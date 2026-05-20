অস্থির পৃথিবীকে শান্তির দিশা দেখাচ্ছেন, আর্ট অফ লিভিংয়ের অনুষ্ঠানে শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের প্রশংসায় চন্দ্রবাবু

অস্থির পৃথিবীকে শান্তির দিশা দেখাচ্ছেন, আর্ট অফ লিভিংয়ের অনুষ্ঠানে শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের প্রশংসায় চন্দ্রবাবু
শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের তৈরি এই সংস্থা 45 বছর পূর্ণ করেছে এবছর ৷ এই বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণ করে রাখতে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷
Published : May 20, 2026 at 10:29 PM IST
বেঙ্গালুরু, 20 মে: আগামিদিনের শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে অমরাবতী ৷ আর্ট অফ লিভিংয়ের 45 বছর উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু ৷
আর্ট অফ লিভিং ৷ শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের তৈরি এই সংস্থা 45 বছর পূর্ণ করেছে এবছর ৷ তাছাজ়া 2026 সালেই জীবনের 70তম বসন্ত পেরিয়ে এসেছেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর ৷ এই বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণ করে রাখতে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল আগেই ৷ বুধবার এই উপলক্ষ্যে বেঙ্গালুরুতে বিশেষ সৎসঙ্গের আয়োজন হল ৷ শহরের উদয়পুরা এলাকায় আর্ট অফ লিভিং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এই অনুষ্ঠানটি হল ৷
এমাসের 10 তারিখ থেকে শুরু হওয়া প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগামী 26 তারিখ পর্যন্ত এই উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর আধ্যত্মিকবাদের প্রচারক এবং শান্তির বার্তাবাহক ৷ তিনি এক চিন্তামুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত সমাজের স্বুপ্ন দেখেন ৷ একযোগে 182টি দেশে অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে ৷
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের থেকে আশীর্বাদ নেন মুখ্যমন্ত্রী নাইডু ৷ পরে সভা থেকে তিনি বলেন, "আজ পৃথিবীর দিকে দিকে যুদ্ধ চলছে ৷ এই অস্থিরতার মধ্যে থেকে গুরুজি এক স্বাস্থ্যকর সমাজ ও দেশ নির্মাণ করতে চান ৷ তিনি বেশ কয়েক দশক ধরে এই কাজের সঙ্গে জড়িত ৷ আমারও মনে হয় আমাদের এমন এক সমাজ নির্মাণ করা দরকার যেখানে হতাশা থাকবে না ৷ গ্লানি থাকবে না ৷ আর সেই উদ্দেশ্যে গুরুজি যা করছেন তা আমাদের সকলের কাছে গর্বের বিষয় ৷"
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আজ আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির মধ্যে বাস করছি ৷ বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার এই যুগের অন্যতম বড় সঙ্গী। আবার ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতও এখন তুঙ্গে পৌঁছেছে। যুদ্ধের কারণে তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে ৷ সামগ্রিকভাবে সকলের মানসিক স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটেছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে গুরুজি যা করছেন তার কোনও তুলনাই হয় না ৷" ভারত আগামিদিনে এক 'সুপার পাওয়ার' হয়ে উঠবে বলেও এই অনুষ্ঠান থেকে মন্তব্য করেন চন্দ্রবাবু ৷ সভা থেকেই জানিয়েদেন তাঁর সরকারের আমলে অন্ধ্রপ্রদেশের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে ৷ আগামিদিনে চোখে পড়ার মতো বদল আসবে ৷ আগামী দুনিয়ার উপযুক্ত শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে রাজধানী অমরাবতি ৷