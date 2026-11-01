আক্রান্তদের ক্ষতে নুনের ছিটে দিচ্ছেন ! শিখবিরোধী হিংসার বর্ষপূর্তিতে রাহুলকে নিশানা শাহের
Rahul Gandhis rally in delhi: শাহের অভিযোগ, যে দিন দিল্লিতে হাজার হাজার শিখকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সেই দিনই সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিরোধী জোট।
By PTI
Published : November 1, 2026 at 6:10 PM IST
চণ্ডীগড়, 1 নভেম্বর: 1984 সালের শিখবিরোধী হিংসার বর্ষপূর্তিতে দিল্লিতে কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের সভা আয়োজন নিয়ে লোকসভার বিরোধী লদলনেতা রাহুল গান্ধিকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । তাঁর কটাক্ষ, যে দিন হাজার হাজার শিখকে হত্যা করা হয়েছিল, সেই দিনই দিল্লিতে সভা করে আক্রান্তদের পরিবারের ক্ষতে নুনের ছিটে দিচ্ছেন রাহুল । রবিবার চণ্ডীগড়ে 258 কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই মন্তব্য করেন শাহ ।
দিল্লির রামলীলা ময়দানে রবিবার 'চলো দিল্লি' কর্মসূচি পালন করছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' । মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে এবং নির্বাচনী অনিয়মের প্রতিবাদে এই কর্মসূচির আয়োজন । বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে নির্বাচনী ফল প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছে । সেই প্রতিবাদ কর্মসূচির দিনক্ষণ নিয়েই কংগ্রেসকে নিশানা করেন শাহ ।
তাঁর কথায়, "1 নভেম্বর দিল্লিতে রাহুল গান্ধির সভা 1984 সালের শিখবিরোধী হিংসার শিকার মানুষদের ক্ষতে নুনের ছিটে দেওয়ার সামিল ।" শাহের অভিযোগ, যে দিন দিল্লিতে হাজার হাজার শিখকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সেই দিনই সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিরোধী জোট । রাহুল গান্ধির 'মহব্বত কি দুকান' স্লোগানকে কটাক্ষ করে শাহ বলেন, এমন একটি কালো দিনে সভা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ঘৃণাই ছড়ানো হচ্ছে ।
'হাজার হাজার শিখকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল'
1984 সালের 1 নভেম্বরের ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে শাহ বলেন, শিখবিরোধী হিংসায় দিল্লিতে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল । বহু শিখকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় । অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন । বহু শিশু অনাথ হয়েছিল, বহু মহিলা স্বামীহারা হয়েছিলেন এবং অসংখ্য পরিবারের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ।
এই প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির একটি মন্তব্যের কথাও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । শাহের দাবি, হিংসার পর রাজীব গান্ধি বলেছিলেন, 'বড় গাছ পড়লে মাটি কাঁপে' । শাহ বলেন, টেলিভিশনে রাজীবের সেই মন্তব্য তিনি দেখেছিলেন এবং তা কোনওদিন ভুলতে পারবেন না । তাঁর কটাক্ষ, হাজার হাজার শিখের মৃত্যুর পর এমন মন্তব্য কেবল কংগ্রেস নেতাদের পক্ষেই করা সম্ভব ।
মোদি সরকার ক্ষমতায় এসে মামলা পুনরায় খোলে
2014 সালে নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর 1984 সালের হিংসার সমস্ত মামলা নতুন করে খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন শাহ । তাঁর বক্তব্য, হিংসায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ফের তদন্ত শুরু হয় । নিহতদের পরিবারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি কংগ্রেসের কয়েক জন প্রভাবশালী নেতাকে জেলেও যেতে হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি ।
শাহের কথায়, "রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় এ ধরনের হিংসা ভারত আগে কখনও দেখেনি, ভবিষ্যতেও দেখা উচিত নয় ।" কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও জোরালো করে তিনি বলেন, বিরোধীদের কাজ এখন মিথ্যা বলা, অরাজকতা ছড়ানো এবং সংসদের কাজকর্মে বাধা দেওয়া।
'প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলে মক পার্লামেন্টেই থাকুন'
রাহুল গান্ধিকে ব্যক্তিগতভাবেও কটাক্ষ করেন শাহ । তাঁর মন্তব্য, "প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলে সারা জীবন মক পার্লামেন্টে থাকুন । আপনাদের পালা আর আসবে না ।" বিরোধী জোটের সাম্প্রতিক কর্মসূচি এবং সংসদে তাদের ভূমিকা নিয়েও আক্রমণ শানান তিনি ।
উল্লেখ্য, শনিবারই বিরোধী জোটের তরফে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে প্রতীকী 'গণ-ইমপিচমেন্ট' কর্মসূচি পালন করা হয় । বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছে । জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে বিচার ও কারাবাসের দাবিও তোলে তারা ।
একদিকে নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগে বিরোধীদের আন্দোলন, অন্যদিকে 1984 সালের শিখবিরোধী হিংসার প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসকে আক্রমণ- সব মিলিয়ে রবিবার রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠল । এখন দেখার শাহের বক্তব্যের জবাবে কংগ্রেসের তরফে কী প্রতিক্রিয়া জানানো হয় ।