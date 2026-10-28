পাকিস্তানি এজেন্টের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ ওটিপি পাচার ! পুলিশের জালে দুই যুবক
OTP To Pakistan Agents : ভারতীয় মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য পাকিস্তানি এজেন্টদের কাছে ওটিপি পাঠানো এবং বিনিময়ে অর্থ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার দু'জন ৷
Published : October 28, 2026 at 9:40 AM IST
মোতিহারি, 28 অক্টোবর: ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার রক্সৌল থানা এলাকায় পাকিস্তানি এজেন্টদের সঙ্গে যুক্ত একটি সন্দেহজনক নেটওয়ার্কের হদিস মিলল। ভারতীয় মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য পাকিস্তানি এজেন্টদের কাছে ওটিপি (OTP) পাঠানো এবং তার বিনিময়ে অর্থ নেওয়ার অভিযোগে পুলিশ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে।
ধৃতদের নাম আদিত্য পান্ডে ও রাজা কুমার। আদিত্য রক্সৌলের নাগ রোডের এবং রাজা মধুবনী জেলার হারলাখি থানা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে দু'টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।
বিজয়ওয়াড়া পুলিশের সূত্র ধরে সাফল্য
তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 25 অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া পুলিশ একটি মামলার তদন্ত চলাকালীন রক্সৌল থানাকে এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়। অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ জানায়, রক্সৌল বাজার এলাকার কয়েকজন ভারতীয় মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ওটিপি পাকিস্তানি এজেন্টদের কাছে পাঠাচ্ছেন। আর এই দেশবিরোধী কাজের বিনিময়ে ওই যুবকদের মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হত।
তদন্তকারীদের অনুমান, পাকিস্তানি এজেন্টরা এই ওটিপিগুলি ব্যবহার করে ভারতীয় মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট তৈরি করছিল। পরবর্তীতে এই ভুয়ো অ্যাকাউন্টগুলি ভারতবিরোধী গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতামূলক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল বলেও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।
যৌথ বাহিনীর ঝটিকা অভিযান
বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তথ্য যাচাই ও অ্যাকশন নেওয়ার জন্য বিজয়ওয়াড়া পুলিশ এবং রক্সৌল থানার যৌথ দল গঠন করা হয়। এরপর সেই বিশেষ দল রক্সৌল থানা এলাকার বিভিন্ন গোপন আস্তানায় ঝটিকা অভিযান চালায়। সেখান থেকেই এই দুই সন্দেহভাজনকে আটক করে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি চালানো হয়।
তল্লাশি চলাকালীন আদিত্য ও রাজার কাছ থেকে দু'টি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই মোবাইল ফোনগুলি পরীক্ষা করতেই পাকিস্তানি এজেন্টদের কাছে ওটিপি পাঠানোর অকাট্য তথ্য মিলেছে। পাশাপাশি, ওটিপি দেওয়ার বিনিময়ে আর্থিক লেনদেনের ডিজিটাল প্রমাণও উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা।
তদন্তে পুলিশ
রক্সৌলের ডিএসপি মণীশ কুমার আনন্দ জানিয়েছেন, অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া পুলিশের দেওয়া গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রক্সৌল থানা ও বিজয়ওয়াড়া পুলিশের যৌথ দল অভিযান চালায়। আদিত্য পাণ্ডে ও রাজা কুমার নামে দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার এবং তাদের থেকে দুটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে পাকিস্তানি এজেন্টদের কাছে ওটিপি পাঠানো ও অর্থ লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে।
আপাতত এই মামলায় পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া পুলিশ। ভারতীয় মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খোলার এই আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কটি কতদিন ধরে সক্রিয় ছিল এবং এর পিছনে আর কোন কোন রাঘববোয়াল জড়িয়ে রয়েছে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি, এই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করে দেশের কী কী গোপন তথ্য পাচার করা হয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।