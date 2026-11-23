ভিলেন বৃষ্টি ! বাহুবলী অনন্ত সিংয়ের মেয়ের রাজকীয় বিয়েতে ঘৌড়দৌড় নিয়ে চিন্তা
Wedding of Anant Singh's daughter: 'ছোটে সরকার' স্বভাবোচিত ভঙ্গিতে সব উদ্বেগ উড়িয়ে দিচ্ছেন ৷ প্রকাশ্যে বলছেন, অনুষ্ঠানস্থল ভেজা থাকলে মাটি-বালি ফেলে ঠিক করা হবে ৷
Published : November 23, 2026 at 2:38 PM IST
পটনা, 23 নভেম্বর: ছোটে সরকারের কপালে ভাঁজ ! দু'দিন পরেই মেয়ের বিয়ে ৷ ভিভিআইপি অতিথিদের রাজকীয় অভ্যর্থনার তোড়জোড় নিয়ে দুশ্চিন্তা তো ছিলই, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ৷ তুমুল বৃষ্টির জেরে বিয়েতে আয়োজন করা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা প্রায় ভেস্তে যাওয়ার জোগাড় ! বৃষ্টি চলতে থাকলে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা (horse race) কীভাবে হবে, তা নিয়ে বাড়ছে চিন্তা ৷
টানা দু'দিনের বৃষ্টির ফলে বিহারের বাহুবলী নেতা অনন্ত সিংয়ের মাথায় এখন যেন বাজ পড়েছে ৷ যদিও স্বভাবোচিত ভঙ্গিতে সব উদ্বেগ উড়িয়ে দিচ্ছেন অনন্ত ৷ প্রকাশ্যে এক ফোঁটাও দমে যাননি ৷ বলেছেন, "আমি লোক পাঠিয়ে সব খোঁজ নিয়েছি ৷ যেখানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হবে, সেখানে যদি জল জমে থাকে, মাটি আর বালি ফেলে সব ঠিক করে দেওয়া হবে ৷ রেস হবেই ৷" কিন্তু তলে তলে সবারই প্রশ্ন, এইভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা কি আদৌ করা সম্ভব হবে ?
ইতিমধ্যেই মোকামার বিধায়ক অনন্তর মেয়ে শিবাঙ্গীর বিয়ে যথেষ্ট শোরগোল তৈরি হয়েছে ৷ বিপুল অর্থ খরচ তো আছেই, তার সঙ্গে দেশ-বিদেশের অতিথি মিলে প্রায় চার লক্ষ মানুষের ভোজের ব্যবস্থা থাকবে বলে খবর ৷ তার মধ্যে বৃষ্টি এসে সবটাই প্রায় পণ্ড করে দেওয়ার জোগাড় ৷
বৃষ্টি-কাদায় বিবাহ-মণ্ডপের যাচ্ছেতাই দশা ৷ অকুস্থল থেকে সেই রকম ছবিই উঠে এসেছে ৷ কাদায় লেপ্টে রয়েছে চতুর্দিক ৷ লাল কার্পেট কাদাজলে ভিজে আর ময়লায় ঢেকে কালো হয়ে পড়ে রয়েছে ৷ প্যান্ডেলের সাজসজ্জা সবই নষ্ট হয়েছে কমবেশি ৷
আর ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার জায়গাটি তো কহতব্য নয় ৷ জল জমে থইথই অবস্থা ৷ এই পরিস্থিতিতে কীভাবে সম্ভব প্রতিযোগিতা ? ছোটে সরকারের সাফ জবাব, "বৃষ্টির জন্য কোনও অসুবিধা হবে না ৷ সব কিছু প্ল্যানমাফিক হবে ৷ খানাপিনা, ঘোড়দৌড় সবই চলবে ৷ তিন দিন ধরে প্যান্ডেলের কাজ করা যাচ্ছে না, এটা ঠিকই ৷ ওটা না হলেও কিছু এসে যায় না ৷ ঘৌড়দৌড় প্রতিযোগিতা হবেই হবে ৷ বিয়েও হবে ৷ হইহল্লা হবে ৷ চাঁদোয়া ভিজে গেলেও কিছু হবে না ৷"
এই বিয়ে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে অনেক দিন ধরেই আলোচনা চলছে ৷ কিন্তু বৃষ্টিতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে বাধা পড়েছে ৷ বিধায়ক বলছেন, "সবাই বিয়েতে আসবেন ৷ কিন্তু এই বৃষ্টিটা মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছে ৷ এখন বৃষ্টি থেমে গেলে সব করে নেওয়া যাবে ৷ জলে মাটি ভেজা থাকলে ঘোড়দৌড় একটু অসুবিধা হবে ৷ মাটি-বালি ফেলে আমরা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা করবই ৷"
এলাকার সবাই জানেন, বিধায়কের কাছে ঘোড়দৌড় বরাবরই খুব ভালোবাসার জায়গা ৷ অনন্ত ভালো জাতের ঘোড়া রাখেন নিজের সংগ্রহে ৷ মেয়ের বিয়েকে স্মরণীয় করে রাখতেই ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতার কথা ভেবেছেন তিনি ৷ দূরদূরান্ত থেকে লোক আসছে এই প্রতিযোগিতায় লড়তে ৷ বৃষ্টি ভিলেন সেজে তা ভেস্তে দেবে, নাকি বাহুবলী শক্তির কাছে পরাজিত হবে, সেটাই এখন দেখার !