ৷
অন্ধ্রপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্য কুমার যাদব জানিয়েছেন, গুরুতর জখম ছাত্রীকে প্রথমে অনন্তপুর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসকেরা তার অস্ত্রোপচার করেন ৷ বিপন্মুক্ত না হওয়ায় দশম শ্রেণির ছাত্রীকে গ্রিন করিডর করে মেডিক্যাল টিম-এর সঙ্গে পাঠানো হয় বেঙ্গালুরুর বেসরকারি হাসপাতালে ৷
Update: The girl child who was attacked this morning at Raptadu has been shifted to Bengaluru Manipal Hospital for top-tier treatment. I am personally in touch with the hospital authorities. Heartfelt thanks to the Karnataka Government and Hon'ble CM Sri @dkshivakumar Garu for accepting our request and setting up a Green Channel for swift transfer. Ensuring the girl child gets the best medical care remains our utmost priority.— Lokesh Nara (@naralokesh) October 31, 2026
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, মেয়েটির দেহে বেশ কয়েকটি গুরুতর আঘাত রয়েছে ৷ তার ডান হাত কেটে বাদ দিতে হয়েছে, গলা ও মুখেও রয়েছে গভীর ক্ষত ৷ খুলি এবং হাড়েও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে ৷ ক্ষতি হয়েছে রক্তনালিরও ৷ দুই কাঁধেও গুরুতর আঘাত পেয়েছে সে ৷ সার্ভাইকাল স্পাইনে ফ্র্যাকচার হয়েছে ৷
অন্ধ্র সরকারের আর এক মন্ত্রী নর লোকেশ জানান, গুরুতর আহত মেয়েটিকে স্থানান্তরিত করার আগে তাকে 10 বোতল রক্ত দিতে হয়েছে ৷ কারণ, তার আগে ওই মারাত্মক আঘাতে শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল প্রচুর রক্ত ৷ রক্তপাত বন্ধ করতে দ্রুত অস্ত্রোপচার করা হয় ৷ মেয়েটির বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়েই রাজ্য সরকার তাকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর এবং বেঙ্গালুরু পুলিশ ওই ছাত্রীকে দ্রুত বেসরকারি হাসপাতালে পৌঁছতে সাহায্য করে ৷ মেয়েটির বাবা-মাকে জানানো হয়েছে, গুরুতর জখম ছাত্রীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার ৷
I am deeply anguished and shocked by the brutal attack on a Class 10 student inside her school in Rapthadu, Anantapur district. Such an inhuman act against a young girl in a place meant for learning and safety is utterly reprehensible. Hon'ble CM @ncbn Garu has directed the police to take swift and stringent action against the perpetrator and ensure he is brought to justice. The safety and dignity of every girl and woman are paramount. Such acts of brutality will not be tolerated.— Lokesh Nara (@naralokesh) October 31, 2026
মারাত্মকভাবে জখম হলেও মেয়েটির মনের জোর দেখে বিস্মিত মন্ত্রী ৷ তিনি জানিয়েছেন, এত আঘাত সহ্য করেও মেয়েটি সম্পূর্ণ সচেতন ছিল ৷ তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় কেমন আছে, এক হাতে থাম্বস আপ দেখিয়েছে ৷ যারা টানা মেয়েটিকে নজরে রেখে যত্ন করেছেন, সেই চিকিৎসক দল, সরকারি আধিকারিক, পুলিশ-সহ সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছেন মন্ত্রী ৷ শিক্ষাক্ষেত্রে এমন ঘটনায় সকলেই স্তম্ভিত এবং ব্যথিত বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুও মেয়েটির স্বাস্থ্যের খোঁজ রাখছেন বলে জানিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি অভিযুক্তের কড়া শাস্তি নিশ্চিত করতে বলেছেন পুলিশকে ৷
দ্বিতীয় যে ছাত্রী বান্ধবীকে বাঁচাতে গিয়েছিল, আঘাত পেয়েছে সে ৷ তার গোড়ালির বিভিন্ন অংশে কেটে গিয়েছে এবং একটি জায়গায় ফ্র্যাকচার হয়েছে ৷ তারও চিকিৎসা চলছে এখন ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সাহসিকতার পুরস্কারের জন্য দ্বিতীয় মেয়েটির নাম প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠানো হবে ৷